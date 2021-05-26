Lần đầu tiên, Ấn Độ lại xuất hiện 'vi khuẩn mới' sau khi hàng nghìn người cắt bỏ mắt vì bệnh nấm đen, nấm trắng

Thế giới 26/05/2021 17:17

Khi mà các ca nhiễm nấm đen đang tiếp tục gia tăng, Ấn Độ vừa phát hiện thêm ca nhiễm nấm vàng đầu tiên tại thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh.

Cả hai căn bệnh nhiễm nấm đen và trắng đều được gọi là mucormycosis, do một loại nấm mốc có tên mucormycetes sống trong môi trường tự nhiên gây ra. Không rõ nấm vàng có thuộc loại nấm mốc này hay không, vì nó hoạt động khác một chút.

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Một bệnh nhân đang điều trị nấm đen - Ảnh: Internet

BP Tyagi, một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cho biết đây là lần đầu tiên ông ghi nhận được có ca mắc nấm vàng ở người vì căn bệnh này trước đây chỉ được phát hiện trên bò sát.

“Căn bệnh này được gọi là nấm vàng vì khu vực bị ảnh hưởng có màu vàng và có mủ hình thành bên dưới. Nó được phát hiện thông qua nội soi mũi của bệnh nhân", bác sĩ Tyagi cho biết thêm.

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Nấm vàng chỉ có thể phát hiện thông qua nội soi mũi - Ảnh: Internet

Trước đó, nấm đen và nấm trắng đã được phát hiện trên nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ. Nấm đen được xem là tác nhân gây ra việc các mô trên mặt bệnh nhân nhiễm phải nó bị hoại tử, hàng nghìn trường hợp đã phải phẫu thuật cắt bỏ mắt để ngăn chặn nấm có thể ăn sâu hơn. Còn nấm trắng ít nghiêm trọng hơn thường được tìm thấy trong phổi các bệnh nhân.

Bác sĩ Tyagi nói rằng các triệu chứng đầu tiên của nấm vàng không lộ rõ ra bên ngoài mà bắt đầu từ trong cơ thể khiến cho các bác sĩ khó chẩn đoán hơn nhiều. Cũng theo ông, các triệu chứng của nấm vàng là biếng ăn, sụt cân và mệt mỏi, tương tự các triệu chứng của bệnh nhân Covid-19.

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Bệnh nhân nhiễm nấm đen bị hoại tử mô ở mặt - Ảnh: Internet

Bệnh nhân được xác nhận nhiễm nấm vàng đầu tiên là một người đàn ông 45 tuổi. Con trai bệnh nhân nói cha mình đang điều trị Covid-19 và phục hồi tốt. Nhưng từ 2 đến 3 ngày qua, mắt ông ấy bắt đầu xưng và chảy xệ. Không những vậy, ông còn bị són tiểu và chảy máu mũi.

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Ca bệnh bị nấm vàng đầu tiên, bệnh nhân bị chảy xệ mắt, chảy máu mũi và són tiểu - Ảnh: Internet

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết hôm thứ 24/5 rằng nước này đã có gần 5.500 trường hợp mắc bệnh nấm đen. Các phương tiện truyền thông địa phương khác đưa ra con số 10.000.

Trong vài tuần qua, các ca nhiễm nấm tại Ấn Độ đang tăng với số lượng chóng mặt. Một trong những nguyên nhân là do đất nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu thuốc trị nấm (amphotericin B) một cách trầm trọng.

Theo thống kê, các bệnh nhân nhiễm nấm trên đều đã từng điều trị Covid-19 trong 2 tháng trở lại đây. Đa phần các ca nhiễm nấm đều xuất hiện ở những người vị nặng nhất, phải dùng máy thở để duy trì hô hấp.

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Nấm hiện đang là mối lo hàng đầu khi mà đa phần các ca bệnh đều có tiền sử liên quan đến Covid-19 - Ảnh: Internet

Qua nghiên cứu lâm sàng, các bác sĩ tin rằng nguyên nhân chính có thể giải thích cho việc 3 loại nấm trên xuất hiện trên cơ thể người và lây nhiễm một cách chóng mặt là do việc sử dụng steroid để điều trị Covid-19.

Steroid là hợp chất kháng viêm dùng để ức chế việc hệ miễn dịch hoạt động quá mức ảnh trong quá trình chống lại Covid-19. Đồng thời, steroid có kèm theo tác dụng phụ là giảm khả năng miễn dịch và đẩy lượng đường trong máu lên cao, cơ thể không có khả năng để xử lý. Điều này phầ ào lý giải tại sao mucormycosis có liên quan đến bệnh tiểu đường.

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Từ khóa:   covid-19 tại ấn độ bệnh Covid-19 nấm đen

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