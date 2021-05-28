Tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 có thể gây ra chứng máu đông?

Thế giới 28/05/2021 11:03

Một số loại vắc-xin phòng ngừa Covid-19 trên thị trường có thể gây ra chứng máu đông. Mới đây các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này.

Một bài viết trên hãng tin RT cho biết, Giáo sư Rolf Marschalek, người đứng đầu nhóm khoa học làm việc tại trường Đại học Goethe ở thành phố Frankfurt, Đức đã tìm ra vấn đề mấu chốt nằm ở công nghệ vector adenovirus được sử dụng trong việc điều chế vắc-xin. Công nghệ này sử dụng phiên bản sửa đổi của virus "để đưa ra những chỉ thị quan trọng" đến các nhân tế bào, từ đó tăng đột biến protein và kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể. 

Ông cho biết: "Có thể một phần của sự tăng đột biến protein đã bị tách rời và tạo ra những biến thể bị đột biến dẫn đến hiện tượng máu đông. Do vậy, bản nghiên cứu của chúng tôi khuyến cáo các nhà sản xuất vắc-xin tìm cách ngăn sự tách rời trong quá trình tăng đột biến protein, từ đó tăng độ an toàn của những sản phẩm dược phẩm này. Với những dữ liệu chúng tôi đang nắm trong tay, chúng tôi có thể nói cho các nhà sản xuất vắc-xin biết được cách biến đổi những trình tự và mã hóa của đột biến protein, từ đó ngăn chặn các phản ứng ngoài ý muốn”.

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Vắc-xin phòng ngừa Covid-19 của AstraZeneca và Johnson & Johnson - Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, những vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca và Johnson & Johnson sản xuất được cho là có liên quan tới chứng máu đông xảy ra ở một số trường hợp sau khi được tiêm chủng. Có hơn 140 ca bị chứng máu đông được ghi nhận sau khi tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca ở các quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu. Trong khi đó tại Anh, chính quyền nước này ghi nhận hơn 300 trường hợp.

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