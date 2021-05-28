'Thời tới cản không kịp', đi tiêm ngừa Covid-19 được thưởng 'nóng' 1 triệu USD

Nhiều bang ở Mỹ đang có chương trình đặc biệt, khuyến khích người dân tiêm ngừa Covid-19 bằng cách cho phép người tham gia tiêm chủng bốc thăm trúng thưởng với giá trị tổng cộng lên đến vài triệu triệu đô la.

Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất thành công Covid-19 cho nên người dân Mỹ thời gian đầu đổ xô đi tiêm ngừa với một số lượng lớn. Tuy nhiên, số lượng người đi tiêm đang giảm mỗi ngày bởi do dự trước các thông tin về biến chứng sau tiêm.

Thời gian đầu, người dân Mỹ đổ xô đi tiêm ngừa Covid-19 nhưng do nhiều ca gặp biến chứng sau tiêm nên số lượng người đi tiêm chủng tự nguyện không còn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì lý do trên, nhiều tiểu bang tại Mỹ đưa ra hàng loạt các ưu đãi nhầm thuyết phục những cá nhân chưa tiêm ngừa. Cụ thể, với mỗi người đã tiêm mũi vaccine đầu tiên, khi tiêm mũi thứ 2 sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng.

Tại Ohio, vào ngày 26/5, nữ kỹ sư tên Abbigail Bugenske đã giành được một triệu USD. Cô vô cùng bất ngờ khi nhận được giải, trả lời phỏng vấn khi trúng thưởng, cô khuyến khích nhiều người cũng nên đi tiêm ngừa.

Abbigail Bugenske - nữ kỹ sư trẻ may mắn trúng thưởng sau khi tiêm vaccine - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Joseph Costello - một cậu bé mới 14 tuổi sau khi tiêm vaccine đã trúng thưởng học bổng toàn phần cho 4 năm đại học của mình miễn là trường đại học đó thuộc bang Ohio. Bức ảnh cậu chụp cùng Thống đốc bang Ohio đã được ông đăng tải lên Twitter của mình kèm lời kêu gọi thêm nhiều người tham gia vào việc tiêm chủng.

"Xin chúc mừng, Joseph! Bạn vừa giành được học bổng đại học toàn phần! Nếu các bạn đang trong độ tuổi từ 12 đến 17 và đã tiêm ít nhất một liều vaccine, bạn có thể là người may mắn tiếp theo!", thống đốc đảng Cộng hòa đăng Twitter.

Ở mỗi bang khác nhau, trị giá giải thưởng cũng khác nhau. Tại New York, tổng giải thưởng lên đến 5 triệu đô, ở bang Ohio là 4 triệu đô, California là 1,5 triệu đô la. Nhiều bang khác tặng 100 đô là cho mỗi người trẻ chịu đi tiêm ngừa.

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