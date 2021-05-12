'Hotgirl tạp hóa' Hàn Hằng khoe 3 vòng ‘bốc lửa’, bầu ngực căng tràn nhựa sống khiến bao người đê mê

Cô nàng hot girl Hàn Hằng sinh năm 1999, bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt ảnh khoe thân đầy nóng bỏng và táo bạo, khiến cánh mày râu nhiều lần "đứng ngồi không yên". Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi với cái tên "hotgirl tạp hóa" bởi những bức ảnh phô diễn đường cong cơ thể trong tiệm tạp hóa.

Khuôn mặt ngọt ngào, nụ cười "tỏa nắng" đi cùng thân hình "bốc lửa", ba vòng nở nang, Hàn Hằng trở thành chuẩn gu của mọi chàng trai. Cô nàng hiện theo đuổi khá nhiều phong cách thời trang khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là những trang phục có thể khoe được đường cong cơ thể.