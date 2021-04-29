Giảm cân nhưng vẫn muốn 'sống tươi trẻ, thọ lâu trăm tuổi': Phụ nữ hãy học ngay 4 bí kíp cho buổi sáng này

Những thói quen cần được thực hiện thường xuyên vào buổi sáng sẽ giúp bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tốt cho sức khỏe dù bạn đang trong quá trình giảm cân.

Phụ nữ luôn mong muốn có một vóc dáng chuẩn và thu hút mọi người xung quanh. Bên cạnh những bài tập luyện đúng cách thì một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ mang lại vóc dáng lý tưởng mà còn giúp phụ nữ giữ gìn được vẻ đẹp trẻ khỏe và tràn đầy sức sống. Đây là những điều "đầu tiên" mà những chị em phụ nữ nên làm mỗi buổi sáng để sống khỏe khi đang trong quá trình thực hiện giảm cân.

Uống nước ấm sau khi ngủ dậy Uống nước ấm sau khi ngủ dậy là thói quen tốt cần được duy trì mỗi ngày - Ảnh: Internet Nước là nhu cầu cơ bản của sự sống và rất quan trọng đối với sự sống còn của bất kỳ sinh vật nào. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì việc uống đủ chất lỏng để có sức khỏe tốt. Theo Ilana Muhlstein - chuyên gia dinh dưỡng của Explore Cuisine, cô cho biết dạ dày của chúng ta có thể chứa khoảng một lít chất lỏng và thức ăn. Bằng cách uống 300ml nước ấm trước bữa ăn sáng, bạn có thể cảm thấy no hơn, tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn. Ngoài ra, việc uống nước trước bữa ăn cũng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, tăng cường sự tỉnh táo. Nếu không vội, bạn có thể pha thêm một chút mật ong với nước sẽ có lợi hơn cho dạ dày. Hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ.

Đánh răng và thưởng thức một tách trà bạc hà Trà xanh không chỉ có tác dụng giúp phòng ngừa các bệnh ung thư và tim mạch mà còn giúp đánh tan mỡ bụng nếu bạn kết hợp chế độ luyện tập hợp lý - Ảnh: Internet Trà xanh không chỉ có tác dụng giúp phòng ngừa các bệnh ung thư và tim mạch mà còn giúp đánh tan mỡ bụng nếu bạn kết hợp chế độ luyện tập hợp lý. Theo chuyên gia Liz Weinandy trả lời trên tờ Prevention cho biết: Nhấm nháp một tách trà bạc hà, uống một chút tinh dầu bạc hà hoặc thậm chí đánh răng có thể giúp bạn giảm thiểu cảm giác thèm ăn. Đã có nghiên cứu chứng minh rằng mùi hương thơm nồng của bạc hà làm cho nó trở thành một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên. Tuy nhiên, bạn nên tránh nhai kẹo cao su bạc hà, vì nhai kẹo cao su có thể kích thích cảm giác đói bằng cách giải phóng amylase (loại enzym tiêu hóa trong miệng của chúng ta). Bữa sáng rất quan trọng Những người không ăn sáng dễ bị bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh: Internet Bữa sáng cực kỳ quan trọng với sức khỏe của bạn, bởi sau một giấc ngủ dài cơ thể rất cần dưỡng chất để nạp lại năng lượng cho một ngày mới. Những người không ăn sáng hay những người nhịn bữa sáng thường dễ bị các vấn đề về đường tiêu hóa, hay đói vào bữa trưa, dẫn đến ăn quá nhiều, điều này càng khiến tăng cân nhanh chóng, sức khỏe suy giảm khá nhiều. Đòng thời, các thực phẩm ít calo như khoai lang, yến mạch, trứng luộc... nên xuất hiện đều đặn trong thực đơn ăn sáng của bạn. Ăn một quả táo vào buổi sáng là tốt nhất Thời điểm ăn táo tốt nhất cho cơ thể chính là vào mỗi buổi sáng - Ảnh: Internet Táo là loại trái cây giàu dưỡng chất nhất trong các loại hoa quả, giải tỏa mệt mỏi và hỗ trợ cải thiện trí nhớ... Tuy nhiên, thời điểm ăn táo tốt nhất cho cơ thể chính là vào mỗi buổi sáng. Libby Mills, giám đốc tại Trung tâm giảm cân MacDonald cho biết, ăn một quả táo cỡ trung bình khoảng 15 phút trước bữa ăn sáng có thể giảm lượng calo tiêu thụ xuống 15%. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa và pectin trong táo tươi chính là yếu tố giúp cho trọng lượng cơ thể của bạn luôn ở mức kiểm soát, ổn định. Polyphenol trong táo cũng giúp điều hòa sự chuyển hóa chất béo nên bạn sẽ không phải lo đến nguy cơ tăng cân.

3 loại quả nên và 3 loại quả không nên ăn vào buổi tối, mọi người nên biết để tránh gây hại sức khỏe Các loại trái cây rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng có 1 vài loại sẽ gây hại cho sức khỏe nếu như bạn ăn nó vào buổi tối.

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