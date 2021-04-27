Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết, khoa Mắt bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) tiếp nhận 1 trường hợp ung thư nguyên bào võng mạc (UTMBVM) mắt bên phải. Sau khi hội chẩn kết hợp giữa tình trạng lâm sàng và hình ảnh cận lâm sàng cho thấy khối u lúc này đã phát triển khá lớn, bác sĩ phải ra quyết định cắt bỏ nhãn cầu để ngăn chặn sự di căn của khối u. Đây thực sự là một quyết định khiến các bác sĩ vô cùng xót xa vì là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân UTNBVM giai đoạn muộn.

Điều đáng nói là trước đó bé hoàn toàn không có bất cứ vấn đề sức khỏe nào, tình cờ, người nhà thấy con ngươi (đồng tử) trong mắt phải của bé có ánh trắng đục nên cho bé đi khám mới phát hiện khối u. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, 1 bên nhãn cầu có khối u đã được lấy ra.