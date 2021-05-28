Não khỉ, chuột sơ sinh lọt top 10 món ăn ghê rợn nhất thế giới: Nghe thôi đã muốn 'ói ra mật xanh’ chứ đừng nói liếc mắt nhìn

Theo wikipedia, não khỉ là một món ăn tươi sống từ loài khỉ xuất hiện tại Trung Quốc. Trong lịch sử, Từ Hi thái hậu đã dùng món này để chiêu đãi các sứ thần phương Tây. Đây là món ăn kinh dị , dã man, bị dư luận lên án gay gắt.

Trước khi đưa ra bàn tiệc, đầu bếp nhúng từng con chuột vào trong một cái bát đựng đầy mật ong nguyên chất trộn với sâm, nhung, thuốc bổ thận. Chuột non uống mật đến căng to bụng nhưng không chết. Sau đó, đầu bếp dùng một chiếc đũa đầu dẹp gạt đuôi chuột vắt trên miệng chén.

Thân chuột lúc bấy giờ chìm dưới lớp mật, bụng vẫn còn thoi thóp thở để chờ… thưởng thức. Thực khách khi ăn, vừa cắn vào áo bột vẫn nghe tiếng… chuột kêu chi chít, cảm thấy được chuột con đang nhúc nhích trong miệng mình! Thịt chuột mềm thơm như sữa, thậm chí chưa có xương.

3. Sashimi ếch (ếch sống) - Nhật Bản

Trong số các món ăn kinh dị của Nhật Bản thì Sashimi - "ếch còn thở" là món ăn đáng sợ nhất. Đây cũng là một trong những món gây nhiều tranh cãi không chỉ ở Nhật mà còn trên toàn thế giới.

Khi thực khách đặt món, đầu bếp nhà hàng lập tức sơ chế con ếch sống bằng cách chặt đầu, loại bỏ nội tạng và lột da khi chúng còn sống “nhăn răng”. Sau vài phút, toàn bộ phần thịt của con ếch xấu số đã nằm gọn trong một bát đá lạnh với một lát chanh.

Món thịt tươi sống này được ăn kèm với nước tương. Phần da và nội tạng của con ếch sẽ được ninh nhỏ lửa để tạo thành món súp cho khách hàng ăn tráng miệng sau khi đã ăn món sashimi.

4. Pho mát giòi ở Ý

Nếu muốn ăn thử loại phô mai có giòi sống, thực khách nên che tay khi đưa vào miệng bởi những con giòi có thể nhảy bật cao vào mặt. Người dân địa phương cũng khuyến cáo nên nhai thật kỹ đám giòi trong miệng trước khi nuốt, tránh trường hợp xấu xảy ra. Nếu không đủ can đảm, bạn cũng có thể để miếng phô mai vào túi bịt kín chờ đám giòi chết hết rồi mới thưởng thức.

5. Kiviaq (Hải cẩu nhồi chim auk) - Greenland

Để làm món này, người ta bắt hải cẩu, bỏ đầu, đuôi và 2 vây tay, mổ bụng, bỏ nội tạng. Họ nhồi vào bụng hải cẩu từ 300-500 con chim auk, một loài chim biển nhỏ, để nguyên cả lông, chân, đầu và nội tạng.

Sau đó, họ khâu kín con hải cẩu, đồng thời đẩy hết không khí bên trong ra bằng cách chèn lên trên một tảng đá to. Đường khâu được bôi một lớp mỡ hải cẩu để tránh vi khuẩn xâm nhập. Cuối cùng, người ta đem chôn con hải cẩu xuống đất trong 18 tháng. Khi đó, mỡ hải cẩu tiết ra, thẩm thấu vào những con chim khiến chúng mềm ra.

6. Shiokara (ruột cá lên men) - Nhật Bản

Đặc trưng của món Shiokara này là có mùi thối nồng, vị vừa mặn vừa cay, nhớt và cũng rất nhầy - Ảnh: Internet

Nội tạng và ruột cá lên men Shiokara là món ăn của Nhật Bản, món ăn với nguyên liệu chính là toàn bộ nội tạng của các loài cá bao gồm cả ruột, được trộn chung với 10% muối và 30% bột gạo và được ủ trong một hộp kín 1 tháng. Ngày nay, vì nhiều người cảm thấy e ngại với ruột cá, nên món Shiokara được thay vào bằng những nguyên liệu khác như các loại cá sống, mực nang..

7. Hakarl (cá mập lên men) - Iceland

Hakarl là một món của Iceland chế biến từ cá mập Greenland. Loài cá này không có đường tiết niệu, vì vậy, chúng thải mọi chất độc khỏi cơ thể qua da, khiến loài cá này cực kỳ độc để ăn - Ảnh: Internet

Để làm Hakarl, thịt cá sẽ được chặt thành nhiều miếng rồi chôn trong sỏi, hoặc trong một thùng có nhiều lỗ. Tùy vào mùa mà thịt sẽ được ủ cho lên men từ 6 tuần đến vài tháng.

Trong thời gian này, thịt bắt đầu rữa ra, các axit uric độc hại trong da cũng theo đó mà trôi theo. Thịt cá mập được treo trong nhà kho, tránh ánh nắng mặt trời, phơi khô từ 2 đến 4 tháng.Gió sẽ thổi đi mùi hương khó chịu và làm cho lớp bên ngoài thịt có màu nâu.

Món Hakarl chỉ được dọn ăn với những miếng nhỏ, nhưng dù vậy, người nào mới nếm thử lần đầu cũng sẽ phải nôn ra vì mùi khủng khiếp của nó.

8. Boodog (Thịt dê nướng Mông Cổ)

Boodog hay bodog là một món ăn trứ danh trong ẩm thực Mông Cổ với bề ngoài và cách chế biến có phần ghê rợn. Mặc dù có tên boodog nhưng món ăn không liên quan tới chó - Ảnh : Internet

Bước đầu tiên làm món boodog là làm cho dê chết rồi cắt mở cổ họng nhưng cẩn thận không làm đứt đầu. Sau đó lột da, thịt của con vật từ vết cắt quanh cổ, rút các khớp xương qua đường cổ họng bằng những thao tác rất khéo léo. Đối với chân, các lỗ da tại bốn đầu chân được buộc lại bằng dây kim loại. Nội tạng được lấy hết ra và chỉ giữ lại gan, cật để làm sạch.

Lớp da thịt của dê sẽ được nhồi thêm muối, ớt bột, tiêu, vài củ hành, khoai tây, gan, cật và đá đã nung nóng trong một tiếng. Đá phải sạch, bề mặt nhẵn và tròn. Những viên đá nhỏ được cho vào phần chân trước, còn các viên lớn đặt vào khoang bụng. Cuối cùng cổ dê được buộc kín bằng dây kim loại rồi đến lớp da thịt được bọc lại như cũ, cả lớp lông ngoài cùng.

9. Sinh tố ếch tươi sống - Peru

Ếch sau khi được làm sạch sẽ được thả trực tiếp vào máy xay sinh tố - Ảnh: Internet

Tại thủ đô Lima, sinh tố ếch chỉ bán giới hạn trong một số quán nước giải khát. Thực khách đến đây sẽ chọn một chú ếch bất kỳ như chọn hoa quả tươi, sau đó người bán hàng sẽ lấy con ếch ra, đập chết chúng, lột ra và xay trực tiếp. Để tránh vị tanh, họ pha trộn dung dịch sệt với cà rốt, cần tây, rễ cây macca và mật ong rồi xay nhuyễn. Hỗn hợp sẽ có màu xanh và được uống ngay sau đó.

"Sinh tố ếch này rất tốt cho người bị thiếu máu, viêm phế quản, tốt cho xương, não, giảm căng thẳng mệt mỏi, với người lớn nó sẽ hỗ trợ về hô hấp và đôi khi là bệnh lao", người dân Peru cho hay.

Những con ếch được chọn lọc thuộc loài Telmatobius. Loài ếch này được Hội bảo tồn thiên nhiên Thế giới đưa vào danh sách nguy cấp do người ta đánh bắt chúng ngày càng nhiều.

10. Nhãn cầu cá ngừ - Nhật Bản

Món ăn này được xem là rất giàu axit béo omega 3, nhưng không phải ai cũng dám thử vì dù cho được bày biện, trang trí đẹp đẽ thế nào, món ăn vẫn rất ám ảnh - Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, món nhãn cầu cá ngừ hay mắt cá ngừ là một món ăn rất phổ biến ở Nhật Bản. Có thể dễ dàng tìm thấy và mua mắt cả ngừ với giá rất phải chăng trong siêu thị Nhật Bản. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng rất thích ăn món ăn này.

Vị của mắt cá ngừ được đánh giá là giống như mực. Theo các chuyên gia ẩm thực, nhãn cầu đi kèm với các cơ bị đứt và mỡ cá xung quanh được hấp chín, nêm vừa sẽ đem đến một trải nghiệm ẩm thực khó quên cho thực khách.