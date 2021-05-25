Các bác sĩ ở Houston, Hoa Kỳ đang cố gắng tìm ra lý do tại sao một số ít người nhập viện vì COVID-19 lại gặp chứng lưỡi sưng to một cách khác thường.

Tình trạng này được gọi là macroglossia. Nó khiến lưỡi người bệnh xưng to khiến họ không thể ăn uống và nói chuyện được. Tiến sĩ James Melville của Trường Nha khoa UTHealth, một trong những chuyên gia hàng đầu về macroglossia đã thực hiện các ca phẫu thuật để giúp bệnh nhân lấy lại khả năng sử dụng lưỡi mình. "Đây thực sự là một tình trạng tương đối phổ biến, nhưng mức độ nặng như thế này thì không hay gặp. Những bệnh nhân này mắc macroglossia lớn hoặc khổng lồ và chúng cực kỳ hiếm.” – Tiến sĩ James Melville chia sẻ.

Ông Anthony Jones nhập viện cùng chiếc lưỡi sưng to hậu điều trị COVID-19 - Ảnh: UT Health Theo KHOU11, hội chứng macroglossia lần đầu được báo cáo vào mùa thua năm ngoái. Khi đó Tiến sĩ Melville cho biết chỉ có hai trường hợp được ghi nhận ở Hoa Kỳ. Đến nay ông đã ghi nhận thêm 7 trường hợp nữa. Tất cả các ca bệnh phải đặt nội khí quản tại bệnh viện. Trong đó, 2 người đã đột quỵ và 7 người khác có tiền sử với COVID-19. Trường hợp của Anthony Jones, một người đàn ông ở Houston (Mỹ), Jones đã phải sử dụng máy thở khi điều trị COVID-19. Và khi tỉnh dậy sau điều trị, lưỡi của ông đã bị sưng tấy đến mức không thể nói hoặc ăn.

Các bác sĩ của Jones đã cho ông nằm sấp để giảm bớt áp lực lên phổi nhưng điều đó chỉ khiến lưỡi sưng hơn. Ông Anthony Jones được bác sĩ kiểm tra tình hình chiếc lưỡi sưng to - Ảnh: UT Health Bác sĩ Melville đã phải tiến hành phẫu thuật để giảm kích thước của lưỡi và giảm bớt tình trạng viêm nhiễm. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng nguyên nhân khiến Jones bị nhiễm macroglossia nặng vẫn là điều bí ẩn. Melville cho biết những bệnh nhân sống sót sau COVID-19 có các tế bào viêm trong mô lưỡi của họ, điều đó có nghĩa là virus khiến mọi người dễ mắc hội chứng này hơn. Tiến sĩ Melville cho biết: “Tôi nghĩ rằng nó liên quan nhiều đến vị trí trong cơ thể người bệnh mà virus đang bám vào và phản ứng miễn dịch của cơ thể với nó”.

Ông Anthony Jones sau khi được phẫu thuật thu nhỏ kích thước lưỡi - Ảnh: UT Health Hiện ông đang thực hiện một nghiên cứu để tìm xem liệu có mối liên hệ chung nào trong gen của những bệnh nhân đó hay không. Nguyên nhân thông thường của macroglossia bao gồm đột quỵ và nằm sấp trong thời gian dài. Tiến sĩ Melville tin rằng những bệnh nhân dùng máy thở đôi khi được nằm sấp để thở dễ dàng hơn. Nằm trong tư thế đó quá lâu có thể gây sưng lưỡi. Tuy nhiên, không phải tất cả các bệnh nhân mà bác sĩ Melville gặp đều được cho nằm sấp.

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