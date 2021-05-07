Với vẻ đẹp siêu thực, hotgirl hàn Quốc - Mimi dễ dàng chinh phục thị giác mọi người chỉ trong vòng một nốt nhạc.
- Hotgirl công sở Nguyễn Thanh Hải: Mặt xinh như búp bê, vòng 1 ‘trĩu nặng’ nóng bỏng hơn cả mùa hè
- Hotgirl Việt được báo Trung ca ngợi sở hữu "vẻ đẹp ngàn năm có một" là ai?
Cô nàng Mimi được mệnh danh là "búp bê Barbie" Hàn Quốc nhờ thân hình "phồn thực" và vẻ ngoài "thiên thần". Mimi đang sở hữu trang cá nhân lên đến gần 600.000 người theo dõi.
Trang trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường nhưng không hề tầm thường một chút nào, toàn là những hình ảnh khoe ngực căng tràn, gợi cảm và trắng hồng không tì vết. Với "gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh", người đẹp dễ dàng đốn gục trái tim của bất kì chàng trai nào.
Vốn sở hữu một thân hình quá hoàn hảo, cô nàng búp bê này không ít lần bị nhiều người nghi ngờ rằng đây là vẻ đẹp "dao kéo".
Hiện tại, cô nàng hot girl Mimi không chỉ là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp mà còn được biết đến với vai trò kinh doanh thời trang. Mimi sở hữu chuỗi 3 cửa hàng thời trang riêng, tọa lạc tại Myeongdong, Dongdaemun và Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc.