Một trường hợp bệnh nhi đã phải cắt bỏ mắt bên phải vì ung thư nguyên bào võng mạc, dù trước đó, bệnh nhân không hề gặp bất cứ triệu chứng sức khỏe khác lạ nào.
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Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết, khoa Mắt bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) tiếp nhận 1 trường hợp ung thư nguyên bào võng mạc (UTMBVM) mắt bên phải. Sau khi hội chẩn kết hợp giữa tình trạng lâm sàng và hình ảnh cận lâm sàng cho thấy khối u lúc này đã phát triển khá lớn, bác sĩ phải ra quyết định cắt bỏ nhãn cầu để ngăn chặn sự di căn của khối u. Đây thực sự là một quyết định khiến các bác sĩ vô cùng xót xa vì là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân UTNBVM giai đoạn muộn.
Điều đáng nói là trước đó bé hoàn toàn không có bất cứ vấn đề sức khỏe nào, tình cờ, người nhà thấy con ngươi (đồng tử) trong mắt phải của bé có ánh trắng đục nên cho bé đi khám mới phát hiện khối u. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, 1 bên nhãn cầu có khối u đã được lấy ra.
Theo bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, ung thư nguyên bào võng mạc là một loại u ác tính trong mắt ở trẻ em, thường xuất hiện với tần suất cao ở trẻ nhỏ tầm 1-2 tuổi, đôi khi gặp ở trẻ 3-6 tuổi, thậm chí 8 tuổi. Bệnh có thể xảy ra một bên mắt hoặc hai bên mắt. Tuy là bệnh ác tính, hiếm gặp nhưng ung thư nguyên bào võng mạc có thể chữa lành được. 95% trường hợp được chữa lành hoàn toàn nếu bệnh được điều trị sớm ngay khi bệnh bắt đầu và việc điều trị sẽ nhẹ nhàng, ít tốn kém.
Các bác sĩ thuộc bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cũng đưa ra những dấu hiệu gợi ý thường gặp nhất như khi trẻ bị lé, đồng tử (con ngươi) ánh trắng đục, hoặc có ánh mắt mèo khi chụp hình trong tối có ánh đèn flash. Đối với khối u kích thước nhỏ, y học hiện nay có thể điều trị giữ được mắt. Trong khi đó, đối với khối u kích thước lớn, phương pháp điều trị duy nhất hiện tại là cắt bỏ nhãn cầu và đặt mắt giả, có thể kết hợp điều trị bằng hóa chất (trước và sau phẫu thuật) hoặc tia xạ (sau phẫu thuật).
Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên đưa con đi kiểm tra mắt định kỳ vào các mốc thời gian sau:
-Sau 1 tuổi
-Sau 3 tuổi
-Trước khi vào lớp 1
-Đối với trẻ trong độ tuổi đi học cần khám mắt định kỳ mỗi 6 tháng.