Bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm đến sinh con, danh tính hung thủ càng khiến ai nấy phẫn nộ

Thế giới 29/01/2021 18:53

Khi gia đình đưa bé gái đến bệnh viện thì cũng là lúc nạn nhân sinh con trai. Danh tính cha đứa bé mới càng khiến ai nấy phẫn nộ. Vụ bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai và sinh con đang được điều tra xử lý.

Mới đây, một gia đình ở Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại lên "Tổ chức Pavena vì trẻ em và phụ nữ" về việc bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai và sinh con. 

Trước đó, bé gái kêu đau bụng nên gia đình đưa đi khám. Không ngờ bác sĩ thông báo cô bé đang mang thai và chuyển dạ sắp sinh. Hiện em bé mới sinh đang ở trong lồng ấp vì sinh non còn nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần vì tâm lý bất ổn sau vụ việc.

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Bé gái 12 tuổi bị anh rể của bà ngoại hiếp dâm đến mang thai và sinh con - Ảnh: Thairath

Bà ngoại nạn nhân cho biết, kẻ hiếp dâm bé gái chính là anh rể của bà, người mà bé gái gọi bằng ông. Một ngày giữa tháng 5/2020, bé gái đang nằm ở nhà xem TV một mình thì bị người ông dùng vải bịt miệng khống chế và giở trò đồi bại. Sau đó, người này cảnh cáo bé gái không được nói với ai nếu không cô bé sẽ bị giết chết. Kể từ đó, nạn nhân luôn sống trong sợ hãi, rơi vào trầm cảm, không dám nói với ai.

Tiếp nhận vụ việc, Chủ tịch Tổ chức Pavena đã báo cảnh sát, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Tại sở cảnh sát, gã đàn ông đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi. Cảnh sát cho hay họ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để hoàn tất hồ sơ vụ án.

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Nghi phạm lớn tuổi bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Thairath

Trước đó, dư luận Thái Lan cũng xôn xao về một vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nạn nhân là bé gái 11 tuổi nghi bị ông nội cưỡng hiếp khiến cô bé mang thai. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó được xác định mang thai ngoài tử cung và qua đời không lâu sau đó vì những biến chứng khi có bầu ở tuổi còn quá nhỏ. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

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