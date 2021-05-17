Chán làm hotgirl, mỹ nhân 'cua gắt' gia nhập làng 'phim nóng' khoe rãnh ngực căng tràn khiến bao chàng ‘lót dép’ ngồi đợi

Nhịp sống trẻ 17/05/2021 06:01

Từng là các hot girl nổi đình đám trên MXH nhưng đùng một cái, các người đẹp này lại "bẻ lái" trở thành tân binh mới gia nhập làng "phim nóng", khiến bao chàng trai được dịp chiêm ngưỡng các cô nàng trên màn ảnh.

Ở Nhật Bản, ngành công nghiệp phim người lớn không còn xa lạ và rất phổ biến với công dân nước này, đặc biệt là nam giới. Dù là một ngành nghề nhạy cảm, thế nhưng các cô gái trẻ vẫn không ngần ngại "lao đầu" vào công việc này để thu hút sự chú ý, xây dựng danh tiếng và kiếm thu nhập cho bản thân. Thậm chí, ngành nghề này thu hút được rất nhiều người, không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, thậm chí kể cả là những người đã nổi tiếng từ trước.

Dạo gần đây, từ những nàng hotgirl triệu lượt thích trên mạng xã hội, những mỹ nhân của xứ sở hoa anh đào bất ngờ "quay xe, đánh lái" sang thế giới ngành công nghiệp phim người lớn.

Uta Hayano

Cô nàng vốn là một người mẫu chuyên quảng cáo cho các loại mỹ phẩm bởi làn da trắng không tì vết, thế nhưng cô bất ngờ rẽ ngang ngành đóng phim người lớn. Người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ngoại hình nóng bỏng với số đo 92 - 56 - 87 cm, khiến cho biết bao chàng trai phải "chết đứ đừ" vì mình. 

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Người đẹp không ngần ngại cởi bỏ xiêm y khi đóng những cảnh nóng - Ảnh IGNV
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Không những sở hữu vẻ ngoài thanh tú, cô nàng còn có ba vòng vô cùng quyến rũ và gây 'xịt máu mũi' người xem - Ảnh IGNV

Kozue Fujita

Lướt qua hồ sơ, cô nàng Kozue Fujita sinh năm 2000 này sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình lại cực "bốc lửa". Điểm nổi bật của cô chính là nụ cười tỏa nắng cùng thân hình quyến rũ và nóng bỏng khiến bao chàng trai Nhật Bản phải đổ gục.

Người đẹp đã từng mơ ước được đóng phim người lớn giống với các thần tượng của mình. Song song đó, cô nàng không ngần ngại giảm cân, học các kỹ năng trang điểm và cố gắng cải thiện vẻ bề ngoài. Để rồi ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang là diễn viên độc quyền của S1 - công ty lớn bậc nhất trong ngành phim người lớn ở Nhật Bản.

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Người đẹp không ngại khoe thân với những trang phục 'thiếu vải' -Ảnh IGNV
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Cô nàng không chỉ sở hữu một thân hình 'nóng bỏng mắt' mà còn có nụ cười 'kẹo ngọt' làm tan chảy bao trái tim - Ảnh IGNV

Tuy nhiên, mọi người chưa thể biết được các nữ tân binh ngành "phim nóng" này có làm nên chuyện hay không, hay lại chỉ là một thất bại đáng quên giống như hàng ngàn cô gái khác bước chân vào ngành công nghiệp đầy khắc nghiệt này.

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