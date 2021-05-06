Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống'

Thế giới 06/05/2021 19:34

Một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội bỗng trở thành tâm điểm của dư luận sau một vụ giết người rồi tự sát.

Theo Daily Mail, vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Santa Cruz của Bolivia ngày 27/4. Hàng xóm của cặp đôi đã ghi lại 1 đoạn clip ám ảnh bằng điện thoại di động. 2 người tử vong được xác định là Dagner Rojas và bạn gái Sarah Arauco.

Trong đoạn video được chia sẻ, đôi nam nữ đã rơi từ tầng 12 xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. 2 người này đã chết tại hiện trường ngay sau khi rơi xuống. 1 video cho thấy, Rojas đã bám vào thành cửa sổ trước khi rơi xuống.

Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống' - Ảnh 1
Rojas đã bám vào thành cửa sổ trước khi rơi xuống
 
Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống' - Ảnh 2
Hiện trường kinh hoàng 

 

Theo truyền thông địa phương, chính anh bạn trai Rojas đã nhấc bổng người phụ nữ lên và ném qua cửa sổ. Chỉ vài phút sau đó, người đàn ông cũng gieo mình qua cửa sổ tầng 12 để tự sát. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng, hàng xóm chỉ kịp ghi được cảnh người đàn ông rơi xuống đất tự kết liễu cuộc đời.

Ông Jose Velasco, giám đốc Lực lượng Đặc biệt Chống Bạo lực của Bolivia (FELCV) cho biết, lực lươngj chức năng đang xử lý hiện trường.

 

Một số báo chí địa phương cho hay, những người hàng xóm cho biết, họ nghe thấy cãi vã của cặp đôi trước khi sự việc diễn ra. Hiện, cơ quan cảnh sát đang điều tra vụ án theo hướng giết người rồi tự sát. Tuy nhiên, mọi tình tiết khác đều không được tiết lộ. 

Được biết, Arauco và Rojas từng tham gia một chương trình truyền hình địa phương tên "Calle 7". Theo đó, thí sinh tham gia chương trình phải hoàn thành các thử thách theo nhóm để giành giải thưởng. Sau Calle 7, cặp đôi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Arauco từng có 23.900 người theo dõi trên Instagram.

Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống' - Ảnh 3
Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống' - Ảnh 4
Cặp đôi nổi tiếng sau 1 chương trình truyền hình 
Sắp kết hôn, người đàn ông tàn độc đột nhiên ném vợ sắp cưới qua ban công tầng 12, hành động sau đó càng khiến người khác 'lạnh xương sống' - Ảnh 5
 Hai người đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 5

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, mặc dù Rojas đã có lúc tỏ ra ghen tuông, nhưng hai người này đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 5, thế nhưng sự việc không may lại xảy đến vào lúc này. 

Ấn Độ chấn động vì thông tin bác sĩ chống Covid-19 tự tử do trầm cảm

Ấn Độ chấn động vì thông tin bác sĩ chống Covid-19 tự tử do trầm cảm

Giữa làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2, bác sĩ Vivek Rai tại bệnh viện tư nhân ở Delhi đã chọn cách tự tử sau khi bị trầm cảm do căng thẳng trong điều trị bệnh nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi tự sát vụ án chấn động vụ án quốc tế

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích