‘Nữ hoàng livestream’ bán tên lửa: Khả năng chốt đơn ‘thần sầu’, sở hữu khối tài sản tỉ đô, lọt top 500 người giàu nhất Trung Quốc

Viya sinh năm 1986, là "nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến trị giá 60 tỉ USD của Trung Quốc". Năm 2018, Vi Á có thu nhập ước tính 30 triệu nhân dân tệ.

Hãng tin Bloomberg từng bình luận rằng "Viya có thể bán bất kỳ thứ gì", từ mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo đến nhà cửa, ô tô... Thậm chí, cô nàng bắt đầu được giới truyền thông thế giới chú ý đến từ “phi vụ” bán một tên lửa với giá 40 triệu NDT (5,6 triệu USD) thông qua hình thức livestream. Hồi tháng 5 vừa qua, buổi livestream bán hàng của Viya thu hút hơn 37 triệu lượt xem, phá vỡ cả số người theo dõi tập cuối phim bom tấn Game of Thrones hay lễ trao giải Oscar danh tiếng.