Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cộng đồng mạng từng một thời truy lùng thông tin cô gái được mệnh danh là "hotgirl xe công nghệ". Người đó không ai khác chính là cô nàng Phạm Thị Hằng. Sau khi "săn" được thông tin, mọi người mới biết gia đình của cô nàng gặp khá nhiều khó khăn, chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Những hình ảnh của Hằng may mắn được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Dù không khoác lên mình những chiếc đầm, chiếc váy sang chảnh, nhưng vẻ đẹp của cô nàng không hề bị "dìm", vẫn tỏa sáng và khiến bao chàng trai phải "đổ rạp".