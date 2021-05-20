‘Nữ hoàng livestream’ bán tên lửa: Khả năng chốt đơn ‘thần sầu’, sở hữu khối tài sản tỉ đô, lọt top 500 người giàu nhất Trung Quốc

Nhịp sống trẻ 20/05/2021 18:49

Ở Trung Quốc, Viya nổi lên như một “hiện tượng” livestream với tài ăn nói đầy sức thuyết phục, khiến nhiều người “chốt đơn” liền tay. Với số tài sản ước tính là 1,4 tỉ USD, cô nàng đã ghi tên mình vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc của năm 2021.

Viya sinh năm 1986, là "nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến trị giá 60 tỉ USD của Trung Quốc". Năm 2018, Vi Á có thu nhập ước tính 30 triệu nhân dân tệ.

Hãng tin Bloomberg từng bình luận rằng "Viya có thể bán bất kỳ thứ gì", từ mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo đến nhà cửa, ô tô... Thậm chí, cô nàng bắt đầu được giới truyền thông thế giới chú ý đến từ “phi vụ” bán một tên lửa với giá 40 triệu NDT (5,6 triệu USD) thông qua hình thức livestream. Hồi tháng 5 vừa qua, buổi livestream bán hàng của Viya thu hút hơn 37 triệu lượt xem, phá vỡ cả số người theo dõi tập cuối phim bom tấn Game of Thrones hay lễ trao giải Oscar danh tiếng.

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Lượng người xem livestream của người đẹp luôn cao ngất ngưởng - Ảnh: Internet
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Những buổi livestream đa dạng các mặt hàng - Ảnh: Internet

Không chỉ thu hút bởi cách nói chuyện, cô nàng còn sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái và thân hình cân đối, không thua kém bất kì hotgirl nào tại Trung Quốc. Chính vì thế, người đẹp nhanh chóng "lấy lòng" được các khách hàng, việc "chốt đơn" liền tay trở nên dễ dàng hơn.

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Dù ở độ tuổi 35, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn không hề 'xuống cấp' - Ảnh: Internet
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Độ 'phủ sóng' của Viya cũng không phải là 'dạng vừa đâu' - Ảnh: Internet
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Viya nổi lên như một 'hiện tượng' livestream ở Trung Quốc - Ảnh: Internet
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Hãng tin Bloomberg từng bình luận rằng 'Viya có thể bán bất kỳ thứ gì' - Ảnh: Internet
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Vóc dáng cân đối không thua kém bất cứ người mẫu xứ Trung nào - Ảnh: Internet
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Gương mặt xinh đẹp, toát ra vẻ trẻ trung luôn khiến khách hàng 'hút mắt' và cứ thế mà 'chốt đơn' cho cô nàng - Ảnh: Internet

Mới đây, trang New Fortune ở Trung Quốc đã công bố danh sách “500 người giàu nhất Trung Quốc", trong đó Viya xếp thứ 490 với giá trị tài sản 9 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD).

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