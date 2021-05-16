Không cần kiêng khem, thực đơn lý tưởng 'phù phép' thân hình ‘xồ xề’ của mẹ bỉm thành eo thon, dáng đẹp

Những phương pháp giảm cân cấp tốc thường gây hại cho sức khỏe, nhất là đối với các bà mẹ bỉm sữa. Bạn cần xây dựng thực đơn giảm cân khoa học để có thân hình lý tưởng và đảm bảo sức khỏe.
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Ngoài những hoạt động tập luyện thể chất tại nhà hoặc chơi các trò chơi thể thao như bơi, đi bộ... thì các chị em phụ nữ cần xây dựng cho mình một thực đơn giảm cân hợp lý, an toàn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao hơn.
Trong hội nhóm những người yêu bếp, bạn Nguyễn Phương chia sẻ hình ảnh những món ăn vô cũng "hút mắt" và bổ dưỡng do chính bản thân "lăn xả" nấu nướng. Đồng thời, bà mẹ bỉm sữa còn chia sẻ thêm làm thế nào để việc giảm cân hiệu quả và an toàn nhất: "Mình chọn chế độ ăn các thực phẩm tốt cho sức khoẻ, nấu nướng đơn giản, hạn chế gia vị, giảm các lượng mỡ đường không tốt nạp vào cơ thể, nạp các loại tinh bột tốt... Nó khác hẳn chế độ ăn Low-Carb - chế độ ăn cắt hoàn toàn tinh bột và không dầu mỡ. Cá nhân mình nghĩ chế độ ăn cắt giảm hết lượng tinh bột và dầu mỡ sẽ không duy trì được lâu". Sau khi chia sẻ công khai, bài viết nhận được nhiều lời bình luận tích cực và khen "nức mũi" bà mẹ đảm đang và khéo tay này.
Thay đổi thói quen ăn uống là điều vô cùng khó khăn và có thể bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc sau một thời gian áp dụng thực đơn giảm cân mà không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, những thực đơn, những món ăn được gợi ý trên đây sẽ giúp ích bạn một phần nào trong quá trình giảm cân lành mạnh. Những món ăn giảm cân cho các mẹ bỉm sữa vừa đơn giản, vừa đẹp mắt và đầy đủ dưỡng chất trên các mẹ nên thử để vóc dáng mình trở lại như xưa nhé.