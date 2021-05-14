Từ ‘cô gái vườn đào’ thuần khiết, ‘hotgirl Reuters’ Kiều Trinh khoe thân nóng bỏng ‘đẹp từ mặt nước, đẹp tung lên bờ’

Vốn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và nhẹ nhàng "từ trong trứng nước", Kiều Trinh bất ngờ thay đổi diện mạo “nửa kín nửa hở” sau khi bước sang độ tuổi 27.
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Kiều Trinh sinh năm 1994, được mọi người gọi với cái tên thân mật là Trinh Xíu. Ban đầu, người đẹp nổi lên như một “hiện tượng” mạng xã hội bởi những bức ảnh chụp lén vô cùng xinh đẹp, mộc mạc và dung dị. Và chắc hẳn, ít ai có thể quên bức ảnh một cô gái xinh đẹp đứng giữa vườn đào ngập không khí Tết Việt được đăng trên hãng thông tấn lớn nhất thế giới Reuters. Bức ảnh “làm mưa làm gió” này được chụp bởi nhà báo Huy Khâm, phóng viên ảnh đang làm việc cho hãng thông tấn Reuters.
Sau nhiều năm gắn với hình tượng trong sáng và thuần khiết, “Hotgirl Reuters” đang ngày càng “lột xác” táo bạo thấy rõ. Cô nàng thường đăng tải những bức ảnh bikini khoe dáng, lộ những đường cong cơ thể chuẩn đẹp, đẫy đà và nở nang trên trang cá nhân của mình.
Hiện tại, Trinh Xíu sở hữu trang Facebook cá nhân có hơn 445.000 lượt theo dõi và Fanpage có 750.000 lượt thích. Đồng thời, cô nàng đang hoạt động trong Vbiz với vai trò là một diễn viên. Ai cũng sẽ quen mặt với cô nàng thông qua một số vai diễn đáng chú ý trong phim điện ảnh như: Pháp sư mù, Em chưa 18, Ông ngoại tuổi 30,...