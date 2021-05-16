Một cụ bà là bệnh nhân mắc Covid-19 ở Ấn Độ đột nhiên sống dậy ngay trong chính tang lễ của mình.

Cụ bà 76 tuổi mắc Covid-19 ở Ấn Độ được gia đình đưa đi hỏa táng vì tưởng đã qua đời. Bà kịp tỉnh dậy trước khi các thành viên trong gia đình chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng trong tang lễ của mình tại làng Mudhale ở Baramati.

Người phụ nữ này là Shakuntala Gaikwad, đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 vài ngày trước. Bà bị cách ly ở nhà nhưng tình trạng của bà xấu đi do tuổi già, sau đó, gia đình quyết định chuyển bà đến một bệnh viện ở Baramati.

Vào ngày 10/5, người phụ nữ lớn tuổi này đã được đưa đến Baramati bằng một chiếc xe riêng. Gia đình đã cố gắng tìm kiếm giường bệnh cho bà ở Baramati nhưng "vô vọng". Khi họ đứng đợi trên xe, cụ bà đã bất ngờ bất tỉnh và không cử động. Gia đình cho rằng cụ bà đã tử vong nên đã trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho việc hỏa táng.

Thế nhưng, khi những người thân đang khóc lóc thương tiếc trước sự mất mát của bà trong tang lễ thì người phụ nữ này đột nhiên bắt đầu khóc và sau đó mở mắt, "sống dậy" bất thình lình. Quá sốc, gia đình đưa bà đến bệnh viện sau đó.

Sau khi suýt bị hỏa táng nhầm, bà Shakuntala Gaikwad đã được đưa tới chữa trị ở bệnh viện tại Baramati - Ảnh: India Today

Cảnh sát Santosh Gaikwad xác nhận rằng vụ việc diễn ra tại làng Mudhale ở Baramati. Cụ bà đã được đưa vào bệnh viện Silver Jubilee ở Baramati để điều trị thêm, bác sĩ Sadanand Kale, người sáng lập bệnh viện Silver Jubilee cho biết.

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