Dân tình 'há hốc' trước sự thật giấy xét nghiệm ADN của hai con Trịnh Sảng và Trương Hằng

Đứng trước tin tức Trịnh Sảng có giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống chứng minh hai đứa trẻ nhờ người mang thai hộ không phải là con ruột của cô, trang BJH đã có bài viết "bóc phốt" và tung sự thật về tin đồn lan truyền này.

Scandal Trịnh Sảng – Trương Hằng vẫn chưa hết sốt, xuất hiện tình tiết bất ngờ. Một trang báo nước ngoài đưa tin Trịnh Sảng có giấy xét nghiệm AND của hai con nhờ người mang thai hộ, kết quả xét nghiệm là hai đứa trẻ không phải con ruột của nữ diễn viên họ Trịnh mà là con của bạn Trương Hằng. Có thông tin cho hay cô còn ‘hóa điên’, tìm mọi cách trả thù tình cũ trước sự việc chấn động này.

Cặp đôi gây bao sóng gió cho showbiz Hoa ngữ

Tuy nhiên, trước sự lan truyền chóng mặt của thông tin trên, trang BJH đã có bài viết "bóc phốt" và tung sự thật về tin đồn lan truyền này. Theo đó, tấm hình được cho là tấm giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN được chụp từ một clip, những ai tò mò khi ấn vào clip này sẽ thấy tờ giấy có ghi dòng chữ HBV DNA. Thực chất, tờ giấy HBV DNA này lại là giấy... xét nghiệm viêm gan B, không phải xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Giấy xét nghiệm viêm gan B nhưng được lan truyền là xét nghiệm ADN

Trang BJH đã bình luận rằng, việc "bóc" được tin tức sai sự thật này cũng đã khiến tất cả mọi người cùng đặt câu hỏi thực sự 2 đứa trẻ có phải con của Trịnh Sảng hay không. Có fan cho rằng nữ diễn viên nên tới bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ mẹ con để có câu trả lời. Nếu thực sự hai đứa trẻ không có bất cứ liên quan ruột thịt nào tới Trịnh Sảng, nữ diễn viên hoàn toàn có thể kiện tình cũ tội vu khống, lúc đó, drama này càng có thêm nhiều tình tiết phức tạp.

Liệu hai đứa trẻ có thật sự là con của Trịnh Sảng là câu hỏi được nhiều CĐM đặt ra

Nếu sự thật không phải con Trịnh Sảng, showbiz Hoa ngữ lại thêm một phen rúng động

Hiện lùm xùm xoay quanh hai đứa con của Trương Hằng và Trịnh Sảng vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng.

*Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-ha-hoc-truoc-su-that-giay-xet-nghiem-adn-cua-hai-con-trinh-sang-va-truong-hang-402448.html