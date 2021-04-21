Cát-xê lên đến 20 tỷ đồng, ‘thiên thần áo tắm nóng bỏng’ vẫn thẳng thừng tuyên bố 200% không đóng phim 18+

Sao quốc tế 21/04/2021 08:04

Mạng xã hội đang rộ lên tin đồn Yuka Ogura là diễn viên chính trong dự án phim 18+ hàng đầu Nhật Bản do SOD sản xuất. Thế nhưng, phát ngôn của nhân vật chính mới là điều gây sốc.

Trong những ngày qua, ngành công nghiệp AV được "hâm nóng" hơn bao giờ hết bởi tin tức nhà sản xuất phim 18+ hàng đầu Nhật Bản là Soft On Demand – SOD sẽ mời một diễn viên nổi tiếng đóng phim nóng với cát-xê lên đến 100 triệu Yên (tương đương hơn 21 tỷ VND) cho tác phẩm đầu tay của mình.

Mặc dù thông tin về gương mặt được SOD hứa hẹn sẽ là Yua Mikami 2.0 với biệt danh được đặt là Miss K vẫn còn được giấu khá kỹ nhưng cho đến thời điểm hiện tại không thể ngăn được những tin đồn đoán xung quanh chủ đề này của người hâm mộ. Không những vậy cộng đồng mạng đã lên một danh sách những ứng viên tiềm năng, trong đó người thuộc “diện tình nghi” đang được mọi người tập trung hướng đến không ai là Yuka Ogura – Một người đẹp thuộc diện nóng bỏng trong trang phục áo tắm.

Yuka Ogura

Yuka Ogura 1
Yuka Ogura được đồn đoán sẽ tham gia vào ngành công nghiệp AV

Trước những thông tin ngày một lan rộng, Yuka Ogura đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên và cho rằng có đến 200% khả năng bản thân sẽ không tham gia vào ngành công nghiệp AV Nhật Bản, trong một lần trả lời tin nhắn của một người hâm mộ cô đã nói rằng: “Xin đừng mong đợi vào điều đó”.

Yuka Ogura 2
Yuka Ogura khẳng định sẽ không tham gia đóng phim 18

Tuy nhiên, việc Yuka Ogura có tên trong danh sách tiềm năng không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Bởi vì, trong thời gian gần đây, Yuka Ogura đã bất ngờ tuyên bố sẽ rời công ty quản lý đồng thời sẽ đổi nghệ danh mới khiến mọi người không khỏi đặt nghi vấn vào dự định sắp tới của cô.

Vào đầu năm 2020, có nhiều tin đồn đoán Ogura đang hẹn hò bí mật với Mikuru Asakura - được biết đến là một võ sĩ kiêm Youtuber nổi tiếng với khoảng 1,62 triệu người đăng ký. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng Mikuru Asakura đã có gia đình và 2 con nhưng vì quá say mê trước sắc đẹp nóng bỏng của Yuka Ogura nên anh đã đòi ly hôn vợ.

Chính vì bị gắn mắc “trà xanh” nên đã khiến sự nghiệp của Yuka Ogura đóng băng, thêm tuyên bố nghỉ làm phát thanh viên và quyết định rời công ty quản lý khiến mọi người không khỏi nghĩ rằng đây là động thái gây sự chú ý để cô lên kế hoạch đóng phim sắp tới.

yuka Ogura 3

Yuka Ogura 4
Các hành động của Yuka Ogura khiến dân cư mạng không khỏi nghi ngờ - Ảnh: Internet

Trước lời phát biểu của Yuka Ogura khẳng định sẽ không tham gia đóng phim 18 vẫn có nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng vào phát ngôn này, bởi trong quá khứ có rất nhiều người đẹp phát ngôn một đằng nhưng kết quả một nẻo khiến nhiều người thất vọng. Vì thế, cho đến nay danh tính minh tinh sẽ nhận cát-xê khủng từ nhà sản xuất SOD vẫn đang là một đề tài nóng hổi khiến mọi người tranh cãi dữ dội.

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Những động thái mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cho thấy thông tin cô bị Phùng Thiệu Phong đánh nhập viện là tin đồn vô căn cứ.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl hot girl áo tắm người đẹp Nhật Bản

TIN LIÊN QUAN

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

‘Sát tỷ tỷ’ Mã Khả lên chức bố chỉ sau 3 tháng tuyên bố kết hôn, khoe hình cưới xinh lung linh bên vợ Vương Đan Ni

‘Sát tỷ tỷ’ Mã Khả lên chức bố chỉ sau 3 tháng tuyên bố kết hôn, khoe hình cưới xinh lung linh bên vợ Vương Đan Ni

Tuổi 33, mỹ nhân có thể hình hoàn hảo nhất Cbiz vẫn khiến fan xịt máu mũi vì vòng eo con kiến, vòng 1 căng đầy dài 'thườn thượt'

Tuổi 33, mỹ nhân có thể hình hoàn hảo nhất Cbiz vẫn khiến fan xịt máu mũi vì vòng eo con kiến, vòng 1 căng đầy dài 'thườn thượt'

Dân tình 'há hốc' trước sự thật giấy xét nghiệm ADN của hai con Trịnh Sảng và Trương Hằng

Dân tình 'há hốc' trước sự thật giấy xét nghiệm ADN của hai con Trịnh Sảng và Trương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 12 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 17 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem