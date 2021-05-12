'Hotgirl tạp hóa' Hàn Hằng khoe 3 vòng ‘bốc lửa’, bầu ngực căng tràn nhựa sống khiến bao người đê mê

Nhịp sống trẻ 12/05/2021 07:01

Hot girl Hàn Hằng khiến cánh mày râu “thầm thương trộm nhớ” bởi vẻ đẹp xinh như con lai. Đặc biệt hơn, cô nàng cũng không ngại khoe thân, để lộ đường cong “cháy bỏng” trong những bộ bikini nhỏ xíu.

Cô nàng hot girl Hàn Hằng sinh năm 1999, bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt ảnh khoe thân đầy nóng bỏng và táo bạo, khiến cánh mày râu nhiều lần "đứng ngồi không yên". Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi với cái tên "hotgirl tạp hóa" bởi những bức ảnh phô diễn đường cong cơ thể trong tiệm tạp hóa. 

Khuôn mặt ngọt ngào, nụ cười "tỏa nắng" đi cùng thân hình "bốc lửa", ba vòng nở nang, Hàn Hằng trở thành chuẩn gu của mọi chàng trai. Cô nàng hiện theo đuổi khá nhiều phong cách thời trang khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là những trang phục có thể khoe được đường cong cơ thể.

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Nụ cười 'kẹo ngọt' cùng vòng một căng tràn nhựa sống khiến bao người đê mê - Ảnh IGNV
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Có được thân hình sexy, cô nàng không ngại 'khoe hàng' thường xuyên - Ảnh IGNV

Đời sống tình cảm của nàng hotgirl Thanh Hóa này làm giới báo chí tốn không ít giấy mực, nhất là chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp với vlogger Huyme. Dù không lên tiếng xác nhận, hay có bất cứ hoạt động nào nổi bật trên trang cá nhân, nhưng những bức ảnh cũ của cô vẫn luôn được mọi người trầm trồ ngợi khen và chia sẻ rầm rộ vì quá nóng bỏng và gây "xịt máu mũi" người nhìn.

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Vốn sở hữu ngoại hình nóng bỏng, cô nàng luôn tự tin chọn lựa những trang phục khoét sâu, khoe trọn vóc dáng gợi cảm của mình - Ảnh IGNV
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Vẻ ngoài quyến rũ và nóng bỏng khó cưỡng của cô nàng - Ảnh IGNV

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Không chỉ có một gương mặt xinh đẹp, cô nàng luôn biết giữ dáng với vòng một đẫy đà, vòng eo 'con kiến' và vòng ba 'khủng' không kém gì các siêu mẫu - Ảnh IGNV
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Kết hợp với các trang phục càng ngày càng 'mát mẻ', cô nàng đã có cú 'lột xác' ngoạn mục - Ảnh IGNV
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Thân hình cô nàng vẫn rất bốc lửa dù chiều cao có hơi khiêm tốn - Ảnh IGNV
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Với thân hình 'nóng hơn mùa hè', cô nàng chắc hẳn là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai - Ảnh IGNV

Hiện tại, dù không có bất kì hoạt động nào nổi bật trong Vbiz nhưng người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với hơn 470.000 người theo dõi. 

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