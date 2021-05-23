Hàng ngàn người phải cắt bỏ mắt, mũi và xương hàm khi đại dịch 'chết chóc' mới đổ ập xuống Ấn Độ, đáng sợ hơn là thuốc điều trị dần cạn kiệt

Thế giới 23/05/2021 19:50

Người dân Ấn Độ đang phải chống chọi với thêm một đại dịch "chết chóc" khác do "tế bào nấm đen" gây ra.

Theo thông tin từ tờ The Sun, hàng nghìn bệnh nhân Ấn Độ đã phải cắt bỏ mắt sau khi đại dịch "nấm đen" bùng phát, tấn công những bệnh nhân Covid-19 nặng của nước này. 

Cụ thể, căn bệnh hiếm gặp có tên nấm đen/Mucormycosis gây ra bởi một loại nấm được gọi là Mucromycetes - có thể giết chết những người có hệ miễn dịch suy yếu. Khi các bào tử nấm - vốn xuất hiện tự nhiên trong môi trường, được con người hít vào, chúng sẽ tấn công phổi và xoang trước khi lan đến mặt và não. Bệnh Mucormycosis khiến bệnh nhân bị giảm tầm nhìn hoặc nhìn một thành hai, đau ngực và khó thở.

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Bệnh 'nấm đen' phát tán nhanh và gây ảnh hưởng lớn đề sức khỏe người dân Ấn Độ - Ảnh: The Sun

Cũng liên quan đến bệnh dịch này, trên tờ The Times có đưa tin về 1 người đàn ông đang phải chống chọi với căn bệnh và những hậu quả ghê gớm của "nấm đen" đối với sức khỏe.

Theo đó, ông Anil Wankhede, 54 tuổi, bị đau đầu và sưng mắt phải sau khi xuất viện về nhà. Trước đó, ông nhập viện để điều trị Covid-19. Bệnh nhân này nói rằng ông không đến bệnh viện nữa vì không có tiền. 10 ngày sau khi phát triển các triệu chứng bệnh nấm đen, Anil được bác sĩ Akshay Nair thông báo rằng mắt phải của ông sẽ phải cắt bỏ. 

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Nếu không chữa trị kịp thời, căn bệnh cho 'nấm đen' gây ra sẽ lan đến não - Ảnh: The Sun

Tiến sĩ Nair nói: "Nếu chúng tôi không loại bỏ các mô, dây thần kinh và mí mắt bên trong, nhiễm trùng có thể xâm nhập vào não. Ở giai đoạn đó, chúng tôi không thể cứu mạng họ".

Hiện tại, Ấn Độ đang bắt đầu cạn kiệt thuốc để điều trị bệnh Mucormycosis, thuốc Amphotericin B. Bệnh Mucormycosis có khả năng khiến chân tay bệnh nhân Covid-19 bị thối rữa. Theo tờ The Sun,  tỷ lệ sống sót của những người mắc bệnh "nấm đen" chỉ là 50%. Bên cạnh việc cắt bỏ mắt, một số trường hợp nặng mắc bệnh nấm đen phải cắt bỏ mũi và xương hàm. Và nguy hiểm hơn là các bác sĩ khẳng định bệnh "nấm đen" có thể được kích hoạt bởi một loại thuốc steroid được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Từ ngày 19/5 đến nay, ít nhất 7.250 trường hợp mắc bệnh nấm đen đã được phát hiện trên khắp Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã vô cùng lo láng và phải thông báo: "Trong trận chiến này, một thách thức khác mang tên nấm đen cũng đã xuất hiện trong những ngày này".

Khi các trường hợp nhiễm nấm đen gia tăng, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết họ đang tìm cách thu hút nhiều công ty sản xuất thuốc Amphotericin B hơn và cũng sẽ đẩy mạnh nhập khẩu. Điều đó sẽ giúp nguồn cung tăng gần 250%, lên khoảng 570.000 lọ thuốc trong tháng 6.

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Từ khóa:   Ấn Độ Covid-19 đại dịch

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