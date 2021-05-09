Thưởng thức gỏi cuốn bên bờ biển nhưng nàng 'hotgirl dược sĩ' lại chỉ khiến CĐM chú ý với điểm này trên cơ thể

Trâm Anh một lần nữa "tái xuất" trên mạng xã hội, khiến cho cộng dân mạng "sốt xình xịch” với những hình ảnh khoe đường cong đầy gợi cảm và nóng bỏng của cô.
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Trâm Anh từng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm khi cô nàng tham gia chương trình Nóng Cùng World Cup 2018. Sau đó, hotgirl tham gia chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu và được kết đôi với streamer Pewpew. Nhưng chuyện tình bước ra từ đây cũng không có một kết thúc có hậu như bao người hằng mong chờ.
Mới đây, trên trang cá nhân, hotgirl Hà Thành đăng tải một bức ảnh nóng bỏng và thả thính: "Đừng chọn người đẹp nhất. Hãy chọn người làm cho bạn cười mỗi ngày". Cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi khoe dáng nóng bỏng, tươi cười hạnh phúc thưởng thức món gỏi cuốn bên bãi biển.
Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini "hở trên hở dưới", "kiệm vải" đến bất ngờ, khoe ba vòng chuẩn đến từng milimet. Chính vì vậy, cô nàng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng từ nam giới đến phụ nữ bởi khoản sexy, quyến rũ không thua kém bất kì người mẫu nào.
Với gương mặt thu hút cùng 3 vòng chuẩn, người đẹp Hà Thành có gần 350.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Cô có phong cách khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần quyến rũ và nữ tính.