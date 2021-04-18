Mặc dù không nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ nhưng Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) được xem là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất Cbiz.
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Theo thông tin trên Baidu, Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) sinh ngày 9/9/1988 tại Trùng Khánh. Ngải Thượng Chân có tên thật là Từ Manh, cô là một người mẫu, người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên nhưng lại không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng gương mặt xinh đẹp, Charmaine Xu luôn được ca ngợi là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ.
Ngoài thân hình hoàn hảo, Ngải Thượng Chân còn sở hữu làn da trắng sứ mịn màng. Với thân hình cực chuẩn của mình, Ngải Thượng Chân có rất nhiều fan hâm mộ ở Hong Kong và Hàn Quốc, đặc biệt là các fan nam, tất cả họ đều coi Charmaine Xu là người tình trong mộng của mình. Ngải Thượng Chân có được thân hình hoàn hảo, một phần lớn là do yếu tố tự nhiên, bên cạnh đó việc luyện tập thể dục thể thao và chế độ ăn nghiêm ngặt cũng là những lý do quan trọng giúp Ngải Thượng Chân có được thân hình quyến rũ nhất Cbiz.
Dù rằng Ngải Thượng Chân không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng tại Hàn Quốc và Hong Kong cô thực sự được rất nhiều người yêu mến. Ngải Thượng Chân được xem là mỹ nhân sở hữu hình thể hoàn hảo nhất Trung quốc.