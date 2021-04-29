Nữ bác sĩ gốc Việt mặt đẹp như hot girl, vòng 1 'tràn cả màn hình', vòng 3 'trái đào' thì siêu quyến rũ

Chẳng những có gương mặt xinh đẹp, nữ bác sĩ gốc Việt - Lin Tai Yang còn có thân hình đồng hồ cát với ba vòng "siêu khủng".

Lin Tai Yang mang trong mình 3 dòng máu Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Tên tiếng Việt là Vũ Lâm. Vừa đẹp người, tài năng, lại có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ, cô từng tốt nghiệp Đại học Y Khoa Bắc Kinh (Trung Quốc), sau đó học Cao học tại Đại học Toronto (Canada). Cô là một trong những minh chứng sống cho câu nói "chân dài não ngắn" là hoàn toàn sai. Ngoài ra, người đẹp còn tham gia một số cuộc thi nhan sắc, giành danh hiệu cao nhất như hoa hậu Châu Á 2015, hoa hậu Hoàn cầu 2018,...

Cô nàng là một trong những minh chứng sống cho câu nói "chân dài não ngắn" là hoàn toàn sai - Ảnh FBNV Phong cách thời trang kín đáo nhưng ba vòng cơ thể vẫn vô cùng ấn tượng - Ảnh FBNV Lin Tai Yang sở hữu số đo ba vòng ấn tượng cùng chiều cao 1m73. Nhưng ít ai biết rằng, người đẹp từng bị mắng mỏ, chê bai thân hình "quá cỡ" này. Tuy nhiên, cô bỏ mặc những lời che bai ấy và mạnh dạn chia sẻ: "Tạng người của tôi mỏng, còn được gọi gầy bẩm sinh. Mơ ước của tôi là trở thành cô gái mũm mĩm đáng yêu. Cô còn nhấn mạnh thêm rằng mình không quan tâm đến chuẩn mực của người khác: "Tôi nghĩ mọi người quá quan tâm đến xu hướng mà không lắng nghe chính mình, mình vui, mình thích mới là quan trọng".

Nữ bác sĩ khoe dáng với ba vòng siêu khủng - Ảnh FBNV Người đẹp thường phô bày hình thể nóng bỏng trong các bộ bikini 2 mảnh hở hang đến táo bạo - Ảnh FBNV Trên trang cá nhân, cô nàng đăng rất nhiều hình ảnh 'đốt mắt' người xem - Ảnh FBNV Ngoài đời, cô nàng theo đuổi gu ăn mặc cực gợi cảm… Thậm chí, cô nàng còn diện nội y đến táo bạo khi thả rong, chỉ hờ hững lấy tay che vòng một. Vì vậy, nhiều người hay bàn tán và đặt nghi vấn: "Liệu nữ bác sĩ gốc Việt có phẫu thuật thẩm mỹ hay không?". Với Lin Tai Yang, cô không coi chỉnh sửa ngoại hình là điều xấu "Tôi thấy "dao kéo" cũng bình thường. Mỗi lần tôi phẫu thuật thẩm mỹ đều khoe lên Facebook. Nhưng cái gì mình không làm họ cứ khăng khăng mình "dao kéo" mới là không bình thường". Cô nàng không ngần ngại khoe vòng một siêu khủng lên mạng xã hội - Ảnh FBNV Người đẹp rất chăm chỉ rèn luyện thể thao như tập yoga để đẹp săn chắc - Ảnh FBNV Bí quyết giữ dáng của người đẹp là chăm chỉ rèn luyện thể thao mỗi ngày, cô không quên khuyên các chị em phụ nữ phải biết giữ dáng và yêu bản thân mình nhiều hơn: "Xây dựng vóc dáng thật ra không khó, chỉ cần bạn kiên trì, dù điều kiện của bạn kém tới đâu bạn cũng sẽ thành công. Động lực của tôi là yêu bản thân, tôi yêu bản thân nên chăm chỉ đầu tư làm đẹp”. Lin Tai Yang thu hút gần 450.000 lượt theo dõi trên trang mạng xã hội Facebook bởi khuôn mặt xinh đẹp và thân hình phồn thực. Hiện tại, cô đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà 'dằn mặt' CĐM bằng bộ ảnh khoe thân hình siêu nóng bỏng sau màn 'phốt' bụng mỡ của mình Sau 5 tháng sinh con, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, vòng eo lý tưởng và thân hình ngày càng bốc lửa hơn. Thế nên, cô không ngại chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình trên mạng xã hội.

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