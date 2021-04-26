Giải đáp: Gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không?

Sao Thái Bạch là một trong chín vị sao tinh tú chiếu mạng cho con người. Các vì sao này sẽ mang tới những điều tốt xấu, nặng nhẹ khác nhau cho người bị chiếu mạng. Sao Thái Bạch được biết đến là vị sao gắn liền với câu “Thái Bạch quét sạch cửa nhà", luôn mang đến điều xấu. Vậy sao Thái Bạch tốt hay xấu? Người gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.

Theo quan niệm dân gian, có 9 ngôi sao chiếu mệnh con người. Những vì sao chiếu mệnh này có thể sẽ mang đến cho gia chủ những điều xui xẻo hoặc tốt lành theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hầu hết mọi người đều lo sợ khi gặp các sao hạn bao gồm: La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Đặc biệt sao Thái Bạch hay hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh được xem cho là “xấu nhất trong các sao xấu”.

Theo dân gian, mỗi khi gặp chuyện không may thì người ta lại than thở rằng “năm nay gặp Thái Bạch”. Hoặc để chê một người nào đó hay gặp ai đó mang đến điều không may thì sẽ nói họ là “người sao Thái Bạch”. Đây cũng là lý do vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, những nơi cúng giải hạn sao Thái Bạch luôn có rất đông người tham gia. Đó là một cách để người dân phòng tránh, thoát khỏi những điều xui xẻo sắp đến.

Sao Thái Bạch hay hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh được xem cho là “xấu nhất trong các sao xấu” - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh, họ thường sẽ có xu hướng sống khép kín, không thích trò chuyện hay tâm sự với ai, tạo cảm giác khó gần, xa cách. Mọi người nhìn vào họ sẽ có cảm giác u tối.

Người gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không?

Thái Bạch là một trong những hung tinh mạnh nhất được nhiều người biết đến. Người gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh thường sẽ hao tốn tiền bạc, gặp tiểu nhân hãm hại, nhiều vướng rắc rối với luật pháp. Gặp hạn sao Thái Bạch năm 2021 là hạn nặng đối với cả nữ mạng và nam mạng. Nhiều người có thể gặp nạn huyết quang, máu me, thương tích. Đặc biệt, sao Thái Bạch rất kỵ tháng 5.

Vậy có nên sinh con năm sao Thái Bạch không? Với sao Thái Bạch nữ mạng năm 2021 thì không nên sinh con. Vì có thể không may đứa trẻ sinh ra không được khỏe mạnh, gia đinh gặp cảnh sinh ly tử biệt. Ngoài ra, người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh năm 2021 có thể bị bệnh mãn tính, khó khỏi, người thân trong gia đình gặp việc tang chế, mất mát đau buồn. Tình hình xấu nhất có thể vướng vào lao lý, bị truy tố trước pháp luật.

Người gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không? - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những điều trên mà nhiều người thường cúng sao Thái Bạch để hóa giải vận hạn trong năm. Bên cạnh đó, người gặp sao Thái Bạch thì nên tu nhân tích đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...để hóa giải bớt vận hạn.

Sao Thái Bạch chiếu mệnh có nên xây nhà không?

Có rất nhiều cảm thấy hoang mang và lo sợ khi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, nên cho dù có ý định xây dựng nhà thì cũng dời sang thời gian khác.

Thế nhưng, thực tế chúng ta không thể gây tác động đến các sao này mà chỉ có thể tự điều chỉnh chính mình. Từ cổ chí kim đến nay cũng chưa có tài liệu nào nhắc nhở về việc bị Thái Bạch chiếu mệnh thì không nên xây nhà.

Sao Thái Bạch chiếu mệnh có nên xây nhà không? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo sợ khi bị sao Thái Bạch tinh chiếu thì có thể cẩn thận hơn, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào trong lúc xây nhà. Nên nếu bạn vô tình bị sao Thái Bạch chiếu, thì hãy giữ vững tâm lý và cứ tiến hành xây dựng nhà theo như những gì đã định sẵn. Quan trọng hơn, bạn nên làm mọi việc theo đúng quy định của pháp luật, làm nhiều việc thiện thì sẽ tránh được những rắc rối và gặp nhiều may mắn.

Hướng dẫn chuẩn bị lễ cúng giải hạn sao Thái Bạch

Theo dân gian, lễ cúng sao giải hạn sẽ được thực hiện vào đầu năm. Với mong muốn là trong năm mới sẽ tránh được những điều không may, mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Để cúng giải hạn sao Thái Bạch, gia chủ nên chọn ngày 15 tháng 1 âm lịch và vào khoảng thời gian từ 19h - 21h. Lễ cúng cần chuẩn bị:

Bài vị màu trắng của Thái Bạch tinh đề "Tây phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch tinh quân vị tiền".

8 ngọn đèn hoặc nến, đặt theo sơ đồ cắm nến cúng sao Thái Bạch.

1 cái mũ trắng.

Tiền vàng mã, muối, gạo, trầu cau, nước.

Hương hoa, trái cây, phẩm oản

Lễ cúng giải hạn sao Thái Bạch - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên chuẩn bị các lễ vật cúng giải hạn sao Thái Bạch phải là màu trắng. Nếu lễ vật có màu khác thì bạn có thể sử dụng giấy trắng bọc bên ngoài và đặt lễ vật ở hướng Chính Tây.

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch - Ảnh minh họa: Internet

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân

Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ con là:…………………………………………………..

Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được sao Thái Bạch có tốt không cũng như gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không để có hướng chuẩn bị tốt hơn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.