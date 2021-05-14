Từ ‘cô gái vườn đào’ thuần khiết, ‘hotgirl Reuters’ Kiều Trinh khoe thân nóng bỏng ‘đẹp từ mặt nước, đẹp tung lên bờ’

Kiều Trinh sinh năm 1994, được mọi người gọi với cái tên thân mật là Trinh Xíu. Ban đầu, người đẹp nổi lên như một “hiện tượng” mạng xã hội bởi những bức ảnh chụp lén vô cùng xinh đẹp, mộc mạc và dung dị. Và chắc hẳn, ít ai có thể quên bức ảnh một cô gái xinh đẹp đứng giữa vườn đào ngập không khí Tết Việt được đăng trên hãng thông tấn lớn nhất thế giới Reuters. Bức ảnh “làm mưa làm gió” này được chụp bởi nhà báo Huy Khâm, phóng viên ảnh đang làm việc cho hãng thông tấn Reuters.

Trinh Xíu từng 'gây bão' trên cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo - Ảnh: Reuters

Sau nhiều năm gắn với hình tượng trong sáng và thuần khiết, “Hotgirl Reuters” đang ngày càng “lột xác” táo bạo thấy rõ. Cô nàng thường đăng tải những bức ảnh bikini khoe dáng, lộ những đường cong cơ thể chuẩn đẹp, đẫy đà và nở nang trên trang cá nhân của mình.