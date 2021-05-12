Hình ảnh này là của cậu bé 4 tuổi tên Vladik Molchenko, sinh sống ở thị trấn nhỏ Novoukrainka, thuộc khu vực Kirovohrad Oblast, miền Trung Ukraine. Khi ấy, cậu chỉ nặng 7kg, trong khi đó, theo các bác sĩ, cân nặng của một đứa trẻ ở tầm tuổi cậu phải là khoảng 16 kg.

Theo The Sun và Mirror, vào tháng 8 năm 2018, một bức hình ghi lại cảnh một bé trai gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương, không còn hình thù giống người đã khiến cả thế giới phải chấn động. Trong bức ảnh này, cậu bé đang trong tư thế nằm duỗi thẳng trên giường, tay vừa cầm miếng bánh mì vừa nhai ngấu nghiến.

Cũng theo nhân viên xã hội, trên đường đến bệnh viện, cậu bé đã cầu xin được ăn 1 lát bánh mỳ và uống 1 ít nước. Không chỉ vậy, khi ở bệnh viện, Vladik nhìn thấy một cái đĩa trên tay cô y tá đã hét lên điên cuồng vì nghĩ rằng đó là đĩa thức ăn. "Không biết cậu bé đáng thương đã bị bố mẹ bỏ đói bao lâu rồi" - người này chia sẻ.

Được biết, cậu bé đáng thương được các nhân viên dịch vụ xã hội phát hiện và cứu giúp. Một trong số các nhân viên dịch vụ xã hội đã kể lại cảnh tượng gây ám ảnh họ lúc bấy giờ: "Khi chúng tôi bước vào nhà, cậu bé nằm trong một chiếc lồng nhỏ bằng gỗ thủ công được lắp đặt ở một góc nhà, cơ thể và khuôn mặt dính đầy phân và ruồi".

Được biết, các nhân viên y tế đã để ý đến tình trạng của cậu bé tội nghiệp này sau khi đến thăm nhà để kiểm tra cô em gái 10 tháng tuổi của Vladik. Khi thấy cậu bé, họ đã nói với cha mẹ cậu bé rằng nên đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên, Aleksandr Molchenko - cha của cậu bé nói rằng con trai ông ta bị ốm yếu vì tham gia chương trình “thử nghiệm” được thực hiện tại bệnh viện địa phương từ khi cậu còn nhỏ.

Thậm chí, câu chuyện của người cha còn khiến nhiều người phải thương cảm: "Tôi nói với bác sĩ, nhưng họ liên tục phớt lờ tôi. Năm ngoái, tôi nhận thấy Vladik bắt đầu giảm cân. Tôi dám chắc đây là hậu quả của thử nghiệm gì đó mà họ làm".

Sau đó, các nhân viên y tế đã báo cáo vụ việc lên trung tâm dịch vụ xã hội. Khi cơ quan chức trách tìm cách vào ngôi nhà thì bị bố mẹ Vladik ngăn cản. Họ đã phải gửi đơn tố cáo lên tòa án. Cuối cùng, nhà chức trách đã nhận lệnh đột nhập vào ngôi nhà và mở cuộc điều tra với phụ huynh của đứa trẻ.

Người cha tàn độc trong vụ án

Vào tháng 2 năm 2019, kết quả cuộc điều tra cho biết, Vladik bị chính cha ruột cố tình bỏ đói. Trong khi đó, người mẹ biết điều đó nhưng bất lực, không thể làm gì. Theo nguồn tin, Aleksandr Molchenko đã nghi ngờ vợ hắn có thai với một người đàn ông khác sau khi cô sinh đứa con thứ ba. Hắn nghĩ kết quả của mối tình vụng trộm ấy là Vladik. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm ADN, cậu bé tội nghiệp lại chính là con ruột của Aleksandr Molchenko. Người mẹ không "hành động" để cứu con trai nên cũng đã bị buộc tội đồng lõa giết người có chủ đích. Sau đó, cặp đôi ác quỷ đã phải nhận mức án tù chung thân vì hành vi tàn độc của mình với con ruột.

Aleksandr Molchenko với vợ Natalia, người đã bị buộc tội đồng lõa trong âm mưu giết người

Người phát ngôn văn phòng công tố Vitaliy Dolug cho biết: “Cuộc điều tra xác định rằng đứa trẻ không được cho ăn có chủ đích. Nghi phạm cho rằng đứa trẻ không phải là con ruột của mình nên tìm cách bỏ đói nó ”.

Hiện tại, Vladik và 3 chị gái của mình đã được đưa đến trại trẻ mồ côi.