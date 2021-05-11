Ca sinh 9 chấn động thế giới của thai phụ 25 tuổi: Sự sống của 9 em bé vẫn còn bỏ ngỏ

Nhiều ngày vừa qua, thông tin 1 thai phụ 25 tuổi ở miền Tây Maroc sinh 9 đứa con đã gây chấn động trên toàn thế giới. Hiện tại người phụ nữ này đang dần hồi phục sức khỏe nhưng sự sống của 9 em bé vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn.
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Theo CNN, ngày 8/5, bà mẹ 25 tuổi người Mali vẫn khỏe mạnh sau khi sinh 9 đứa con vào ngày 4/5 mặc dù trước đó cô đã bị mất máu khá nhiều.
Thai phụ là Halima Cisse, đến từ Mali, đã vượt cạn tại bệnh viện Ain Borja ở thành phố Casablanca (Morocco). Bà mẹ sinh 5 bé gái và 4 bé trai khi mới chỉ mang thai đến tuần thứ 30. Các bé sau khi được sinh ra chỉ nặng từ 0,5 đến 1,1 kg. Có 5 bé được hỗ trợ máy thở ngay lập tức sau khi chào đời để giành giật sự sống. Hơn 72 giờ sau đó, 3 bé vẫn phải thở máy, bác sĩ Alaoui cho biết: "Vẫn còn nhiều việc phải làm vì các bé còn rất non, cần tăng trọng, bú sữa mẹ. Còn rất nhiều vấn đề đang chờ đợi chúng tôi".
Hiện tại dù sức khỏe của người mẹ đã khá hơn nhưng vẫn chưa thể phát biểu trước truyền thông. Người chồng là anh Kader Arby, cho biết cả đất nước Mali vui mừng vì ca sinh sản thành công: “Tôi nhận các cuộc gọi từ nhiều người, kể cả tổng thống. Ông ấy gọi tôi để chúc mừng ngay khi biết tin”.
Hiện tại, 9 bé đang nhận được những sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Dù biết 9 bé có hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh nên vẫn còn nguy cơ nhiễm trùng nhưng các bác sĩ vẫn lạc quan và tận tình chăm sóc. Nếu như 9 em bé của cặp vợ chồng này sống sót khỏe mạnh thì thai phụ Halima sẽ phá kỷ lục của người phụ nữ sinh 8 con khỏe mạnh vào năm 2009.