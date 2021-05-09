Bích Hạnh đã nỗ lực giảm cân không ngừng nghỉ để từ một cô gái có thân hình quá khổ trở thành “hotgirl phòng gym”, sở hữu nhan sắc và dáng vóc đáng ngưỡng mộ.

"Hotgirl phòng gym" Trần Bích Hạnh sinh năm 1993. Bích Hạnh từng là cô gái có thân hình "phì nhiêu". Tuy nhiên, với nỗ lực giảm cân và rèn luyện không ngừng nghỉ, cô nàng đang sở hữu một thân hình chuẩn đến từng milimet. Theo như chia sẻ, người đẹp đã phải giảm cân từ xấp xỉ 70kg về 43kg. Sau đó, cô nàng đã phải mất thêm 6 tháng để lên phom dáng và tăng cân lên 54kg.

Không chỉ gây sốt bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình "bỏng mắt" ở Việt Nam, cô nàng còn được truyền thông Đài Loan, Trung Quốc… dành "cơn mưa" lời khen.

Cô nàng nổi như cồn bởi phong cách gợi cảm táo bạo cùng thân hình khỏe khoắn đầy năng lượng - Ảnh FBNV

Thân hình 'đồng hồ cát' với ba vòng chuẩn đẹp nhờ rèn luyện mỗi ngày - Ảnh FBNV

Là một PT online, cái tên Trần Bích Hạnh không còn xa lạ trong cộng đồng gymer Việt. Để duy trì vóc dáng chuẩn, cô vẫn dành thời gian tập luyện đều đặn mỗi ngày và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà thân hình của cô nàng còn nóng bỏng và quyến rũ không kém - Ảnh FBNV

Thân hình 'bốc lửa' khiến cánh mày râu phải chao đảo - Ảnh FBNV

Vòng eo con kiến vô cùng săn chắc của người đẹp - Ảnh FBNV

Người đẹp thường diện những bộ áo tắm khoe vòng ngực siêu căng tròn - Ảnh FBNV

Hiện tại, cô nàng có lượt người hâm mộ theo dõi vô cùng đông đảo trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với gần 300.000 lượt theo dõi.

'Hotgirl trứng rán' khước từ vẻ ngây thơ, 'lột xác' ngoạn mục trong bộ bikini ‘chằng chịt’ khoe eo thon, mông cong vút Rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết năm nào, Trần Thanh Tâm bất ngờ chuyển mình sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn. Sau khi thay đổi, cô nàng nhận được ít nhiều thiện cảm từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-lot-xac-co-1-0-2-giam-gan-20kg-tu-nang-beo-thanh-hotgirl-phong-gym-eo-ot-ro-rang-nguc-cang-mong-vut-404237.html