Tuổi 33, mỹ nhân có thể hình hoàn hảo nhất Cbiz vẫn khiến fan xịt máu mũi vì vòng eo con kiến, vòng 1 căng đầy dài 'thườn thượt'

Sao quốc tế 18/04/2021 18:08

Mặc dù không nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ nhưng Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) được xem là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất Cbiz.

Theo thông tin trên Baidu, Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) sinh ngày 9/9/1988 tại Trùng Khánh. Ngải Thượng Chân có tên thật là Từ Manh, cô là một người mẫu, người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên nhưng lại không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng gương mặt xinh đẹp, Charmaine Xu luôn được ca ngợi là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ.

ngai thuong chan 1
 Ngải Thượng Chân sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình hoàn hảo
ngai thuong chan 2
 Dù khá đa năng nhưng Ngải Thượng Chân không tạo dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất
ngai thuong chan 3
 Ngoài làm người mẫu, Ngải Thượng Chân còn là người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên
ngai thuong chan 4
 Dù không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng cô có rất nhiều fan hâm mộ ở Hàn Quốc và Hong Kong

Ngoài thân hình hoàn hảo, Ngải Thượng Chân còn sở hữu làn da trắng sứ mịn màng. Với thân hình cực chuẩn của mình, Ngải Thượng Chân có rất nhiều fan hâm mộ ở Hong Kong và Hàn Quốc, đặc biệt là các fan nam, tất cả họ đều coi Charmaine Xu là người tình trong mộng của mình. Ngải Thượng Chân có được thân hình hoàn hảo, một phần lớn là do yếu tố tự nhiên, bên cạnh đó việc luyện tập thể dục thể thao và chế độ ăn nghiêm ngặt cũng là những lý do quan trọng giúp Ngải Thượng Chân có được thân hình quyến rũ nhất Cbiz.

ngai thuong chan 5
 Thân hình của Ngải Thượng Chân được đánh giá là hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ
ngai thuong chan 6
 Dù rất xinh đẹp nhưng Ngải Thượng Chân lại không thành công khi làm diễn viên
ngai thuong chan 7
 'Thân hình tỷ lệ vàng' của Ngải Thượng Chân 
ngai thuong chan 8
 Những nét đẹp của Ngải Thượng Chân đều rất tự nhiên
ngai thuong chan 9
 Để có được thân hình này, ngoài yếu tố tự nhiên, Ngải Thượng Chân còn có chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt

Dù rằng Ngải Thượng Chân không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng tại Hàn Quốc và Hong Kong cô thực sự được rất nhiều người yêu mến. Ngải Thượng Chân được xem là mỹ nhân sở hữu hình thể hoàn hảo nhất Trung quốc.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Những hình ảnh mới nhất Lê Tư cập nhật trên trang cá nhân cho thấy mỹ nhân TVB có cuộc sống viên mãn ở tuổi 50.

Xem thêm
Từ khóa:   Charmaine Xu Từ Manh giải trí Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Mỹ nhân TVB, Hoa hậu đẹp nhất châu Á tuyên bố phá sản, không có tiền mua rau, ngày ăn ba bữa đều do bạn bè tiếp tế

Mỹ nhân TVB, Hoa hậu đẹp nhất châu Á tuyên bố phá sản, không có tiền mua rau, ngày ăn ba bữa đều do bạn bè tiếp tế

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Phận đời bi thảm và kịch tính hơn cả phim truyền hình của mỹ nhân Chân Hoàn Truyện

Phận đời bi thảm và kịch tính hơn cả phim truyền hình của mỹ nhân Chân Hoàn Truyện

Đóng phim cấp 3 ở tuổi vị thành niên, mỹ nhân TVB bị con trai vạch trần ‘lịch sử đen tối’ sau 14 năm kết hôn

Đóng phim cấp 3 ở tuổi vị thành niên, mỹ nhân TVB bị con trai vạch trần ‘lịch sử đen tối’ sau 14 năm kết hôn

Mỹ nhân phim Quỳnh Dao thấy bị sỉ nhục khi vào vai mẹ ở tuổi 47

Mỹ nhân phim Quỳnh Dao thấy bị sỉ nhục khi vào vai mẹ ở tuổi 47

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 21 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 27 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 36 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 43 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 49 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD