Chấn động: Con gái bị chuốc thuốc, cưỡng hiếp suốt 8 tháng, người cha hiền lành bỗng 'hóa thú', giết cả gia đình 6 người nhà hàng xóm để trả thù

Thế giới 17/04/2021 21:44

Một người cha ở Ấn Độ đã ra tay giết cả nhà hàng xóm, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Nguyên nhân vụ việc đau lòng xuất phát từ một vụ án cưỡng hiếp gây chấn động dư luận nước này 3 năm trước

Theo NDTV, một người đàn ông ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) đã đột nhập vào nhà hàng xóm lúc sáng sớm ngày 15/4 và sát hại cả gia đình này trong lúc mọi người đang ngủ say. Cụ thể, ông ta đã dùng liềm sát hại 3 phụ nữ, 1 người đàn ông, 1 bé trai 2 tuổi và 1 bé gái 6 tháng tuổi. Người đàn ông có thủ đoạn tàn độc này là Battina Appala Raju. 

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ án đau lòng xuất phát từ mối thù không đội trời chung giữa thủ phạm với gia đình nạn nhân cách đây 3 năm. Trước đó, năm 2018, Vijay Kiran, một thành viên của gia đình nạn nhân đã cưỡng hiếp con gái của Raju. Theo lời con gái của Raju, cô gái này đã bị Vijay Kiran, người đàn ông đã có gia đình dụ dỗ đến nhà chơi. Sau đó, tên yêu râu xanh này đã cho cô uống nước có chứa thuốc ngủ và lạm dụng tình dục cô trong gần 8 tháng. Usharani, vợ của tên yêu râu xanh sau đó còn sử dụng hình ảnh và video có được từ những lần cưỡng hiếp cô gái để tống tiền gia đình cô gái. Đầu năm 2019, tên Vijay đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

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Trong cơn giận dữ, Raju đã giết hết những người trong nhà
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Các nạn nhân trong vụ thảm án 

 

Điều bất ngờ là không lâu sau đó, vợ của Vijay Kiran đã tố cáo ngược lại gia đình ông Raju đã có hành xử khiếm nhã và đe dọa giết chồng cô. Kể từ đó, hai bên gia đình trong tình trạng chiến tranh lạnh. Có lẽ do ngọn lửa tức giận âm ỉ trong lòng khi vụ án con gái bị cưỡng bức chưa được giải quyết đến nơi đến chốn đã khiến Raju có ý định trả thù và gây ra thảm kịch mới đây.

Đáng chú ý, sau khi giết tất cả 6 mạng người nhà hàng xóm, Raju đi ra ngoài đường với cơ thể dính đầy máu và hét lên rằng ông ta đã giết chết tất cả. Kẻ sát nhân sau đó ra cảnh sát đầu thú. Được biết, tên yêu râu xanh Vijay Kiran và con trai đã may mắn thoát chết khi không ở nhà vào thời điểm đó.

"Bị cáo định giết Vijay Kiran nhưng người này không ở nhà. Vì vậy, trong cơn giận dữ, ông ta đã giết hết những người trong nhà", một cảnh sát cấp cao giấu tên cho biết.

Vụ việc đang gây chấn động dư luận Ấn Độ với nhiều ý kiến trái chiều. Theo người dân địa phương, Raju là một nông dân chăm chỉ và rất giỏi trong việc chăn nuôi, trồng trọt. Ông sống chan hòa với hàng xóm và được mọi người yêu quý. Có thể do dồn ép đến đường cùng nên ông mới ra tay sát hại dã man đến như vậy. Một số khác ý kiến khác lại ra sức phản đối vì vụ việc ra tay tàn độc với 6 mạng người, có cả trẻ sơ sinh là điều không thể dung thứ được.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. 

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