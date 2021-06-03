Vì một lời buộc tội vô cớ, cậu bé 7 tuổi bị cha trói vào cột gỗ, hành hạ suýt chết

Thế giới 03/06/2021 19:01

Một cậu bé 7 tuổi tại Ai Cập đã nhận một hình phạt tàn nhẫn từ cha của mình chỉ vì người hàng xóm vu cho cậu tội ăn cắp.

Theo Daily Mail, một người cha 34 tuổi sống tại tỉnh Qalyubia đã bị bắt vì tội bạo hành con trai của mình.

Cụ thể, vào ngày 25/5 vừa qua, cậu bé 7 tuổi tên Muhammad D đã bị một người hàng xóm vu cho tội ăn trộm. Sau đó, người cha của cậu đã buộc cậu vào một thanh gỗ, bôi mật ong lên khắp người cậu, đặt cậu lên nóc nhà rồi bỏ mặc cho ruồi, ong và côn trùng bu đầy người cậu bé.

bao hanh con trai 1
Cậu bé 7 tuổi được phát hiện trong tình trạng côn trùng bu kín người - Ảnh: dailymail

Thời điểm phát hiện, cơ thể cậu bé có nhiều vết thương cùng vết tích bị côn trùng đốt nhưng chưa rõ cậu bé đã bị bỏ rơi bao lâu trên mái nhà.

Theo truyền thông địa phương, người mẹ của Muhammad D không có mặt lúc đó. Khi về nhà và phát hiện ra sự tàn nhẫn của chồng mình đối với con trai, cô đã nhanh chóng báo cảnh sát và tìm tới một nhóm bảo vệ trẻ em để được giúp đỡ.

bao hanh con trai 2
Cậu bé và mẹ hiện đang sống ở một ngôi làng khác để trốn khỏi sự bạo hành của cha - Ảnh: Dailymail

Người mẹ đã nhanh chóng chụp lại các bức ảnh về tình trạng "thảm thương" của con trai mình để làm bằng chứng cho tội ác của chồng. Hiện tại cậu bé và mẹ đang tạm lánh ở một ngôi làng khác vì cô quá hiểu rõ tính cách của chồng mình, ông sẽ tiếp tục đánh cô, hành hạ con trai thậm chỉ bỏ đói gia đình nếu cô còn ở lại.

Các công tố viên từ tỉnh Qalyubia đã tiếp nhận điều tra sau khi được mẹ cậu bé báo án. Nhà trức trách địa phương gọi tình trạng của Muhammad D khi được giải cứu là "đáng thương". Sau đó, các vết thương trên người cậu bé đã được đội ngũ y tế kiểm tra nhưng giám định y khoa không được công khai.

Những đứa trẻ biến thành 'xác sống', chân ốm tong teo như ‘que tăm’ chỉ sau hơn 1 năm sống ở trường nội trú ‘ác quỷ’

Những đứa trẻ biến thành 'xác sống', chân ốm tong teo như ‘que tăm’ chỉ sau hơn 1 năm sống ở trường nội trú ‘ác quỷ’

Vẻ ngoài khác lạ đến đau lòng của con gái đã làm cha mẹ nhận ra được bộ mặt thật của trường nội trú. Ngay lập tức, họ tiến hành các thủ tục để "giải cứu" con gái mình khỏi vòng tay của ác quỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành cha bạo hành con Ai Cập

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích