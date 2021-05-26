Cụ William Shakespeare (người Anh) là người đàn ông đầu tiên trên thế giới được tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 vừa mới qua đời.
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Theo Đài BBC, cụ ông 81 tuổi tên William Shakespeare là người đàn ông đầu tiên trên thế giới và là người thứ hai ở Anh qua đời khi đã tiêm đầy đủ vắc xin của Pfizer. Được biết, vắc xin COVID-19 của Pfizer được Anh phê duyệt khẩn cấp vào đầu tháng 12/2020.
Ông Shakespearec trở nên nổi tiếng ngay từ lúc được tiêm vắc xin lần đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Coventry, chủ yếu do cái tên đặc biệt của ông, trùng với tên của một đại văn hào nổi tiếng.
Khi thông tin của người đàn ông được tiêm vắc xin đầu tiên được tung ra, nhiều người trên mạng gọi ông là The Taming of the Flu (tạm dịch: Thuần hóa bệnh cúm), ám chỉ tác phẩm nổi tiếng vào thế kỷ 16 của nhà viết kịch William Shakespeare có tên The Taming of the Shrew (tạm dịch: Thuần hóa cô nàng đanh đá).
Trước khi qua đời vào thứ 5 tuần trước vì lý do đột quỵ tại cùng bệnh viện nơi ông đã tiêm vắc xin, William Shakespeare đã dành nhiều lời khen cho đội ngũ nhân viên y tế đã chăm sóc ông. Ông chia sẻ mình rất "hài lòng" và quý mến các y bác sĩ tại đây.
Theo Đài BBC, ông Shakespeare sống cùng người vợ tên Joy, 2 con trai và cháu. Trước ông Shakespeare, tại cùng bệnh viện ở Coventry (Warwickshire), cụ bà Margaret Keenan (91 tuổi) được tiêm mũi vắc xin COVID-19 công khai đầu tiên trên thế giới.