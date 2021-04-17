Sốc: Rò rỉ thông tin 2 đứa trẻ không phải con của Trịnh Sảng, đây có phải là 'tấm vé' quay trở lại làng giải trí cho 'nữ thần thanh xuân'?

Sao quốc tế 17/04/2021 18:31

Thông tin 2 đứa trẻ không phải là con của nữ diễn viên Trịnh Sảng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", quay sang lên án hành động bất chấp hạ bệ bạn gái của Trương Hằng.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng bất ngờ trước thông tin 2 đứa bé nhờ người đẻ hộ lại không phải là con ruột của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cụ thể, vào sáng nay, trang 163 có đăng tải một bài viết với nội dung liên quan đến vụ lùm xùm giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Theo thông tin trang này đăng tải, nữ diễn viên đã tiến hành làm thủ tục xét nghiệm ADN cho 2 đứa con mà cô và bạn trai cũ nhờ người đẻ thuê. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng lại cho thấy, 2 đứa con này không phải là con của cô mà là con của một người bạn Trương Hằng. 

Thông tin này đã khiến netizen vô cùng sốc vì trước đó, nữ diễn viên đã bị "phong sát" trên mọi mặt trận giải trí xứ Trung vì vụ "lùm xùm" nhờ người đẻ thuê rồi bỏ con không nhận. 

nu dien vien Trinh Sang 1
Những hình ảnh của Trương Hằng và 2 đứa trẻ được anh đăng tải nhằm tố cáo bạn gái cũ

Nhiều thông tin từ netizen xứ Trung cho biết Đại Như là một người bạn của Trương Hằng. Còn hai đứa trẻ được cho là con của Trịnh Sảng càng lớn càng giống với người bạn này. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện trong những bức hình mà phía Trương Hằng chia sẻ trên mạng xã hội, vị trí đồ đạc trong nhà anh giống hệt với nhà Đại Như. Từ những chi tiết này, trang 163 cho hay có lẽ Trương Hằng đã rắp tâm để làm những điều trên là bởi anh muốn "trả thù" Trịnh Sảng, sử dụng 2 đứa trẻ để "hạ bệ" và làm tiêu tùng sự nghiệp của bạn gái cũ sau những ồn ào tình cảm giữa hai người.

nu dien vien Trinh Sang 2
Dòng chữ viết trên nguồn tin: 'Chấn động! Trịnh Sảng kiểm tra ADN, cho biết 2 đứa trẻ thực chất không phải con của nữ diễn viên. Trương Hằng khóc lóc thảm thiết tại phiên toà. Trịnh Sảng chịu tiếng oan' được trang 163 đăng tải đã khiến cộng đồng mạng hoang mang

Trang 163 còn cho biết thêm những thông tin về phiên toà mới đây nhất để xử quyền nuôi con của cặp đôi. Cụ thể, tại phiên tòa, Trương Hằng để lộ nhiều sơ hở bằng hàng loạt những câu trả lời: "Tôi không biết", "Tôi không rõ" khi được hỏi về những tình tiết liên quan đến 2 đứa trẻ. Còn Trịnh Sảng không hề vô tâm, máu lạnh như những gì mà bạn trai cũ đã tố trước đó. Cô nhiều lần đề nghị gặp 2 đứa trẻ nhưng bị phía Trương Hằng từ chối.

nu dien vien Trinh Sang 3
Trước khi xảy ra những tranh chấp, Trương Hằng và Trịnh Sảng từng là cặp đôi gây được chú ý vì những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau trên sóng truyền hình

Phiên toà tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Những thông tin liên quan đến vụ kiện này đang được người hâm mộ quan tâm, chú ý và đặt ra câu hỏi: "Liệu cú plot twist này có phải là tấm vé giúp cho Trịnh Sảng quay trở lại làng giải trí?". 

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng xứ Trung, ngày 6/4 phiên xử thứ 2 đã chính thức bắt đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trịnh Sảng và Trương Hằng nhờ người đẻ hộ

TIN LIÊN QUAN

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 21 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 27 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 35 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 42 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 48 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD