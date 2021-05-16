Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Nhịp sống trẻ 16/05/2021 06:03

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

Cộng đồng mạng từng một thời truy lùng thông tin cô gái được mệnh danh là "hotgirl xe công nghệ". Người đó không ai khác chính là cô nàng Phạm Thị Hằng. Sau khi "săn" được thông tin, mọi người mới biết gia đình của cô nàng gặp khá nhiều khó khăn, chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Những hình ảnh của Hằng may mắn được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Dù không khoác lên mình những chiếc đầm, chiếc váy sang chảnh, nhưng vẻ đẹp của cô nàng không hề bị "dìm", vẫn tỏa sáng và khiến bao chàng trai phải "đổ rạp".

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Bức ảnh hotgirl chạy xe công nghệ 'gây bão' trên mạng một thời - Ảnh FBNV

Người đẹp 10X ngày nào sở hữu đường nét khuôn mặt nhỏ gọn và sống mũi cao trông rất thanh tú. Sau một thời gian, cô nàng ngày càng trưởng thành hơn, phong cách ăn mặc cũng gợi cảm và quyến rũ hơn. 

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Người đẹp 10X không những sở hữu vẻ ngoài khả ái mà thân mình cũng 'ngọt nước' vô cùng - Ảnh FBNV
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Phong cách quyến rũ, đường cong cơ thể hút mắt khiến cô nàng 'đốn tim' nhiều chàng trai - Ảnh FBNV
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Hotgirl thường khoe vòng một nảy nở cùng vòng eo 'con kiến' của mình - Ảnh FBNV
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Bao người bị 'hớp hồn' bởi vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách tạp dáng vô cùng gợi cảm của cô nàng - Ảnh FBNV
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Đường cong hình thể vô cùng nuột nà của cô nàng thường được khoe trọn trong những bộ trang phục 'kiệm vải' - Ảnh FBNV

Với một gương mặt xinh đẹp, thân hình vô cùng nóng bỏng, trang cá nhân của người đẹp 10X này hiện thu hút sự quan tâm và chú ý với gần 200.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Facebook. 

Từ ‘cô gái vườn đào’ thuần khiết, ‘hotgirl Reuters’ Kiều Trinh khoe thân nóng bỏng ‘đẹp từ mặt nước, đẹp tung lên bờ’

Từ ‘cô gái vườn đào’ thuần khiết, ‘hotgirl Reuters’ Kiều Trinh khoe thân nóng bỏng ‘đẹp từ mặt nước, đẹp tung lên bờ’

Vốn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và nhẹ nhàng "từ trong trứng nước", Kiều Trinh bất ngờ thay đổi diện mạo “nửa kín nửa hở” sau khi bước sang độ tuổi 27.

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