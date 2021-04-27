Người nhà tự ý dùng kim chích mụn, bé sơ sinh 15 ngày tuổi bị hoại tử vùng lưng

Một em bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị mụn nhỏ li ti trên lưng, người nhà dùng kim khâu quần áo để chích mụn nào ngờ gây hậu quả khôn lường.

Theo Báo Dân Việt, ngày 2/4, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một em bé sơ sinh phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, hoại tử phần mềm vùng lưng. Danh tính cháu bé là S.V.P. (15 ngày tuổi, ở Lai Châu).

Được biết, nguyên nhân là do người nhà tự lấy kim khâu quần áo để chích mụn nhọt cho bé. Cụ thể, 3 ngày sau sinh thì trên lưng trẻ có xuất hiện nốt mụn nhỏ li ti, gia đình đã lấy kim khâu quần áo để chích lên chúng. Hôm sau, vết mụn xuất hiện viêm tấy đỏ và ngày càng lan rộng.

7 ngày sau, cháu bé có dấu hiệu hoại tử phần da vùng lưng. Đến ngày 2/4, sau khi đã tham khám nhiều nơi, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cháu bé được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, tổn thương hoại tử da lan rộng, vùng lưng chảy nhiều dịch mủ - Ảnh: Dân Việt

Tại đây, cháu P. được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, tổn thương hoại tử da lan rộng, vùng lưng chảy nhiều dịch mủ. Ngày 13/4, các bác sĩ đã chỉ định mổ cắt lọc tổ chức hoại tử.

Hơn một tuần sau phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định hơn, vết thương khô, tuy nhiên vẫn cần được tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc vết thương.

Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu bé đã ổn định - Ảnh: Dân Việt

Theo bác sĩ CKII Lê Thị Hà – Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, mụn mủ trên da thường do tụ cầu gây ra, cần được khám và dùng kháng sinh phù hợp. Việc xử lý vết thương tại nhà có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng máu, gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có mụn mủ trên da, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý chích nặn mụn, nhọt hoặc dùng các loại cao dán, lá cây để đắp vì dễ gây viêm loét rộng, gây nhiễm trùng máu, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

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