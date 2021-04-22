Tuổi ngoài 60, người phụ nữ sinh con trai khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình

Tin y tế 22/04/2021 05:40

Con trai không may qua đời vì tai nạn giao thông, hai vợ chồng người phụ nữ ngoài 60 ở Thanh Hóa vẫn mong muốn có thêm con. Cặp đôi đã đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để tư vấn làm thụ tinh nhân tạo.

Theo thông tin từ VietNamNet, BS Mai Quang Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa vừa thông báo thông tin về trường hợp cao tuổi nhất sinh con tại bệnh viện.

Theo BS Trung, bà L. có 2 người con, sau đó cậu con trai không may qua đời vì tai nạn giao thông. Khi đã nhiều tuổi, vợ chồng bà vẫn mong muốn có thêm con và chạy chữa nhiều nơi nhưng không đậu. Năm 2020, vợ chồng bà quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để tư vấn làm thụ tinh nhân tạo. Lúc này, bà đã 60 tuổi và người chồng ở tuổi 68. 

Tuổi ngoài 60, người phụ nữ sinh con trai khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình - Ảnh 1
Bé trai chào đời trong niềm hạnh phúc mong mỏi của gia đình - Ảnh: VietNamNet

“Bác ấy đã mãn kinh 7 năm, tinh dịch của chồng không có tinh trùng, tỉ lệ thành công nếu có ở mức rất rất thấp nên ban đầu tôi từ chối nhưng vợ chồng bác ấy rất tha thiết nên chúng tôi quyết định thử”, BS Trung chia sẻ với VietNamNet.

Do buồng trứng của người phụ nữ đã teo lại, vì vậy vợ chồng bà L. quyết định xin trứng để làm thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của chồng, sau đó cấy phôi trở lại tử cung của bà để mang thai.

Để lấy được tinh trùng, đội ngũ chuyên gia của bệnh viện đã phải phẫu thuật tinh hoàn bằng kỹ thuật TESE tìm “con giống” còn non, sau đó mang đi nuôi cho trưởng thành trước khi bơm vào trứng.

Cuối tháng 8/2020, bác sĩ bắt đầu chuyển phôi, sau đó, rất may mắn là thai đậu và phát triển rất tốt. Ở tuần thai thứ 32, người phụ nữ 60 tuổi bị dọa tiền sản giật, phải vào viện nằm theo dõi.

Đầu tháng 4, khi thai bước sang tuần 36, bác sĩ chỉ định mổ bắt thai để tránh nguy hiểm cả mẹ và con. Bé trai nặng 2,2kg sau đó chào đời trong niềm hạnh phúc mong mỏi của gia đình. Hiện tại, cả mẹ và con đã xuất viện. 

Theo bác sĩ, trường hợp này là một trong số rất ít phụ nữ ngoài 60 tuổi sinh con tại Việt Nam. Trước đây một phụ nữ ở Bắc Giang sinh con trai ở tuổi 60. Bé trai chào đời ở tuần thai thứ 37, nặng 2,7kg, bé cũng được bú sữa mẹ hoàn toàn cho đến khi con được 2 tuổi.

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