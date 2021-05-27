Bị cắm cả chục cái sừng ‘tổ bố’, xem clip trên MXH chồng tá hỏa biết vợ mình cũng là vợ của chục ông khác

19 người đàn ông bị lừa kết hôn bởi 2 người phụ nữ trong suốt hai năm với số tiền lên đến hơn 7,2 tỷ đồng. Sự việc chỉ bị phanh phui khi chồng xem clip trên mạng xã hội.

Theo trang South China Morning Post (SCMP), một phi vụ lừa đảo kết hôn chiếm đoạt tài sản vừa bị phát hiện tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Số tài sản bị lừa lên đến hơn 2 triệu NDT. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, chú rể đã sốc khi phát hiện vợ mình kết hôn với một người đàn ông khác trong video xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: China News Cụ thể, một trong những người chồng khi đang xem video trên một ứng dụng trực tuyến hồi tháng 3 thì phát hiện clip đám cưới của vợ mình và một người đàn ông khác. Người đàn ông này mau chóng báo cảnh sát, lập tức 2 người phụ nữ cùng 3 người đồng lõa khác trong đường dây lừa đảo bị bắt. Qua điều tra, phát hiện có đến 19 cá nhân bị lừa bởi nhóm người này.

Người đàn ông sống tại Urad thuộc thành phố Bayan Nur ở khu tự trị Nội Mông cho biết, mình bị lừa số tiền mặt và trang sức với tổng trị giá 148.000 NDT khi kết hôn. Suốt 2 tháng sống với nhau, người phụ nữ trên chỉ ở nhà chồng tổng cộng 10 ngày rồi lấy lý do về thăm nhà mẹ đẻ ở Cam Túc sau đó biến mất. Cuộc hôn nhân giả khiến 19 người đàn ông bị lừa đến hơn 2 triệu NDT - Ảnh minh họa: Internet Tham gia vào đường dây lừa đảo còn có một người phụ nũ khác cũng đến từ Cam Túc nhờ sự giới thiệu của một bà mai họ Li. Có hai người khác đóng giả làm người thân của 2 "cô dâu" này. Họ đã lừa tổng cộng 19 người đàn ông từ nhiều ngôi làng ở Nội Mông và Cam Túc.

Theo một bài đăng trên WeChat của công an Urad, nhóm người trên đã thuyết phục thành công 19 người đàn ông kia không đăng ký kết hôn. Qua nhiều cuộc hôn nhân giả, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt số tài sản tương đương hơn 7,2 tỷ đồng. Do chênh lệch giới tính, nhiều đàn ông ở nông thôn Trung Quốc vẫn ế vợ dù đã qua tuổi kết hôn trung bình - Ảnh minh họa: Internet Hầu hết các nạn nhân đều đến từ khu vực nông thôn ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, cân bằng giới tính đang ở mức báo động khi cứ mỗi 111 người nam thì chỉ có 100 người nữ dẫn đến việc nam giới khó khăn hơn trong công cuộc tìm bạn đời, nhất là những người đã qua độ tuổi kết hôn trung bình, nhà lại ở vùng quê hẻo lánh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cam-ca-chuc-cai-sung-to-bo-xem-clip-tren-mxh-chong-ta-hoa-biet-vo-minh-cung-la-vo-cua-chuc-ong-khac-406629.html