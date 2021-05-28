'Thời tới cản không kịp', đi tiêm ngừa Covid-19 được thưởng 'nóng' 1 triệu USD

Thế giới 28/05/2021 15:44

Nhiều bang ở Mỹ đang có chương trình đặc biệt, khuyến khích người dân tiêm ngừa Covid-19 bằng cách cho phép người tham gia tiêm chủng bốc thăm trúng thưởng với giá trị tổng cộng lên đến vài triệu triệu đô la.

Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất thành công Covid-19 cho nên người dân Mỹ thời gian đầu đổ xô đi tiêm ngừa với một số lượng lớn. Tuy nhiên, số lượng người đi tiêm đang giảm mỗi ngày bởi do dự trước các thông tin về biến chứng sau tiêm.

covid-19 1
Thời gian đầu, người dân Mỹ đổ xô đi tiêm ngừa Covid-19 nhưng do nhiều ca gặp biến chứng sau tiêm nên số lượng người đi tiêm chủng tự nguyện không còn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì lý do trên, nhiều tiểu bang tại Mỹ đưa ra hàng loạt các ưu đãi nhầm thuyết phục những cá nhân chưa tiêm ngừa. Cụ thể, với mỗi người đã tiêm mũi vaccine đầu tiên, khi tiêm mũi thứ 2 sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng.

Tại Ohio, vào ngày 26/5, nữ kỹ sư tên Abbigail Bugenske đã giành được một triệu USD. Cô vô cùng bất ngờ khi nhận được giải, trả lời phỏng vấn khi trúng thưởng, cô khuyến khích nhiều người cũng nên đi tiêm ngừa.

covid-19 2
Abbigail Bugenske - nữ kỹ sư trẻ may mắn trúng thưởng sau khi tiêm vaccine - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Joseph Costello - một cậu bé mới 14 tuổi sau khi tiêm vaccine đã trúng thưởng học bổng toàn phần cho 4 năm đại học của mình miễn là trường đại học đó thuộc bang Ohio. Bức ảnh cậu chụp cùng Thống đốc bang Ohio đã được ông đăng tải lên Twitter của mình kèm lời kêu gọi thêm nhiều người tham gia vào việc tiêm chủng.

"Xin chúc mừng, Joseph! Bạn vừa giành được học bổng đại học toàn phần! Nếu các bạn đang trong độ tuổi từ 12 đến 17 và đã tiêm ít nhất một liều vaccine, bạn có thể là người may mắn tiếp theo!", thống đốc đảng Cộng hòa đăng Twitter.

Ở mỗi bang khác nhau, trị giá giải thưởng cũng khác nhau. Tại New York, tổng giải thưởng lên đến 5 triệu đô, ở bang Ohio là 4 triệu đô, California là 1,5 triệu đô la. Nhiều bang khác tặng 100 đô là cho mỗi người trẻ chịu đi tiêm ngừa.

Não khỉ, chuột sơ sinh lọt top 10 món ăn ghê rợn nhất thế giới: Nghe thôi đã muốn 'ói ra mật xanh’ chứ đừng nói liếc mắt nhìn

Não khỉ, chuột sơ sinh lọt top 10 món ăn ghê rợn nhất thế giới: Nghe thôi đã muốn 'ói ra mật xanh’ chứ đừng nói liếc mắt nhìn

Não khỉ, chuột sơ sinh, pho mát giòi những cái tên mới nghe qua đã thấy rùng mình khiếp sợ, hồn bay phách lạc. Người can đảm nhất chưa chắc dám thử lần 2.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm vắc xin tiêm vắc xin COVID-19 bệnh Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích