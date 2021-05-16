Nóng: Khoa học thế giới phát hiện 'tử huyệt' của virus corona giúp chống lại dịch Covid-19

Các nhà nghiên cứu tại viện công nghệ liên bang ETH Zurich (Thụy Sĩ) đã phát hiện ra một điểm yếu quan trọng của Covid-19: Nếu quá trình sản xuất protein quan trọng của nó bị gián đoạn, sự nhân lên của virus trong các tế bào bị nhiễm bệnh có thể giảm đáng kể.

Khám phá này được các nhà khoa học mô tả là "gót chân Achilles của virus SARS-CoV-2", có thể dẫn đến việc phát triển các loại thuốc kháng virus mà có khả năng điều trị Covid-19 và các loại bệnh khác liên quan coronavirus. Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ liên bang ETH Zurich của Thụy Sĩ đã công bố những phát hiện mới này trên tạp chí Science. Họ tin rằng, bằng cách gây ức chế trong quá trình chuyển đổi khung (frameshifting) của SARS-CoV-2, có thể làm giảm sự nhân lên của virus trong cơ thể nhiễm bệnh.

Theo nhóm nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 tạo ra sự chuyển đổi khung bằng cách gấp RNA của nó theo một cách bất thường và phức tạp. Quá trình nhân lên của virus bao gồm việc tương tác với ribosome - nơi được ví như nhà máy sản xuất protein của tế bào nhiễm bệnh. “Vì dịch chuyển khung là điều cần thiết đối với virus nhưng nó hầu như không bao giờ xảy ra trong cơ thể chúng ta, bất kỳ hợp chất nào ức chế chuyển đổi khung bằng cách nhắm mục tiêu vào nếp gấp RNA này có thể có công dụng hữu ích như một loại thuốc để chống lại sự lây nhiễm", các nhà khoa học chia sẻ.

RNA (màu vàng) của virus SARS-CoV-2 tạo thành cấu trúc pseudoknot (nhiều màu, phía dưới bên phải) dẫn đến sự thay đổi khung đọc của ribosome (màu nâu). Bằng cách này, RNA của virus kiểm soát mức độ sản xuất của các protein virus - Ảnh đồ họa: Said Sannuga, Cellscape.co.uk / ETH Zurich, The Ban Lab Áp dụng các thí nghiệm phức tạp, nhóm nghiên cứu đã bắt được khoảnh khắc RNA của SARS-CoV-2 tiếp xúc với ribosome của tế bào. Tiếp tục sử dụng hai hợp chất hóa học để tác động tới quá trình trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ nhân lên của SARS-CoV-2 đã giảm được 1.000 tới 10.000 lần. Điều đặc biệt là hai hợp chất hóa học được sử dụng không gây độc cho các tế bào. Nhóm nghiên cứu thừa nhận các hợp chất này hiện chưa đủ mạnh để phát triển thành thuốc điều trị. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bằng cách gây ức chế quá trình chuyển đổi khung, nhắm vào các nếp gấp của RNA có thể dẫn tới việc giảm sự nhân lên của virus Covid-19 trong cơ thể. Ông Nenad Ban, giáo sư sinh học phân tử tại ETH Zurich và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, nhóm nhà khoa học sẽ tiếp tục tập trung vào việc tìm hiểu các cơ chế bảo vệ tế bào và ngăn chặn sự chuyển đổi khung của virus. Nenad Ban, Giáo sư Sinh học Phân tử tại ETH Zurich, đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Công việc trong tương lai của chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm hiểu các cơ chế bảo vệ tế bào ngăn chặn sự chuyển đổi khung của virus, vì điều này có thể hữu ích cho sự phát triển của các hợp chất nhỏ có hoạt tính tương tự".

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