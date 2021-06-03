Một cậu bé 7 tuổi tại Ai Cập đã nhận một hình phạt tàn nhẫn từ cha của mình chỉ vì người hàng xóm vu cho cậu tội ăn cắp.

Theo Daily Mail, một người cha 34 tuổi sống tại tỉnh Qalyubia đã bị bắt vì tội bạo hành con trai của mình.

Cụ thể, vào ngày 25/5 vừa qua, cậu bé 7 tuổi tên Muhammad D đã bị một người hàng xóm vu cho tội ăn trộm. Sau đó, người cha của cậu đã buộc cậu vào một thanh gỗ, bôi mật ong lên khắp người cậu, đặt cậu lên nóc nhà rồi bỏ mặc cho ruồi, ong và côn trùng bu đầy người cậu bé.

Cậu bé 7 tuổi được phát hiện trong tình trạng côn trùng bu kín người - Ảnh: dailymail

Thời điểm phát hiện, cơ thể cậu bé có nhiều vết thương cùng vết tích bị côn trùng đốt nhưng chưa rõ cậu bé đã bị bỏ rơi bao lâu trên mái nhà.

Theo truyền thông địa phương, người mẹ của Muhammad D không có mặt lúc đó. Khi về nhà và phát hiện ra sự tàn nhẫn của chồng mình đối với con trai, cô đã nhanh chóng báo cảnh sát và tìm tới một nhóm bảo vệ trẻ em để được giúp đỡ.

Cậu bé và mẹ hiện đang sống ở một ngôi làng khác để trốn khỏi sự bạo hành của cha - Ảnh: Dailymail

Người mẹ đã nhanh chóng chụp lại các bức ảnh về tình trạng "thảm thương" của con trai mình để làm bằng chứng cho tội ác của chồng. Hiện tại cậu bé và mẹ đang tạm lánh ở một ngôi làng khác vì cô quá hiểu rõ tính cách của chồng mình, ông sẽ tiếp tục đánh cô, hành hạ con trai thậm chỉ bỏ đói gia đình nếu cô còn ở lại.

Các công tố viên từ tỉnh Qalyubia đã tiếp nhận điều tra sau khi được mẹ cậu bé báo án. Nhà trức trách địa phương gọi tình trạng của Muhammad D khi được giải cứu là "đáng thương". Sau đó, các vết thương trên người cậu bé đã được đội ngũ y tế kiểm tra nhưng giám định y khoa không được công khai.

Những đứa trẻ biến thành 'xác sống', chân ốm tong teo như ‘que tăm’ chỉ sau hơn 1 năm sống ở trường nội trú ‘ác quỷ’ Vẻ ngoài khác lạ đến đau lòng của con gái đã làm cha mẹ nhận ra được bộ mặt thật của trường nội trú. Ngay lập tức, họ tiến hành các thủ tục để "giải cứu" con gái mình khỏi vòng tay của ác quỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-mot-loi-buoc-toi-vo-co-cau-be-7-tuoi-bi-cha-troi-vao-cot-go-hanh-ha-suyt-chet-407553.html