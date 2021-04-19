‘Sát tỷ tỷ’ Mã Khả lên chức bố chỉ sau 3 tháng tuyên bố kết hôn, khoe hình cưới xinh lung linh bên vợ Vương Đan Ni

Sao quốc tế 19/04/2021 15:32

Thông tin nam diễn viên Mã Khả đón con trai đầu lòng hiện đang đứng đầu hot search Weibo, các đồng nghiệp và nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên.

Ngày 19/4, nam diễn viên Mã Khả đăng trên trang cá nhân chia sẻ thông tin hai vợ chồng anh vừa chào đón cậu con trai đầu lòng. Ngay lập tức vợ chồng “Sát tỷ tỷ” nhận được vô vàn lời chúc mừng từ đồng nghiệp và cộng đồng mạng.

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 Vợ chồng Mã Khả chào đón con trai đầu lòng sau 3 tháng tuyên bố đã kết hôn

Hồi tháng 1 năm nay, Mã Khả và bạn gái tin đồn Vương Đan Ni bị phát hiện đi ăn chung, bụng của Vương Đan Ni khá lớn nên cặp đôi một lần nữa vướng tin đồn hẹn hò. Không thể ngờ ngay sau đó, Mã Khả đăng hình nhẫn cưới và tuyên bố đã kết hôn với Vương Đan Ni. 3 tháng sau khi tuyên bố đã kết hôn, Vương Đan Ni hạ sinh cho Mã Khả cậu con trai đầu lòng.

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 Những hình ảnh xinh lung linh của vợ chồng Mã Khả được đăng trên COSMO Bride
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 Nam diễn viên Mã Khả từng được yêu mến với vai diễn Sát Thiên Mạch trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoa Thiên Cốt

Mã Khả sinh năm 1990, là một diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc. Mã Khả từng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vai diễn Sát Thiên Mạch trong bộ phim truyền hình cổ trang bom tấn Hoa Thiên Cốt. Cũng nhờ vai diễn này, Mã Khả có bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Mã Khả có phần chững lại, anh ít xuất hiện trong các dự án phim truyền hình và không thường xuyên tham gia các sự kiện.

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Từ khóa:   diễn viên Mã Khả Hoa Thiên Cốt Sát Thiên Mạch

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