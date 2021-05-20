Đừng làm phật lòng vợ kẻo 'chầu ông bà' sớm: Nhậu say không xin lỗi, chồng bị vợ ‘đè’ chết bằng tư thế ‘không đỡ nổi’

Thế giới 20/05/2021 16:51

Chồng nhậu say nhưng không kịp xin lỗi, người phụ nữ có cân nặng ngoại cỡ đã khiến chồng tử vong bởi một tư thế "nhỏ mà có võ".

Đưa tin từ The Sun, Tatyana O, 45 tuổi, người Nga, nặng 102 kg đã khiến chồng mình – Aidar tử vong trong tư thế ngồi lên cổ anh ta.

Theo lời khai của Tatyana, trong lúc uống say, cô đã tức giận và muốn chồng mình đưa ra một lời xin lỗi nhưng không được hồi đáp. Kết quả, khi anh Aidar đang nằm với tư thế úp mặt xuống nệm, cô Tatyana đã ngồi lên cổ anh, dùng 2 chân kẹp chặt đầu anh lại và vô tình khiến người đàn ông này ngạt thở dẫn đến tử vong.

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Vợ chồng Tatyana và Aidar - Ảnh: Internet

Với cân nặng của mình, cô nhanh chóng áp đảo được Aidar nhưng với sự tự trọng của đàn ông, Aidar quyết tâm không xin lỗi cô vì bất cứ giá nào. Mãi sau đó, khi không chịu được nữa anh mới cầu xin vợ tha thứ cho mình.

Vô tình chứng kiến sự việc trên, con gái của 2 người đã nhanh chóng cầu cứu hàng xóm. Một hàng xóm của gia đình nghe được câu chuyện đã theo cô bé vào nhà. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người hàng xóm nghĩ chắc đây chỉ là mâu thuẫn của 2 vợ chồng nên không quan tâm và trở về nhà.

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Cô Tatyana vốn là người phụ nữ có thân hình ngoại cỡ - Ảnh: Internet

Một lúc sau, không nghe được âm thanh gì của chồng, Tatyana cố gắng lay Aidar dậy và hét vào mặt anh nhưng cô không nhận được bất kì phản ứng nào từ chồng. Lúc này, nhận ra chồng có thể đã chết, cô hét lên thất thanh, người hàng xóm lúc nãy nghe được đã trở vào nhà và báo cảnh sát. Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến nơi, họ xác nhận anh Aidar đã chết ở hiện trường.

“Ngạt thở do chặn hệ thống hô hấp” là nguyên nhân cái chết của Aidar sau khi tiến hành kiểm tra y tế. Bởi tư thế ngồi trên cổ, hai chân kẹp lấy đầu chồng, Tatyana được xác định là nghi can duy nhất của vụ án.

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Aidar chết tức tưởi vì không xin lỗi vợ - Ảnh: Internet

Ở phiên tòa đầu tiên, cô Tatyana bị kết tội giết người do sơ xuất, chịu phạt 18 tháng tù và nộp phạt 2000 bảng Anh vì “gây thiệt hại về mặt đạo đức". Tại phiên tòa cô khai nhận không hề có ý định giết chồng, cô rất buồn và đau khổ vì sự ra đi của anh.

Nhưng chỉ mới vài ngày gần đây, Ủy ban Điều tra Nga đã quyết định buộc tội cô tội cố ý giết người và mức án sẽ phải thay đổi theo kết quả điều tra.

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