Sốc: Rò rỉ thông tin 2 đứa trẻ không phải con của Trịnh Sảng, đây có phải là 'tấm vé' quay trở lại làng giải trí cho 'nữ thần thanh xuân'?

Thông tin 2 đứa trẻ không phải là con của nữ diễn viên Trịnh Sảng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", quay sang lên án hành động bất chấp hạ bệ bạn gái của Trương Hằng.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng bất ngờ trước thông tin 2 đứa bé nhờ người đẻ hộ lại không phải là con ruột của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cụ thể, vào sáng nay, trang 163 có đăng tải một bài viết với nội dung liên quan đến vụ lùm xùm giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Theo thông tin trang này đăng tải, nữ diễn viên đã tiến hành làm thủ tục xét nghiệm ADN cho 2 đứa con mà cô và bạn trai cũ nhờ người đẻ thuê. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng lại cho thấy, 2 đứa con này không phải là con của cô mà là con của một người bạn Trương Hằng. Thông tin này đã khiến netizen vô cùng sốc vì trước đó, nữ diễn viên đã bị "phong sát" trên mọi mặt trận giải trí xứ Trung vì vụ "lùm xùm" nhờ người đẻ thuê rồi bỏ con không nhận.

Những hình ảnh của Trương Hằng và 2 đứa trẻ được anh đăng tải nhằm tố cáo bạn gái cũ Nhiều thông tin từ netizen xứ Trung cho biết Đại Như là một người bạn của Trương Hằng. Còn hai đứa trẻ được cho là con của Trịnh Sảng càng lớn càng giống với người bạn này. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện trong những bức hình mà phía Trương Hằng chia sẻ trên mạng xã hội, vị trí đồ đạc trong nhà anh giống hệt với nhà Đại Như. Từ những chi tiết này, trang 163 cho hay có lẽ Trương Hằng đã rắp tâm để làm những điều trên là bởi anh muốn "trả thù" Trịnh Sảng, sử dụng 2 đứa trẻ để "hạ bệ" và làm tiêu tùng sự nghiệp của bạn gái cũ sau những ồn ào tình cảm giữa hai người. Dòng chữ viết trên nguồn tin: 'Chấn động! Trịnh Sảng kiểm tra ADN, cho biết 2 đứa trẻ thực chất không phải con của nữ diễn viên. Trương Hằng khóc lóc thảm thiết tại phiên toà. Trịnh Sảng chịu tiếng oan' được trang 163 đăng tải đã khiến cộng đồng mạng hoang mang Trang 163 còn cho biết thêm những thông tin về phiên toà mới đây nhất để xử quyền nuôi con của cặp đôi. Cụ thể, tại phiên tòa, Trương Hằng để lộ nhiều sơ hở bằng hàng loạt những câu trả lời: "Tôi không biết", "Tôi không rõ" khi được hỏi về những tình tiết liên quan đến 2 đứa trẻ. Còn Trịnh Sảng không hề vô tâm, máu lạnh như những gì mà bạn trai cũ đã tố trước đó. Cô nhiều lần đề nghị gặp 2 đứa trẻ nhưng bị phía Trương Hằng từ chối.

Trước khi xảy ra những tranh chấp, Trương Hằng và Trịnh Sảng từng là cặp đôi gây được chú ý vì những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau trên sóng truyền hình Phiên toà tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Những thông tin liên quan đến vụ kiện này đang được người hâm mộ quan tâm, chú ý và đặt ra câu hỏi: "Liệu cú plot twist này có phải là tấm vé giúp cho Trịnh Sảng quay trở lại làng giải trí?".

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần Vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng xứ Trung, ngày 6/4 phiên xử thứ 2 đã chính thức bắt đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ro-ri-thong-tin-2-dua-tre-khong-phai-con-cua-trinh-sang-day-co-phai-la-tam-ve-quay-tro-lai-lang-giai-tri-cho-nu-than-thanh-xuan-402406.html