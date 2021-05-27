Trong khi nhiều người vẫn hoài nghi về sự tồn tại của sự sống ngoài không gian thì một người phụ nữ ở Anh tự cho mình đã chạm mặt người ngoài hành tinh đến 52 lần. Không những thế, cô còn đưa ra các bằng chứng chân thật đến khó tin.

Tờ Dailystar đưa tin, Paula Smith, 50 tuổi sống ở Bradford, Anh đã trả lời phỏng vấn rằng cô đã trải qua tổng cộng 52 lần tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Lần gặp đầu tiên là khi cô còn rất bé và không hề có dấu hiệu gì cảnh báo trước mỗi lần người ngoài hành tinh xuất hiện. Cô Paula kể về 52 lần bị người ngoài hành tinh bắt cóc - Ảnh: Dailystar Cụ thể, cô cho biết lần đầu tiên cô nhìn thấy người ngoài hành tinh là vào năm 1982. Khi đó cô đang đi cắm trại trong rừng cùng gia đình mình. Khi mắt Paula thích nghi với bóng tối, cô nhìn thấy một thứ gì đó có hình dạng giống như một chiếc boomerang với những cánh tay trên đó. Có một ánh sáng ở cuối mỗi cánh tay.

"Tôi nhớ có ba ngọn đèn, một đèn màu xanh lam và một đèn màu xanh lục, nhưng tôi không thể nhớ màu sắc của ngọn đèn còn lại. Nó trông giống như một cánh quạt trên máy bay. Nó cao khoảng 30 feet (=9.14m) và rộng 30 feet. Nó có màu đen với màu xanh lá cây và xanh lam ở các cạnh. Nó quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 1 dặm/giờ và hoàn toàn không phát ra tiếng động." - Paula kể lại chi tiết sự việc. Chân dung người ngoài hành tinh do cô Paula vẽ lại - Ảnh: Dailystar Theo lời kể của Paula, gia đình đã tìm kiếm cô trong suốt 4 giờ đồng hồ nhưng cô không nhớ những chuyện đã xảy ra trong 4 tiếng đó. Kể từ trải nghiệm kỳ lạ trên, cô thường xuyên bị bắt đi ra khỏi phòng trong lúc đang ngủ. Cô cũng cho biết mình chưa từng kể chuyện này cho ai vì mọi người sẽ nói cô bị điên. Những Paula vẫn tin rằng cô không phải người duy nhất chứng kiến hiện tượng siêu nhiên này.

“Trong tàu vũ trụ, những người ngoài hành tinh cho tôi xem công nghệ mà chúng ta không có. Họ cũng cho tôi xem bản trình chiếu về khung cảnh nguyên sơ, có một dòng sông tuyệt đẹp trong đó, sau đó nó chuyển sang màu đen. Bầu trời xanh chuyển sang màu đỏ rực, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây là hình ảnh về Trái đất bị hủy diệt bởi lòng tham của con người”. - Paula kể lại một lần mình được người ngoài hành tinh mời lên tàu vũ trụ. Những vết bầm tím do người ngoài hành tinh để lại sau một vụ bắt cóc - Ảnh: Carter News Cô thậm chí còn đưa ra bằng chứng khó có thể phủ nhận là những vết bầm tím trên cơ thể cô để lại sau một vụ bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh. Hơn thế, cô còn tự vẽ một bức chân dung người ngoài hành tinh để minh họa cho mọi người thấy hình dáng thật sự của họ.

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