Rúng động: Nữ bệnh nhân COVID-19 54 tuổi vừa khỏi bệnh đã bị cưỡng hiếp trên đường về nhà, từng xin ở viện thêm 1 ngày nhưng bị từ chối

Thế giới 03/06/2021 14:55

Vụ việc nữ bệnh nhân COVID-19 54 tuổi bị cưỡng hiếp trên đường đi về nhà sau khi vừa được chữa khỏi bệnh gây rúng động dư luận. Trước đó, do ra về vào giờ giới nghiêm, người này có xin ở lại thêm 1 đêm nhưng bệnh viện từ chối.

Một bài viết trên NDTV cho biết, vừa qua tại Ấn Độ đã xảy ra vụ việc 2 mẹ con bệnh nhân COVID-19 vừa xuất viện đã bị chặn lại khi đang đi bộ về nhà, người mẹ bị cưỡng bức.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 29/5 trên đường Dhudarali thuộc quận Charaideo, bang Assam, Ấn Độ. Tuy nhiên, cảnh sát nhận được tin báo án 2 ngày sau đó.

Theo thông tin từ cảnh sát, một gia đình công nhân tại vườn chè có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Do hệ thống y tế quá tải, cả gia đình được chỉ định theo dõi, cách ly ở nhà một tuần. Khi sức khỏe xấu đi, họ buộc phải chuyển đến bệnh viện Sapekhati Model chữa trị.

Người chồng hồi phục nhanh hơn, được xuất viện trước sau khi có kết quả âm tính. Còn người vợ 54 tuổi và con gái lớn 17 tuổi vẫn phải ở lại để điều trị. Hai mẹ con xuất viện vào ngày 29/5.

Họ làm thủ tục xuất viện xong thì vừa đúng giờ giới nghiêm, rất khó bắt xe về nhà. Hai mẹ con xin ở lại thêm một đêm hoặc xin cho xe cứu thương chở về nhưng bệnh viện từ chối. Không còn cách nào khác, họ đành đi bộ 25km để về nhà. Khi đi đến đường Dhudarali, trời đã tối, hai mẹ con dù biết rõ nguy hiểm vẫn phải tiếp tục di chuyển. Không may, họ lọt vào tầm ngắm của hai gã đàn ông biến thái.

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Trên đường về nhà, người mẹ bị cưỡng hiếp - Ảnh: NDTV

Ngay sau khi phát hiện có người đuổi theo, hai mẹ con cố gắng bỏ chạy nhưng do vừa khỏi bệnh, sức khỏe yếu, người mẹ không thoát được, còn cô con gái vùng ra chạy tới làng gần đó kêu cứu. Thế nhưng mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau, cô mới tìm được mẹ mình và đưa bà đến bệnh viện gần đó chữa trị.

Ngày 31/5, cảnh sát địa phương được báo án và vào cuộc điều tra. Ngày 1/6, họ bắt được hai tên yêu râu xanh. Hiện chưa rõ hình phạt mà những kẻ biến thái này phải nhận.

Qua sự việc này, cơ quan chức năng Assam Pradesh lên án sự tắc trách của bệnh viện, buộc bệnh viện phải chịu trách nhiệm về việc không cung cấp xe cứu thương để đưa bệnh nhân COVID-19 hồi phục về nhà.

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