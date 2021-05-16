Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.
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Cộng đồng mạng từng một thời truy lùng thông tin cô gái được mệnh danh là "hotgirl xe công nghệ". Người đó không ai khác chính là cô nàng Phạm Thị Hằng. Sau khi "săn" được thông tin, mọi người mới biết gia đình của cô nàng gặp khá nhiều khó khăn, chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Những hình ảnh của Hằng may mắn được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.
Dù không khoác lên mình những chiếc đầm, chiếc váy sang chảnh, nhưng vẻ đẹp của cô nàng không hề bị "dìm", vẫn tỏa sáng và khiến bao chàng trai phải "đổ rạp".
Người đẹp 10X ngày nào sở hữu đường nét khuôn mặt nhỏ gọn và sống mũi cao trông rất thanh tú. Sau một thời gian, cô nàng ngày càng trưởng thành hơn, phong cách ăn mặc cũng gợi cảm và quyến rũ hơn.
Với một gương mặt xinh đẹp, thân hình vô cùng nóng bỏng, trang cá nhân của người đẹp 10X này hiện thu hút sự quan tâm và chú ý với gần 200.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Facebook.