Cũng trong ngày 22/5, truyền hình New Delhi đã có báo cáo liên quan đến căn bệnh này. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ Guda cho biết, có 8.848 trường hợp nhiễm virus nấm đen mucormycosis ở Ấn Độ, trong đó có 2.281 trường hợp ở Gujarat, bang nghiêm trọng nhất.

Theo thông tin từ trang New Sina, vào ngày 22/5 (theo giờ địa phương), các quan chức Ấn Độ đã thông tin, có gần 9.000 người trên khắp đất nước đã bị nhiễm virus Mucormycosis – loại bệnh có tên là Nấm đen, có thể gây hoại tử tay chân, mù mắt, phải cắt bỏ mắt hoặc tử vong nhanh chóng.

Truyền thông Ấn Độ cho rằng, kể từ khi Ấn Độ khởi phát một làn sóng dịch bệnh mới, các ca nhiễm trùng do nấm đen Mucor trên khắp đất nước cũng theo đó phát sinh chóng mặt.

Trước sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh nhiễm trùng do nấm mucor gây ra, chính phủ đã vận chuyển hơn 23.000 chai thuốc chủ yếu dùng cho bệnh này đến các bang bị ảnh hưởng để điều trị cho bệnh nhân.

Một số bác sĩ cho biết, họ đang sử dụng thuốc steroid để điều trị bệnh viêm phổi do Covid-19 trong giai đoạn khủng hoảng, điều này đã dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm virus mucor.

Nguyên nhân của căn bệnh lạ này được cho là do 1 loại thuốc điều trị Covid-19 - Ảnh: The Sun

Liên quan đến căn bệnh này, tờ The Sun cũng thông tin, Mucromycetes - có thể giết chết những người có hệ miễn dịch suy yếu. Khi các bào tử nấm - vốn xuất hiện tự nhiên trong môi trường, được con người hít vào, chúng sẽ tấn công phổi và xoang trước khi lan đến mặt và não. Bệnh Mucormycosis khiến bệnh nhân bị giảm tầm nhìn hoặc nhìn một thành hai, đau ngực và khó thở.

Triệu chứng Bệnh Mucormycosis hay bệnh nấm Mucor là nhiễm trùng khuôn mặt và não gây nhức đầu phía sau mắt, đau mặt, khuôn mặt tê liệt, sốt, chảy nước mũi màu đen, nhầm lẫn, nhìn đôi, mù lòa. Nhiễm trùng phổi gây ra sốt, ho, khó thở, ho có đờm lẫn máu. Nhiễm trùng đường ruột gây đau bụng, nôn mửa, chán ăn, trướng bụng. Nhiễm trùng da làm cho da nóng đỏ, đau da, sưng da, vảy đen trên da. Sau khi bị nhiễm trùng mucormycosis, thường có các triệu chứng nghẹt mũi, chảy máu cam, mắt sưng và đau, sụp mí mắt, mờ mắt và có các mảng đen xung quanh mũi.

Các bệnh nhân này sẽ bị mắt sưng và đau, sụp mí mắt, mờ mắt - Ảnh: New Delhi

Tờ India Today dẫn tin tức từ Cục Nghiên cứu và Giáo dục Y tế của Ấn Độ cho biết, căn bệnh Nấm đen này là một bệnh nhiễm virus rất hiếm gặp. Loại nấm này thường có trong đất, không khí, thực vật, rau quả thối rữa và phân, thậm chí có thể tìm thấy trong khoang mũi và dịch nhầy của người khỏe mạnh.

Theo báo cáo, trong hầu hết các trường hợp, bệnh mucormycosis được chẩn đoán ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 và những bệnh nhân đã được chữa khỏi cách đây không lâu. Nhiều bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus trong vòng 12 đến 15 ngày sau khi đã điều trị phục hồi Covid-19.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng máy thở cho bệnh nhân trong điều trị Covid-19 sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm của loại nấm này lên rất nhiều.

Chuyên gia Nair, một bác sĩ nhãn khoa ở Mumbai, Ấn Độ đang chờ tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường 25 tuổi. Bác sĩ này cần phải cắt bỏ một bên mắt của bệnh nhân để ngăn virus xâm nhập vào não. Bệnh nhân này vừa mới phục hồi sau khi nhiễm Covid-19 cách đây 3 tuần.

Báo cáo giải thích rằng mặc dù steroid có thể có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong của Covid-19, nó cũng có thể làm giảm khả năng miễn dịch của con người và làm tăng lượng đường trong máu của bệnh nhân Covid-19.

BS Nair cũng nói rằng bệnh tiểu đường và Covid-19 đã làm giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, và việc sử dụng steroid chắc chắn giống như "đổ thêm dầu vào lửa".