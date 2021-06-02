Dẫn tin từ Life.ru, tại một trường nội trú dành cho trẻ em khuyết tật ở thành phố Zhirnovsk, vùng Volgograd, phía Tây Nam nước Nga, cha mẹ một cô gái đã phát hiện con gái mình bị bỏ mặc, cơ thể bị suy nhược đến tàn nhẫn.

Có những người vốn sinh ra với một cơ thể hoặc một trí óc mang khiếm khuyết nhưng không vì thế họ đáng phải chịu đối xử bất công. Nhưng mới đây tại Nga, một việc đau lòng đã xảy ra khiến nhiều người tứ giận.

Thời gian gần đây, khi tình hình đã tạm được kiểm soát, cha mẹ đến thăm Nastya trong niềm háo hức đã lâu không được gặp cô. Khi đến trường nội trú họ dường như chết đứng vì ngoại hình khác lạ của con gái yêu quý.

Ở những thời điểm bình thường, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đến thăm các em thường xuyên nếu muốn, nhưng vì năm vừa rồi dịch bệnh Covid-19 có những chuyển biến bất ngờ nên đã hơn 1 năm, bố mẹ của cô gái tên Nastya là Vyacheslav và Ekaterina đã không gặp được con mình.

Nastya 18 tuổi khi mới vào trường nội trú, đã hơn 1 năm cô bé sống tại đây nhưng nhìn cô bé như một cái xác chỉ có thể ngồi trên xe lăn vậy. Cô bé dường như đã sút rất nhiều kí, cơ thể gầy gò cộng thêm nhiều vết thương, vết lở loét như không được vệ sinh thường xuyên và bị đánh đập nhiều lần.

"Vợ chồng tôi đã sốc khi nhìn thấy con. Vợ tôi thậm chí còn không nhận ra con bé. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao con tôi lại được nuôi dưỡng thành ra như vậy", anh Vyacheslav, cha của Nastya nói.

Bố mẹ Nastya kể lại sự việc trong nghẹn ngào - Ảnh: Life.ru

Cha mẹ cô bé đã kiến nghị lên phòng công tố, Ủy ban Điều tra, cũng như các cơ quan nhân quyền. Việc làm duy nhất họ mong muốn bây giờ là cứu con gái thoát khỏi "động quỷ" càng sớm càng tốt nhưng việc này cần một thời gian dài để giải quyết vì có đến hàng tá giấy tờ liên quan. Họ lo sợ rằng con gái sẽ không còn sống được bao lâu nữa nếu việc này không sớm kết thúc.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên một việc kinh hoàng như vậy được phát hiện tại Nga. Tại trường nội trú Oyashinsky dành cho trẻ em khuyết tật ở Novosibirsk - thành phố đông dân thứ 3 của Nga, một chàng trai 18 tuổi tên Matvey đã được mẹ giải cứu ra khỏi nơi "địa ngục" đó sau khi cậu bé sụt mất 30 kg nghi do bị bỏ đói.

Matvey sụt đến 30 cân sau một năm rưỡi sống tại trường nội trú - Ảnh: Life.ru

Hơn một năm rưỡi trước, chồng của Olga mất để lại cô phải chăm sóc chân tận 7 đứa con nên bất đắc dĩ bà phải gửi con đến trường nội trú.

Lúc gặp mẹ, cậu trai chỉ còn lại da bộc xương trên cơ thể. Ngoài những vết thương trải đều khắp cơ thể, cậu bé đã bị gãy tận 4 ngón tay. Bà Olga - mẹ cậu bé lo rằng nếu chỉ chậm một chút thôi, có thể con trai cô sẽ chết vì đói.

Tay chân của một thanh niên 18 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Life.ru

Sau đó, Olga cho biết: "Tình hình đã cải thiện rồi, Matvey đã bắt đầu tự đi lại trong nhà. Chỉ trong 4 ngày, con tôi đã bình phục nhờ tăng cường dinh dưỡng, thuốc men và chăm sóc... Thật tệ là thằng bé không nói được, nếu không nó sẽ kể tất cả những chuyện quái quỷ cho tôi".