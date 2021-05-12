Bé trai 4 tuổi da bọc xương, 'người chẳng giống người', mặt dính đầy phân khiến cả thế giới phẫn nộ, nghi là 'thí nghiệm' của bệnh viện?

Thế giới 12/05/2021 22:29

Hình ảnh một bé trai 4 tuổi nằm gầy trơ xương đang nhai ngấu nghiếng mẫu bánh mỳ đã hỏng khiến cộng đồng thế giới dậy sóng.

Theo The Sun Mirror, vào tháng 8 năm 2018, một bức hình ghi lại cảnh một bé trai gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương, không còn hình thù giống người đã khiến cả thế giới phải chấn động. Trong bức ảnh này, cậu bé đang trong tư thế nằm duỗi thẳng trên giường, tay vừa cầm miếng bánh mì vừa nhai ngấu nghiến.

Hình ảnh này là của cậu bé 4 tuổi tên Vladik Molchenko, sinh sống ở thị trấn nhỏ Novoukrainka, thuộc khu vực Kirovohrad Oblast, miền Trung Ukraine. Khi ấy, cậu chỉ nặng 7kg, trong khi đó, theo các bác sĩ, cân nặng của một đứa trẻ ở tầm tuổi cậu phải là khoảng 16 kg. 

Được biết, cậu bé đáng thương được các nhân viên dịch vụ xã hội phát hiện và cứu giúp. Một trong số các nhân viên dịch vụ xã hội đã kể lại cảnh tượng gây ám ảnh họ lúc bấy giờ: "Khi chúng tôi bước vào nhà, cậu bé nằm trong một chiếc lồng nhỏ bằng gỗ thủ công được lắp đặt ở một góc nhà, cơ thể và khuôn mặt dính đầy phân và ruồi". 

Bé trai 4 tuổi da bọc xương, 'người chẳng giống người', mặt dính đầy phân khiến cả thế giới phẫn nộ, nghi là 'thí nghiệm' của bệnh viện? - Ảnh 1
Cậu bé 4 tuổi với mẫu bánh mì tại bệnh viện

Cũng theo nhân viên xã hội, trên đường đến bệnh viện, cậu bé đã cầu xin được ăn 1 lát bánh mỳ và uống 1 ít nước. Không chỉ vậy, khi ở bệnh viện, Vladik nhìn thấy một cái đĩa trên tay cô y tá đã hét lên điên cuồng vì nghĩ rằng đó là đĩa thức ăn. "Không biết cậu bé đáng thương đã bị bố mẹ bỏ đói bao lâu rồi" - người này chia sẻ. 

Được biết, các nhân viên y tế đã để ý đến tình trạng của cậu bé tội nghiệp này sau khi đến thăm nhà để kiểm tra cô em gái 10 tháng tuổi của Vladik. Khi thấy cậu bé, họ đã nói với cha mẹ cậu bé rằng nên đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên, Aleksandr Molchenko - cha của cậu bé nói rằng con trai ông ta bị ốm yếu vì tham gia chương trình “thử nghiệm” được thực hiện tại bệnh viện địa phương từ khi cậu còn nhỏ.

Thậm chí, câu chuyện của người cha còn khiến nhiều người phải thương cảm: "Tôi nói với bác sĩ, nhưng họ liên tục phớt lờ tôi. Năm ngoái, tôi nhận thấy Vladik bắt đầu giảm cân. Tôi dám chắc đây là hậu quả của thử nghiệm gì đó mà họ làm".

 

Sau đó, các nhân viên y tế đã báo cáo vụ việc lên trung tâm dịch vụ xã hội. Khi cơ quan chức trách tìm cách vào ngôi nhà thì bị bố mẹ Vladik ngăn cản. Họ đã phải gửi đơn tố cáo lên tòa án. Cuối cùng, nhà chức trách đã nhận lệnh đột nhập vào ngôi nhà và mở cuộc điều tra với phụ huynh của đứa trẻ. 

Bé trai 4 tuổi da bọc xương, 'người chẳng giống người', mặt dính đầy phân khiến cả thế giới phẫn nộ, nghi là 'thí nghiệm' của bệnh viện? - Ảnh 2
Người cha tàn độc trong vụ án 

Vào tháng 2 năm 2019, kết quả cuộc điều tra cho biết, Vladik bị chính cha ruột cố tình bỏ đói. Trong khi đó, người mẹ biết điều đó nhưng bất lực, không thể làm gì. Theo nguồn tin, Aleksandr Molchenko đã nghi ngờ vợ hắn có thai với một người đàn ông khác sau khi cô sinh đứa con thứ ba. Hắn nghĩ kết quả của mối tình vụng trộm ấy là Vladik. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm ADN, cậu bé tội nghiệp lại chính là con ruột của Aleksandr Molchenko. Người mẹ không "hành động" để cứu con trai nên cũng đã bị buộc tội đồng lõa giết người có chủ đích. Sau đó, cặp đôi ác quỷ đã phải nhận mức án tù chung thân vì hành vi tàn độc của mình với con ruột.

Bé trai 4 tuổi da bọc xương, 'người chẳng giống người', mặt dính đầy phân khiến cả thế giới phẫn nộ, nghi là 'thí nghiệm' của bệnh viện? - Ảnh 3
Aleksandr Molchenko với vợ Natalia, người đã bị buộc tội đồng lõa trong âm mưu giết người

 

Người phát ngôn văn phòng công tố Vitaliy Dolug cho biết: “Cuộc điều tra xác định rằng đứa trẻ không được cho ăn có chủ đích. Nghi phạm cho rằng đứa trẻ không phải là con ruột của mình nên tìm cách bỏ đói nó ”.

Hiện tại, Vladik và 3 chị gái của mình đã được đưa đến trại trẻ mồ côi. 

Tài xế xe cứu thương lén lút vứt hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông Hằng một cách vô cảm, cộng đồng Ấn Độ phẫn nộ tột cùng

Tài xế xe cứu thương lén lút vứt hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông Hằng một cách vô cảm, cộng đồng Ấn Độ phẫn nộ tột cùng

Cộng đồng Ấn Độ nảy lên làn sóng phẫn nộ khi tài xế xe cứu thương ngang nhiên thả các thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống sông.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ án chấn động tin chấn động tin thế giới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích