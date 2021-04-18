Mặc dù không nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ nhưng Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) được xem là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất Cbiz.

Theo thông tin trên Baidu, Ngải Thượng Chân (Charmaine Xu) sinh ngày 9/9/1988 tại Trùng Khánh. Ngải Thượng Chân có tên thật là Từ Manh, cô là một người mẫu, người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên nhưng lại không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng gương mặt xinh đẹp, Charmaine Xu luôn được ca ngợi là mỹ nhân sở hữu thân hình hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ngải Thượng Chân sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình hoàn hảo

Dù khá đa năng nhưng Ngải Thượng Chân không tạo dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất

Ngoài làm người mẫu, Ngải Thượng Chân còn là người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên

Dù không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng cô có rất nhiều fan hâm mộ ở Hàn Quốc và Hong Kong

Ngoài thân hình hoàn hảo, Ngải Thượng Chân còn sở hữu làn da trắng sứ mịn màng. Với thân hình cực chuẩn của mình, Ngải Thượng Chân có rất nhiều fan hâm mộ ở Hong Kong và Hàn Quốc, đặc biệt là các fan nam, tất cả họ đều coi Charmaine Xu là người tình trong mộng của mình. Ngải Thượng Chân có được thân hình hoàn hảo, một phần lớn là do yếu tố tự nhiên, bên cạnh đó việc luyện tập thể dục thể thao và chế độ ăn nghiêm ngặt cũng là những lý do quan trọng giúp Ngải Thượng Chân có được thân hình quyến rũ nhất Cbiz.

Thân hình của Ngải Thượng Chân được đánh giá là hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ

Dù rất xinh đẹp nhưng Ngải Thượng Chân lại không thành công khi làm diễn viên

'Thân hình tỷ lệ vàng' của Ngải Thượng Chân

Những nét đẹp của Ngải Thượng Chân đều rất tự nhiên

Để có được thân hình này, ngoài yếu tố tự nhiên, Ngải Thượng Chân còn có chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt

Dù rằng Ngải Thượng Chân không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng tại Hàn Quốc và Hong Kong cô thực sự được rất nhiều người yêu mến. Ngải Thượng Chân được xem là mỹ nhân sở hữu hình thể hoàn hảo nhất Trung quốc.

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