Vẻ đẹp ‘siêu thực’ của ‘búp bê Barbie’ xứ Hàn: Thân hình nóng bỏng như núi lửa, bầu ngực ‘đẹp thật như giả’ khiến ai nhìn cũng chết lịm

Nhịp sống trẻ 07/05/2021 14:37

Với vẻ đẹp siêu thực, hotgirl hàn Quốc - Mimi dễ dàng chinh phục thị giác mọi người chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Cô nàng Mimi được mệnh danh là "búp bê Barbie" Hàn Quốc nhờ thân hình "phồn thực" và vẻ ngoài "thiên thần". Mimi đang sở hữu trang cá nhân lên đến gần 600.000 người theo dõi.

Trang trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường nhưng không hề tầm thường một chút nào, toàn là những hình ảnh khoe ngực căng tràn, gợi cảm và trắng hồng không tì vết. Với "gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh", người đẹp dễ dàng đốn gục trái tim của bất kì chàng trai nào.

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Mimi luôn tự tin diện những bộ cánh 'kiệm vải' nhờ vòng một căng tràn, vòng eo con kiến và cơ đùi săn chắc - Ảnh IGNV
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Người đẹp xứ Hàn 'gây mê' người nhìn bởi vòng một căng tràn sức sống - Ảnh IGNV
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Người đẹp diện áo tắm khoe đường khoét hông 2 bên, thân hình nóng bỏng như núi lửa - Ảnh IGNV

Vốn sở hữu một thân hình quá hoàn hảo, cô nàng búp bê này không ít lần bị nhiều người nghi ngờ rằng đây là vẻ đẹp "dao kéo".

Vẻ đẹp ‘siêu thực’ của ‘búp bê Barbie’ xứ Hàn: Thân hình nóng bỏng như núi lửa, bầu ngực ‘đẹp thật như giả’ khiến ai nhìn cũng chết lịm - Ảnh 4
Vừa xinh đẹp vừa sang chảnh, giàu có, cô nàng khiến cánh mày râu khao khát và phụ nữ phải dè chừng - Ảnh IGNV
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Nững bộ cánh 'khoét sâu' khiến vòng một của cô bất ngờ lộ thiên - Ảnh IGNV
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Phong cách nữ tính cũng là một trong những lựa chọn thường ngày của cô - Ảnh IGNV
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Cô nàng không chỉ nổi tiếng nhờ vóc dáng đẹp siêu thực mà còn có gu thời trang gợi cảm và quyến rũ - Ảnh IGNV

Hiện tại, cô nàng hot girl Mimi không chỉ là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp mà còn được biết đến với vai trò kinh doanh thời trang. Mimi sở hữu chuỗi 3 cửa hàng thời trang riêng, tọa lạc tại Myeongdong, Dongdaemun và Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc.

'Hotgirl trứng rán' khước từ vẻ ngây thơ, 'lột xác' ngoạn mục trong bộ bikini ‘chằng chịt’ khoe eo thon, mông cong vút

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