Trong đoạn video được chia sẻ, đôi nam nữ đã rơi từ tầng 12 xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. 2 người này đã chết tại hiện trường ngay sau khi rơi xuống. 1 video cho thấy, Rojas đã bám vào thành cửa sổ trước khi rơi xuống.

Theo Daily Mail, vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Santa Cruz của Bolivia ngày 27/4. Hàng xóm của cặp đôi đã ghi lại 1 đoạn clip ám ảnh bằng điện thoại di động. 2 người tử vong được xác định là Dagner Rojas và bạn gái Sarah Arauco.

Theo truyền thông địa phương, chính anh bạn trai Rojas đã nhấc bổng người phụ nữ lên và ném qua cửa sổ. Chỉ vài phút sau đó, người đàn ông cũng gieo mình qua cửa sổ tầng 12 để tự sát . Sự việc diễn ra rất nhanh chóng, hàng xóm chỉ kịp ghi được cảnh người đàn ông rơi xuống đất tự kết liễu cuộc đời.

Ông Jose Velasco, giám đốc Lực lượng Đặc biệt Chống Bạo lực của Bolivia (FELCV) cho biết, lực lươngj chức năng đang xử lý hiện trường.

Một số báo chí địa phương cho hay, những người hàng xóm cho biết, họ nghe thấy cãi vã của cặp đôi trước khi sự việc diễn ra. Hiện, cơ quan cảnh sát đang điều tra vụ án theo hướng giết người rồi tự sát. Tuy nhiên, mọi tình tiết khác đều không được tiết lộ.

Được biết, Arauco và Rojas từng tham gia một chương trình truyền hình địa phương tên "Calle 7". Theo đó, thí sinh tham gia chương trình phải hoàn thành các thử thách theo nhóm để giành giải thưởng. Sau Calle 7, cặp đôi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Arauco từng có 23.900 người theo dõi trên Instagram.

Cặp đôi nổi tiếng sau 1 chương trình truyền hình

Hai người đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 5

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, mặc dù Rojas đã có lúc tỏ ra ghen tuông, nhưng hai người này đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 5, thế nhưng sự việc không may lại xảy đến vào lúc này.