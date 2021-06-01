Trung Quốc: Một tỉnh đối mặt nguy cơ bùng phát dịch ‘báo động' một 'ăn cơm chung'

Quảng Đông, Trung Quốc ghi nhận một chủng Covid-19 xuất phát từ Ấn Độ có khả năng lây lan với tốc độ chóng mặt. Trong đó, hầu hết các ca nhiễm đều không triệu chứng cụ thể.

Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ đượt dịch bùng phát mới nhất tại Quảng Đông, tỉnh này ghi nhận 47 ca nhiễm, trong đó có 21 trường hợp được xác nhận không có triệu chứng.

Trong ngày 30/5, Quảng Đông ghi nhận 20 ca Covid-19 mới được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó, 80% trường hợp trên là không có triệu chứng. Chỉ riêng tại thành phố Quảng Châu, 14 trường hợp không có triệu chứng được ghi nhận và tại thành phố Phật Sơn cũng có 2 ca chỉ được khoanh vùng sau khi xét nghiệm dương tính.

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: Internet

Giới truyền thông địa phương mô tả tốc độ lây lan như vậy là "đáng báo động". Giới chức Quảng Đông đã ban hành lệnh hạn chế di chuyển. Người dân tỉnh này bắt buộc phải xét nghiệm toàn bộ, đồng thời tăng cường tốc độ tiêm vắc xin.

Không ai có thể ra vào các khu vực bị ảnh hưởng. Người dân tên Yang Rui chia sẻ: "Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa vào buổi trưa, vì vậy tôi đã mua chai nước, nhưng họ đã hết mì gói. Tôi rất khó chịu khi các địa điểm công cộng này lại bị đóng cửa mà không có thông báo."

Xét nghiệm hàng loạt và hạn chế di chuyển đang được tiến hành với nỗ lực ngăn chặn ổ dịch Covid-19 ở tỉnh Quảng Đông - Ảnh: Internet

Nguyên nhân của tất cả các ca nhiễm đưa tỉnh này vào tình trạng đáng báo động chỉ bắt nguồn từ một bữa ăn. Một bà cụ 75 tuổi đã bị nhiễm bệnh đi ăn tối với bạn bè tại một cửa tiệm tại quận Liwan, Quảng Châu được cho là cội nguồn của đợt bùng phát dịch này. Hầu hết các trường hợp dương tính với Covid-19 đã được xác định có chung trình tự ADN với chủng Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao được phát hiện tại Ấn Độ.

Chính quyền Quảng Châu đang mở rộng việc xét nghiệm sàng lọc virus với tất cả người dân ở các quận Liwan, Yuexiu, Haizhu và các khu vực đáng lo ngại ở các quận Tianhe, Baiyun và Panyu.

Theo quy định mới nhất tại Quảng Châu, những người có mã sức khỏe xanh và xét nghiệm virus trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành mới được phép xuất cảnh. Những người không thể xét nghiệm trước lúc đi sẽ được hoàn lại tiền hoặc đổi lịch miễn phí.

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