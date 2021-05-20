Về phía Mean Pich Rita, cô đã đâm đơn tố cáo ngược ông Heng Sear. Cụ thể, ông này đã dùng súng đe dọa và cưỡng hiếp cô trên xe vào tối hôm đó.

Sự việc bắt đầu từ 11/5 khi cô Mean Pich Rita (tên khác là Yubi ) bị cảnh sát bắt giữ vì lời tố cáo của ông Heng Sear – người được phong danh hiệu cao quý Oknha vì đã đóng góp rất nhiều tiền cho đất nước – rằng cô gái này đã dùng dao đâm ông và cướp mất chiếc iPhone khi cả 2 đang ngồi trên xe ông vào ngày 4/5. Cũng theo lời kể của ông, cô Rita và ông từng có quan hệ tình cảm với nhau, sau khi chia tay cô đã đòi hỏi vị đại gia rất nhiều tiền. Vì không được đáp ứng nên mới xảy ra sự việc trên.

Vụ việc thật sự được nhiều người dân Campuchia quan tâm khi cựu luật sư David Chanaiwa đăng tải đoạn ghi âm trên mạng xã hội với nội dung là lời chia sẻ của Rita, giọng cô đầy sợ hãi: “Ông ta chạm vào con mẹ ơi, con chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ông ta đem theo súng và bảo rằng sẽ làm hại con. Con thấy ghê tởm bản thân. Mỗi khi nhắm mắt lại, con đều thấy cảnh ông ta đang chạm vào cơ thể mình, con chỉ muốn đi tắm, làm sạch cơ thể mình hết lần này đến lần khác.”

Liên quan vụ việc, tờ Khmer Times đưa tin nhà tài phiệt đầy quyền lực Heng Sear ngày 13/5 đã đệ đơn xin gia hạn giải quyết đơn tố cáo của cô Mean Pich Rita về việc bị ông cưỡng hiếp.

Về việc đăng tải đoạn ghi âm, cựu luật sư Chanaiwa cho rằng đó là cách duy nhất ông có thể làm lúc này để có thể dành lấy công bằng cho Rita. Ông cũng bày tỏ sự bất mãn của mình trong khi Rita bị bắt đi còn nhà tài phiệt Heng Seer thì không trong khi cả 2 đều bị tố cáo.

Ngoài ra, trong lúc dư luận đang quan tâm vụ việc thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh khiêu dâm được cho là của Yubi nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Liên quan nội dung này, cảnh sát Campuchia ngày 15/5 đã bắt giữ con rể và con gái ông Heng Sear vì tội bịa đặt các hình ảnh trên – theo tờ Phnom Penh Post.

Con gái của ông trùm Heng Seer và chồng của cô ta - được xác định lần lượt là Taing Kim Heang và Khorn Chhundara đã thuê người sản xuất những bức ảnh khiêu dâm đã qua chỉnh sửa của Pich Rita và chia sẻ chúng trên mạng xã hội để khiến công chúng tin rằng đó thực sự là cô ấy.

Con gái và con rể của Heng Sear - Ảnh: Internet

Nhưng theo tờ Khmer Times ngày 18/5, những hình ảnh khiêu dâm là nguyên nhân chính khiến cảnh sát bắt giữ 2 người này, lại không phải do họ sản xuất. Họ đã nhận được những hình ảnh đó từ một người không rõ danh tính trên mạng xã hội sau đó chia sẻ lại với 7 người khác qua các tài khoản trên các mạng xã hội WhatsApp cùng Telegram và không biết rõ nguồn gốc thực sự. Vậy nên, không thể cấu thành tội danh cho cả hai được.

Vụ việc trên khiến dư luận Campuchia dấy lên làn sóng kêu gọi công bằng cho Yubi nói riêng và phụ nữ bị tấn công tình dục. Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực cho cô Mean Pich Rita với haghtag #JusticeForYubi (Công lý cho Yubi), theo tờ The Phnom Penh Post.

Trong đó, nữ diễn viên kiêm người mẫu Rachana Ravady (Campuchia) kêu gọi trên Facebook rằng cần bảo vệ những phụ nữ bị bạo hành và tấn công tình dục. Cô đặt ra câu hỏi: “Tại sao mỗi khi xảy ra vụ xâm hại phụ nữ, luôn có một số ý kiến không đồng tình, đổ lỗi cho nạn nhân?”, theo tờ South China Morning Post.

Vụ việc nhanh chóng được người dùng MXH trên thế giới chú ý, hiện nay, đã có hơn 30.000 bài viết trên thế giới xuất hiện hashtag này. Nhiều người dùng Twitter đã lên tiếng ủng hộ Yubi:

Người dùng Twitter lên tiếng bênh vực cho Yubi - Ảnh: Chụp màn hình

"Yubi là cô gái đáng yêu và ngọt ngào nhất tôi từng gặp, cô ấy sẽ không bao giờ cướp điện thoại hay đâm ai đó."

"Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn từ giọng nói của cô ấy. Bất kì người phụ nữ nào cũng không nên chịu đựng điều này."

"Phụ nữ khắp nơi trên thế giới cần được yêu thương và tôn trọng. Dừng ngay việc tấn công tình dục phụ nữ lại, họ đã phải chịu đựng đau đớn và bất công trong đời sống xã hội rồi."

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên khác người Campuchia là Vannak Bormey cũng đã đăng một video thu hút hơn 100.000 lượt xem, đề cập nhiều trường hợp khác liên quan một số phụ nữ đưa ra tố cáo bị bạo hành hoặc tấn công tình dục từng xảy ra ở Campuchia.

Nữ diễn viên Vannak Bormey - Ảnh: Internet

Trong đó, phải kể đến các vụ như trùm bất động sản Duong Chhay bị tố cáo đã đánh đập vợ cũ hồi năm ngoái. Hay vụ 6 nữ cảnh sát tố cáo bị lạm dụng tình dục bởi ông Ouk Kosal - Cảnh sát trưởng tỉnh Kampung Thom, nay đã bị sa thải.

Trong khi đó, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia là Kim Santepheap cho biết, còn quá sớm để đưa ra kết luận, đồng thời cho biết Bộ đang theo dõi vụ việc và kêu gọi công chúng bình tĩnh.