'Hotgirl tạp hóa' Hàn Hằng khoe 3 vòng ‘bốc lửa’, bầu ngực căng tràn nhựa sống khiến bao người đê mê

Hot girl Hàn Hằng khiến cánh mày râu “thầm thương trộm nhớ” bởi vẻ đẹp xinh như con lai. Đặc biệt hơn, cô nàng cũng không ngại khoe thân, để lộ đường cong “cháy bỏng” trong những bộ bikini nhỏ xíu.
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Cô nàng hot girl Hàn Hằng sinh năm 1999, bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt ảnh khoe thân đầy nóng bỏng và táo bạo, khiến cánh mày râu nhiều lần "đứng ngồi không yên". Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi với cái tên "hotgirl tạp hóa" bởi những bức ảnh phô diễn đường cong cơ thể trong tiệm tạp hóa.
Khuôn mặt ngọt ngào, nụ cười "tỏa nắng" đi cùng thân hình "bốc lửa", ba vòng nở nang, Hàn Hằng trở thành chuẩn gu của mọi chàng trai. Cô nàng hiện theo đuổi khá nhiều phong cách thời trang khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là những trang phục có thể khoe được đường cong cơ thể.
Đời sống tình cảm của nàng hotgirl Thanh Hóa này làm giới báo chí tốn không ít giấy mực, nhất là chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp với vlogger Huyme. Dù không lên tiếng xác nhận, hay có bất cứ hoạt động nào nổi bật trên trang cá nhân, nhưng những bức ảnh cũ của cô vẫn luôn được mọi người trầm trồ ngợi khen và chia sẻ rầm rộ vì quá nóng bỏng và gây "xịt máu mũi" người nhìn.
Hiện tại, dù không có bất kì hoạt động nào nổi bật trong Vbiz nhưng người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với hơn 470.000 người theo dõi.