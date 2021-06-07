1 nữ sĩ quan ở Hàn Quốc bị đồng đội cưỡng hiếp đế mức phải tự tử gây chấn động dư luận. Xót xa hơn khi cô chỉ vừa mới đăng ký kết hôn được 1 ngày.

1 bài viết trên Busan News đưa tin, câu chuyện gây rúng động này bắt đầu vào tháng 3, nữ sĩ quan Lee bị ép tham gia một buổi tiệc ăn nhậu cùng với nam quân nhân họ Jang và vài đồng đội khác dù trái quy định giãn cách vì dịch. Trên đường trở về doanh trại, cô bị tên Jang này cưỡng hiếp. Kim Jeong-hwan - luật sư của gia đình nữ sĩ quan cho biết ngay ngày hôm sau, cô đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đưa ra cả bằng chứng là video mình lén quay lại khi bị xâm hại. Tuy nhiên, vị cấp trên này phớt lờ, không cho điều tra sự việc, thậm chí còn khuyên giải cô nên làm hòa với Jang. Về phía kẻ xâm hại, hắn ta cũng ra sức yêu cầu cô bỏ qua, thậm chí còn nói: "Nếu cô không tha cho tôi, tôi sẽ chết mất". Không chỉ tạo áp lực với Lee, những người này còn quay sang thuyết phục vị hôn phu của cô - một sĩ quan cũng phục vụ trong lực lượng không quân.

Theo gia đình tiết lộ, đây cũng chưa phải lần đầu tiên nữ trung sĩ bị đồng đội mình quấy rối tình dục. Sau đó, Lee đã xin nghỉ phép 2 tháng và nộp đơn xin chuyển đến một đơn vị khác vào tháng 5. Nhưng những tháng ngày địa ngục không chấm dứt như cô tưởng tượng. Tại đơn vị mới, cô bị đồng đội mới xa lánh, không tiếp xúc và bị xem như một kẻ gây rối vì họ đã được nghe về câu chuyện của cô ở doanh trại cũ. Lúc này, cô vẫn bị đơn vị cũ quấy rối vì chưa chịu rút đơn tố cáo và có mong muốn theo đuổi vụ việc đến cùng. Cấp trên cũ của nữ sĩ quan đã gọi điện khiển trách cô vì lỗi không đi xét nghiệm Covid-19 và báo cáo xử phạt lên cấp trên nữa.

Chỉ 3 ngày đi làm sau khi chuyển công tác, nữ trung sĩ đã đi đăng ký kết hôn với vị hôn phu của mình. Nhưng đáng tiếc là chỉ 1 ngày sau đó, tức ngày 22/5, cô được phát hiện đã tự tử trong căn hộ của mình. Khi kiểm tra điện thoại của nữ trung sĩ còn có một đoạn tin nhắn âm thanh gửi cho gia đình với nội dung: "Cơ thể con đã bị vấy bẩn, tất cả là tại kẻ xâm hại". Ngay cả sau khi cô Lee đã tự vẫn, phía đơn vị cũ vẫn tiếp tục giữ thái độ hời hợt như cũ. Quá bất bình, gia đình Lee đã đưa sự việc lên truyền thông, yêu cầu vụ việc phải được xét xử bởi cấp trên cao hơn. Thông tin về cái chết của cô Lee đã nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận xứ Hàn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiếp nhận vụ việc và hiện đã thành lập một lực lượng riêng biệt bao gồm các công tố viên và cảnh sát hình sự để tiến hành điều tra nghiêm ngặt vụ việc. Tổng thống Moon Jae In cũng lên tiếng yêu cầu vụ việc phải được làm rõ. Ngày 2/6 vừa qua, sĩ quan Jang - người bị cáo buộc đã tấn công tình dục và gây thương tích cho Lee bị bắt. Ngày 3/6, 2 cấp trên của nạn nhân, gồm một sĩ quan cảnh sát và một trung sĩ cao cấp đã bị giáng chức và đối mặt với các cáo buộc cố gắng che đậy hành vi phạm tội và dàn xếp mọi chuyện. Không những vậy, gia đình nạn nhân đang cáo buộc 1 trong 2 người này trước đây cũng từng tấn công tình dục Lee. Trước vụ bê bối lớn, vào ngày 4/6, Tư lệnh Không quân Hàn Quốc - Đại tướng Lee Seong Yong đã đệ đơn từ chức, nhận phần trách nhiệm vì sai phạm của lực lượng quân đội trong quá trình xử lý vụ việc. Lá đơn từ chức được Tổng thống Moon Jae In chấp nhận. Ngày 6/6 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đến thăm tang quyến của nữ sĩ quan tại nhà tang lễ của bệnh viện Thủ đô Lực lượng Vũ trang ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

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