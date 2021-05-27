Bị cắm cả chục cái sừng ‘tổ bố’, xem clip trên MXH chồng tá hỏa biết vợ mình cũng là vợ của chục ông khác

Thế giới 27/05/2021 10:17

19 người đàn ông bị lừa kết hôn bởi 2 người phụ nữ trong suốt hai năm với số tiền lên đến hơn 7,2 tỷ đồng. Sự việc chỉ bị phanh phui khi chồng xem clip trên mạng xã hội.

Theo trang South China Morning Post (SCMP), một phi vụ lừa đảo kết hôn chiếm đoạt tài sản vừa bị phát hiện tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Số tài sản bị lừa lên đến hơn 2 triệu NDT.

trung quoc 1
Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, chú rể đã sốc khi phát hiện vợ mình kết hôn với một người đàn ông khác trong video xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: China News 

Cụ thể, một trong những người chồng khi đang xem video trên một ứng dụng trực tuyến hồi tháng 3 thì phát hiện clip đám cưới của vợ mình và một người đàn ông khác. Người đàn ông này mau chóng báo cảnh sát, lập tức 2 người phụ nữ cùng 3 người đồng lõa khác trong đường dây lừa đảo bị bắt. Qua điều tra, phát hiện có đến 19 cá nhân bị lừa bởi nhóm người này.

Người đàn ông sống tại Urad thuộc thành phố Bayan Nur ở khu tự trị Nội Mông cho biết, mình bị lừa số tiền mặt và trang sức với tổng trị giá 148.000 NDT khi kết hôn. Suốt 2 tháng sống với nhau, người phụ nữ trên chỉ ở nhà chồng tổng cộng 10 ngày rồi lấy lý do về thăm nhà mẹ đẻ ở Cam Túc sau đó biến mất.

trung quoc 2
Cuộc hôn nhân giả khiến 19 người đàn ông bị lừa đến hơn 2 triệu NDT - Ảnh minh họa: Internet

Tham gia vào đường dây lừa đảo còn có một người phụ nũ khác cũng đến từ Cam Túc nhờ sự giới thiệu của một bà mai họ Li. Có hai người khác đóng giả làm người thân của 2 "cô dâu" này. Họ đã lừa tổng cộng 19 người đàn ông từ nhiều ngôi làng ở Nội Mông và Cam Túc.

Theo một bài đăng trên WeChat của công an Urad, nhóm người trên đã thuyết phục thành công 19 người đàn ông kia không đăng ký kết hôn. Qua nhiều cuộc hôn nhân giả, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt số tài sản tương đương hơn 7,2 tỷ đồng.

trung quoc 3
Do chênh lệch giới tính, nhiều đàn ông ở nông thôn Trung Quốc vẫn ế vợ dù đã qua tuổi kết hôn trung bình - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các nạn nhân đều đến từ khu vực nông thôn ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, cân bằng giới tính đang ở mức báo động khi cứ mỗi 111 người nam thì chỉ có 100 người nữ dẫn đến việc nam giới khó khăn hơn trong công cuộc tìm bạn đời, nhất là những người đã qua độ tuổi kết hôn trung bình, nhà lại ở vùng quê hẻo lánh.

Đừng làm phật lòng vợ kẻo 'chầu ông bà' sớm: Nhậu say không xin lỗi, chồng bị vợ ‘đè’ chết bằng tư thế ‘không đỡ nổi’

Đừng làm phật lòng vợ kẻo 'chầu ông bà' sớm: Nhậu say không xin lỗi, chồng bị vợ ‘đè’ chết bằng tư thế ‘không đỡ nổi’

Chồng nhậu say nhưng không kịp xin lỗi, người phụ nữ có cân nặng ngoại cỡ đã khiến chồng tử vong bởi một tư thế "nhỏ mà có võ".

Xem thêm
Từ khóa:   kết hôn lừa đảo đàn ông Trung Quốc kết hôn giả

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích