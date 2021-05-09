Màn lột xác có 1-0-2: Giảm gần 20kg, từ nàng béo thành hotgirl phòng gym, eo ọt rõ ràng, ‘ngực căng, mông vút’

Nhịp sống trẻ 09/05/2021 06:13

Bích Hạnh đã nỗ lực giảm cân không ngừng nghỉ để từ một cô gái có thân hình quá khổ trở thành “hotgirl phòng gym”, sở hữu nhan sắc và dáng vóc đáng ngưỡng mộ.

"Hotgirl phòng gym" Trần Bích Hạnh sinh năm 1993. Bích Hạnh từng là cô gái có thân hình "phì nhiêu". Tuy nhiên, với nỗ lực giảm cân và rèn luyện không ngừng nghỉ, cô nàng đang sở hữu một thân hình chuẩn đến từng milimet. Theo như chia sẻ, người đẹp đã phải giảm cân từ xấp xỉ 70kg về 43kg. Sau đó, cô nàng đã phải mất thêm 6 tháng để lên phom dáng và tăng cân lên 54kg.

 

Không chỉ gây sốt bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình "bỏng mắt" ở Việt Nam, cô nàng còn được truyền thông Đài Loan, Trung Quốc… dành "cơn mưa" lời khen.

hotgirl phong gym 1
Cô nàng nổi như cồn bởi phong cách gợi cảm táo bạo cùng thân hình khỏe khoắn đầy năng lượng - Ảnh FBNV

hotgirl phong gym 2
Thân hình 'đồng hồ cát' với ba vòng chuẩn đẹp nhờ rèn luyện mỗi ngày - Ảnh FBNV

Là một PT online, cái tên Trần Bích Hạnh không còn xa lạ trong cộng đồng gymer Việt. Để duy trì vóc dáng chuẩn, cô vẫn dành thời gian tập luyện đều đặn mỗi ngày và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

hotgirl phong gym 3
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà thân hình của cô nàng còn nóng bỏng và quyến rũ không kém - Ảnh FBNV
hotgirl phong gym 4
Thân hình 'bốc lửa' khiến cánh mày râu phải chao đảo - Ảnh FBNV
hotgirl phong gym 5
Vòng eo con kiến vô cùng săn chắc của người đẹp - Ảnh FBNV
hotgirl phong gym 6
Người đẹp thường diện những bộ áo tắm khoe vòng ngực siêu căng tròn - Ảnh FBNV

Hiện tại, cô nàng có lượt người hâm mộ theo dõi vô cùng đông đảo trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với gần 300.000 lượt theo dõi. 

'Hotgirl trứng rán' khước từ vẻ ngây thơ, 'lột xác' ngoạn mục trong bộ bikini ‘chằng chịt’ khoe eo thon, mông cong vút

'Hotgirl trứng rán' khước từ vẻ ngây thơ, 'lột xác' ngoạn mục trong bộ bikini ‘chằng chịt’ khoe eo thon, mông cong vút

Rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết năm nào, Trần Thanh Tâm bất ngờ chuyển mình sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn. Sau khi thay đổi, cô nàng nhận được ít nhiều thiện cảm từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   hotgirl phòng gym Hotgirl Việt Trần Bích Hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ