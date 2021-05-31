Điên cuồng PTTM giống mèo để được chồng yêu, nữ tỷ phú nhận cái kết ‘không thể cay đắng hơn’ cùng gương mặt ‘ma chê quỷ hờn’

Thế giới 31/05/2021 13:31

"Miêu nữ" là biệt danh có phần mỉa mai mà người đời đặt cho Jocely Wildenstein sau khi chứng kiến sự biến dạng của khuôn mặt vị nữ tỷ phú này qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM).

Jocelyn Wildenstein tên thật là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh năm 1940 tại Lausanne, Thụy Sĩ trong một gia đình bình thường. Nhưng bà dã nắm bắt được cơ hội cho mình để đổi đời bằng cách kết hôn với một đại gia, không những vậy, bà còn có khả năng tự biến mình thành tỷ phú chỉ nhờ việc thay đổi gương mặt.

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Jocelyn Wildenstein với khuôn mặt bị biến nặng nề vì PTTM - Ảnh: Internet

Năm 1977, sau vài cuộc tình chóng vánh, nhờ mối quan hệ rộng rãi, bà được giới thiệu với Alec Wildenstein - một tỷ phú người Mỹ xuất thân từ gia đình buôn bán tranh. Hai người nhanh chóng mê đắm nhau và tổ chức một đám cưới xa hoa tại Las Vegas vào ngày 30/4/1978.

Dù cho được chồng say đắm, Jocelyn luôn bị gia đình chồng phản đối việc bước chân vào gia tộc. Nhưng với bản lĩnh quyến rũ được một tỷ phú, bà dễ dàng lấy được họ Wildenstein.

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Khuôn mặt diễm lệ thời chưa PTTM của Jocelyn Wildenstein - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Jocelyn có vấn đề về thần kinh khi chỉ sau 1 năm kết hôn bà đã chi đến hàng triệu đô la để phẫu thuật thẩm mỹ giống con mèo. Lý giải cho sự việc này, bà kể rằng chồng bà - Alec là một người yêu mèo nên chỉ có cách làm này mới có thể biểu lộ được tình yêu của mình dành cho chồng.

Một điều không tưởng là bà lại nổi tiếng vì việc phẫu thuật thẩm mỹ này nhưng lại theo chiều hướng không thể ngờ. Tuy chi ra số tiền khổng lồ để thay đổi diện mạo, Jocelyn lại biến bản thân thành thảm họa. Khuôn mặt cứng ngắt, biến dạng và lồi lõm của bà bị nhiều người coi là ví dụ điển hình của việc PTTM hỏng. Tuy nhiên, bà chưa từng để tâm đến việc này mà tiếp tục chi thêm tiền để chỉnh sửa khuôn mặt đồng thời tiết lộ bản thân là một người nghiện PTTM.

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Khuôn mặt của Jocelyn Wildenstein qua từng thời kỳ - Ảnh: Internet

Đáng tiếc là dù luôn khẳng định chồng mê đắm gương mặt mèo của mình, năm 1997, Alec công khai ngoại tình và đệ đơn ly dị Jocelyn. Năm 1999, tòa phán quyết Jocelyn được bồi thường 2,5 tỷ USD và thêm 100 triệu USD mỗi năm trong 13 năm tiếp theo với điều kiện rất thú vị đến từ chồng cũ, đó là không được sử dụng tiền ly hôn đi thẩm mỹ.

"Cô ta thật điên rồ. Tôi là người cuối cùng nhận ra điều đó. Cô ta nghĩ có thể sửa khuôn mặt mình như một món đồ nội thất" - tỷ phú Mỹ không ngần ngại nhận xét thẳng thừng về vợ cũ.

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Bị chồng quay lưng sau PTTM, nhưng Jocelyn Wildenstein lại trở thành tỷ phú - Ảnh: Internet

Dù được hưởng khoảng tiền trợ cấp kếch xù sau hôn nhân, nữ tỷ phú nhanh chóng tuyên bố phá sản vào năm 2018. Bà tuyên bố đã lâu rồi mình phải sống dựa vào tiền trợ cấp an sinh xã hội, gia đình và bạn bè. Đã vậy bà còn phải gánh trên vai món nợ 6 triệu đô la mỹ.

Bởi vì Alec đã qua đời vào năm 2008, gia đình của ông cũng gặp vấn đề về tài chính nên khoản tiền cuối cùng bà nhận được là vào tháng 3/2015 trị giá 111.000 USD. Bà còn tiết lộ gia đình chồng đang thiếu mình 4,5 triệu USD, số tiền này đáng lẽ được dùng vào việc du lịch và mua thức ăn cho bà.

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Dù được hưởng khoản trợ cấp kếch xù sau hôn nhân, Jocelyn Wildenstein vẫn tuyên bố phá sản vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Dù luôn khẳng định mình không tiêu sài hoang phí nhưng mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, bà luôn khoác lên mình những thứ đắt tiền như túi xách hàng hiệu, áo khoác lông thú và trang sức lấp lánh.

Dù ở tuổi gần đất xa trời và sống trong túng quẫn, Joyce vẫn đang theo đuổi vụ kiện đòi lại số tiền mà gia đình chồng bà chưa chu cấp đủ.

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Từ khóa:   nữ tỷ phú Jocelyn Wildenstein nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

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