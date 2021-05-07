Cô nàng Mimi được mệnh danh là "búp bê Barbie" Hàn Quốc nhờ thân hình "phồn thực" và vẻ ngoài "thiên thần". Mimi đang sở hữu trang cá nhân lên đến gần 600.000 người theo dõi.

Trang trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường nhưng không hề tầm thường một chút nào, toàn là những hình ảnh khoe ngực căng tràn, gợi cảm và trắng hồng không tì vết. Với "gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh", người đẹp dễ dàng đốn gục trái tim của bất kì chàng trai nào.