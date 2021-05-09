Thưởng thức gỏi cuốn bên bờ biển nhưng nàng 'hotgirl dược sĩ' lại chỉ khiến CĐM chú ý với điểm này trên cơ thể

Nhịp sống trẻ 09/05/2021 07:53

Trâm Anh một lần nữa "tái xuất" trên mạng xã hội, khiến cho cộng dân mạng "sốt xình xịch” với những hình ảnh khoe đường cong đầy gợi cảm và nóng bỏng của cô.

Trâm Anh từng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm khi cô nàng tham gia chương trình Nóng Cùng World Cup 2018. Sau đó, hotgirl tham gia chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu và được kết đôi với streamer Pewpew. Nhưng chuyện tình bước ra từ đây cũng không có một kết thúc có hậu như bao người hằng mong chờ. 

Mới đây, trên trang cá nhân, hotgirl Hà Thành đăng tải một bức ảnh nóng bỏng và thả thính: "Đừng chọn người đẹp nhất. Hãy chọn người làm cho bạn cười mỗi ngày". Cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi khoe dáng nóng bỏng, tươi cười hạnh phúc thưởng thức món gỏi cuốn bên bãi biển. 

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Hotgirl Hà Thành 'tươi như hoa' thưởng thức gỏi cuốn - Ảnh FBNV
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Cô nàng diện bikini 'khoét sâu' lồ lộ vòng ngực căng tròn và nảy nở - Ảnh FBNV

Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini "hở trên hở dưới", "kiệm vải" đến bất ngờ, khoe ba vòng chuẩn đến từng milimet. Chính vì vậy, cô nàng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng từ nam giới đến phụ nữ bởi khoản sexy, quyến rũ không thua kém bất kì người mẫu nào.

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Người hâm mộ thường được thấy hình ảnh 'đốt mắt' của cô nàng - Ảnh FBNV
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Những đường cong trên cơ thể được khoe tối đa khi cô nàng diện lên người bộ bikini hai mảnh cực sexy - Ảnh FBNV

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Vóc xinh đẹp và dáng lại 'bốc lửa', cô nàng lúc nào cũng khiến người theo dõi liên tục thả tim và để lại nhiều bình luận khen ngợi - Ảnh FBNV
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Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nàng hotgirl luôn nhận được sự quan tâm của dân mạng - Ảnh FBNV
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Người đẹp rất chú ý đến sức khỏe, giữ dáng bằng cách luyện tập thể thao và ăn uống lành mạnh - Ảnh FBNV

Với gương mặt thu hút cùng 3 vòng chuẩn, người đẹp Hà Thành có gần 350.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Cô có phong cách khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần quyến rũ và nữ tính.

Sau sự cố lộ clip 'giường chiếu', hot girl dược sĩ Hà Thành kín hở hờ hững, khéo khoe vòng 1 căng tròn khiến người người đổ rạp

Sau sự cố lộ clip 'giường chiếu', hot girl dược sĩ Hà Thành kín hở hờ hững, khéo khoe vòng 1 căng tròn khiến người người đổ rạp

Từng khiến nhiều người hâm mộ quay lưng sau sự cố lộ clip “giường chiếu”, Trâm Anh "tái xuất", bắt đầu cởi mở trên mạng xã hội, khiến cho cư dân mạng “phát sốt” với những hình ảnh đầy gợi cảm và nóng bỏng của cô.

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Từ khóa:   hotgirl Hà Thành Hotgirl bikini Hotgirl Trâm Anh

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