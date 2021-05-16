Không cần kiêng khem, thực đơn lý tưởng 'phù phép' thân hình ‘xồ xề’ của mẹ bỉm thành eo thon, dáng đẹp

Những phương pháp giảm cân cấp tốc thường gây hại cho sức khỏe, nhất là đối với các bà mẹ bỉm sữa. Bạn cần xây dựng thực đơn giảm cân khoa học để có thân hình lý tưởng và đảm bảo sức khỏe.

Ngoài những hoạt động tập luyện thể chất tại nhà hoặc chơi các trò chơi thể thao như bơi, đi bộ... thì các chị em phụ nữ cần xây dựng cho mình một thực đơn giảm cân hợp lý, an toàn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao hơn.

Trong hội nhóm những người yêu bếp, bạn Nguyễn Phương chia sẻ hình ảnh những món ăn vô cũng "hút mắt" và bổ dưỡng do chính bản thân "lăn xả" nấu nướng. Đồng thời, bà mẹ bỉm sữa còn chia sẻ thêm làm thế nào để việc giảm cân hiệu quả và an toàn nhất: "Mình chọn chế độ ăn các thực phẩm tốt cho sức khoẻ, nấu nướng đơn giản, hạn chế gia vị, giảm các lượng mỡ đường không tốt nạp vào cơ thể, nạp các loại tinh bột tốt... Nó khác hẳn chế độ ăn Low-Carb - chế độ ăn cắt hoàn toàn tinh bột và không dầu mỡ. Cá nhân mình nghĩ chế độ ăn cắt giảm hết lượng tinh bột và dầu mỡ sẽ không duy trì được lâu". Sau khi chia sẻ công khai, bài viết nhận được nhiều lời bình luận tích cực và khen "nức mũi" bà mẹ đảm đang và khéo tay này.

Các nàng cần ưu tiên ăn thật nhiều hoa quả sẽ rất tốt cho cơ thể - Ảnh FBNV

Bánh mì ăn với bơ và sữa chua - Ảnh FBNV

Bơ là chất béo tốt, ốp thêm quả trứng ăn với lát bánh mì là no tới trưa - Ảnh FBNV

Món ức gà nướng đơn giản: Phết một lớp dầu hào, rắc xíu tiêu và muối cho vào nồi chiên không dầu nướng 15 phút là xong. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm mì bí ngòi sào và rau luộc - Ảnh FBNV

Gà ướp tiêu cho một chút gia vị gồm muối, bột tỏi, bột ớt hàn rồi nướng chín - Ảnh FBNV

Bơ lạc làm sẵn để tủ mát, sáng dậy phết là có bữa sáng ngon lành - Ảnh FBNV

Ức gà nướng sốt dầu hào vô cùng đẹp mắt và thơm ngon - Ảnh FBNV

Cá hồi nướng: Rửa sạch ướp xíu tiêu muối rồi áp chảo với dầu ôliu cho vàng đều hai mặt - Ảnh FBNV

Miến khoai lang trộn để thay đổi khẩu vị khi ngán cơm - Ảnh FBNV

Cá hồi áp chảo, rắc thêm xíu muối, tiêu rồi ăn với rau sống - Ảnh FBNV

Ức gà ăn với cơm gạo lứt rang rau củ - Ảnh FBNV

Cháo yến mạch ăn với chả ức gà - Ảnh FBNV

Smoothie trái cây hỗn hợp gồm chuối, dứa, xoài - Ảnh FBNV

Smoothie chuối, dâu tằm khi các nàng ăn nhiều sẽ giúp đẹp da - Ảnh FBNV

Thay đổi thói quen ăn uống là điều vô cùng khó khăn và có thể bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc sau một thời gian áp dụng thực đơn giảm cân mà không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, những thực đơn, những món ăn được gợi ý trên đây sẽ giúp ích bạn một phần nào trong quá trình giảm cân lành mạnh. Những món ăn giảm cân cho các mẹ bỉm sữa vừa đơn giản, vừa đẹp mắt và đầy đủ dưỡng chất trên các mẹ nên thử để vóc dáng mình trở lại như xưa nhé.

Giảm cân nhưng vẫn muốn 'sống tươi trẻ, thọ lâu trăm tuổi': Phụ nữ hãy học ngay 4 bí kíp cho buổi sáng này Những thói quen cần được thực hiện thường xuyên vào buổi sáng sẽ giúp bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tốt cho sức khỏe dù bạn đang trong quá trình giảm cân.

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