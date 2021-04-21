Cát-xê lên đến 20 tỷ đồng, ‘thiên thần áo tắm nóng bỏng’ vẫn thẳng thừng tuyên bố 200% không đóng phim 18+

Mặc dù thông tin về gương mặt được SOD hứa hẹn sẽ là Yua Mikami 2.0 với biệt danh được đặt là Miss K vẫn còn được giấu khá kỹ nhưng cho đến thời điểm hiện tại không thể ngăn được những tin đồn đoán xung quanh chủ đề này của người hâm mộ. Không những vậy cộng đồng mạng đã lên một danh sách những ứng viên tiềm năng, trong đó người thuộc “diện tình nghi” đang được mọi người tập trung hướng đến không ai là Yuka Ogura – Một người đẹp thuộc diện nóng bỏng trong trang phục áo tắm.

Trong những ngày qua, ngành công nghiệp AV được "hâm nóng" hơn bao giờ hết bởi tin tức nhà sản xuất phim 18+ hàng đầu Nhật Bản là Soft On Demand – SOD sẽ mời một diễn viên nổi tiếng đóng phim nóng với cát-xê lên đến 100 triệu Yên (tương đương hơn 21 tỷ VND) cho tác phẩm đầu tay của mình.

Trước những thông tin ngày một lan rộng, Yuka Ogura đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên và cho rằng có đến 200% khả năng bản thân sẽ không tham gia vào ngành công nghiệp AV Nhật Bản, trong một lần trả lời tin nhắn của một người hâm mộ cô đã nói rằng: “Xin đừng mong đợi vào điều đó”.

Yuka Ogura khẳng định sẽ không tham gia đóng phim 18

Tuy nhiên, việc Yuka Ogura có tên trong danh sách tiềm năng không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Bởi vì, trong thời gian gần đây, Yuka Ogura đã bất ngờ tuyên bố sẽ rời công ty quản lý đồng thời sẽ đổi nghệ danh mới khiến mọi người không khỏi đặt nghi vấn vào dự định sắp tới của cô.

Vào đầu năm 2020, có nhiều tin đồn đoán Ogura đang hẹn hò bí mật với Mikuru Asakura - được biết đến là một võ sĩ kiêm Youtuber nổi tiếng với khoảng 1,62 triệu người đăng ký. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng Mikuru Asakura đã có gia đình và 2 con nhưng vì quá say mê trước sắc đẹp nóng bỏng của Yuka Ogura nên anh đã đòi ly hôn vợ.

Chính vì bị gắn mắc “trà xanh” nên đã khiến sự nghiệp của Yuka Ogura đóng băng, thêm tuyên bố nghỉ làm phát thanh viên và quyết định rời công ty quản lý khiến mọi người không khỏi nghĩ rằng đây là động thái gây sự chú ý để cô lên kế hoạch đóng phim sắp tới.

Các hành động của Yuka Ogura khiến dân cư mạng không khỏi nghi ngờ - Ảnh: Internet

Trước lời phát biểu của Yuka Ogura khẳng định sẽ không tham gia đóng phim 18 vẫn có nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng vào phát ngôn này, bởi trong quá khứ có rất nhiều người đẹp phát ngôn một đằng nhưng kết quả một nẻo khiến nhiều người thất vọng. Vì thế, cho đến nay danh tính minh tinh sẽ nhận cát-xê khủng từ nhà sản xuất SOD vẫn đang là một đề tài nóng hổi khiến mọi người tranh cãi dữ dội.