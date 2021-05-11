Ca sinh 9 chấn động thế giới của thai phụ 25 tuổi: Sự sống của 9 em bé vẫn còn bỏ ngỏ

Thế giới 11/05/2021 11:45

Nhiều ngày vừa qua, thông tin 1 thai phụ 25 tuổi ở miền Tây Maroc sinh 9 đứa con đã gây chấn động trên toàn thế giới. Hiện tại người phụ nữ này đang dần hồi phục sức khỏe nhưng sự sống của 9 em bé vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn.

Theo CNN, ngày 8/5, bà mẹ 25 tuổi người Mali vẫn khỏe mạnh sau khi sinh 9 đứa con vào ngày 4/5 mặc dù trước đó cô đã bị mất máu khá nhiều. 

Thai phụ là Halima Cisse, đến từ Mali, đã vượt cạn tại bệnh viện Ain Borja ở thành phố Casablanca (Morocco). Bà mẹ sinh 5 bé gái và 4 bé trai khi mới chỉ mang thai đến tuần thứ 30. Các bé sau khi được sinh ra chỉ nặng từ 0,5 đến 1,1 kg. Có 5 bé được hỗ trợ máy thở ngay lập tức sau khi chào đời để giành giật sự sống. Hơn 72 giờ sau đó, 3 bé vẫn phải thở máy, bác sĩ Alaoui cho biết: "Vẫn còn nhiều việc phải làm vì các bé còn rất non, cần tăng trọng, bú sữa mẹ. Còn rất nhiều vấn đề đang chờ đợi chúng tôi". 

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Một bé đang nằm trong lồng kính - Ảnh: AKDITAL
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Các em bé phải tạm thời sử dụng máy thở - Ảnh: AKDITAL
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Các bác sĩ chăm sóc tận tình với hy vọng cả 9 bé sẽ sống sót khỏe mạnh - Ảnh: AKDITAL
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Thai phụ sinh 9 bé khi mới ở tuần thứ 30 nên các bé nhỏ và yếu ớt - Ảnh: AKDITAL
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Cận cảnh một bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính và sử dụng máy thở - Ảnh: AKDITAL
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Các bác sĩ sử dụng các phương pháp chăm sóc đặc biệt cho 9 bé trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng - Ảnh: AKDITAL

Hiện tại dù sức khỏe của người mẹ đã khá hơn nhưng vẫn chưa thể phát biểu trước truyền thông. Người chồng là anh Kader Arby, cho biết cả đất nước Mali vui mừng vì ca sinh sản thành công: “Tôi nhận các cuộc gọi từ nhiều người, kể cả tổng thống. Ông ấy gọi tôi để chúc mừng ngay khi biết tin”.

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Cặp đôi đã có 1 bé gái lớn và hiện tại đang hy vọng sẽ đón thêm 9 bé khỏe mạnh về nhà - Ảnh: CNN

Hiện tại, 9 bé đang nhận được những sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Dù biết 9 bé có hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh nên vẫn còn nguy cơ nhiễm trùng nhưng các bác sĩ vẫn lạc quan và tận tình chăm sóc. Nếu như 9 em bé của cặp vợ chồng này sống sót khỏe mạnh thì thai phụ Halima sẽ phá kỷ lục của người phụ nữ sinh 8 con khỏe mạnh vào năm 2009. 

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