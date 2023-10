Giải đáp: Gặp sao Thái Bạch có nên sinh con không?

Sao Thái Bạch là gì?

Theo dân gian, mỗi khi gặp chuyện không may thì người ta lại than thở rằng “năm nay gặp Thái Bạch”. Hoặc để chê một người nào đó hay gặp ai đó mang đến điều không may thì sẽ nói họ là “người sao Thái Bạch”. Đây cũng là lý do vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, những nơi cúng giải hạn sao Thái Bạch luôn có rất đông người tham gia. Đó là một cách để người dân phòng tránh, thoát khỏi những điều xui xẻo sắp đến.

Người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh được cho là sẽ gặp phải những điều không may - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, có 9 ngôi sao chiếu mệnh con người. Những vì sao chiếu mệnh này có thể sẽ mang đến cho gia chủ những điều xui xẻo hoặc tốt lành theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hầu hết mọi người đều lo sợ khi gặp các sao hạn bao gồm: La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Đặc biệt sao Thái Bạch hay hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh được xem cho là “xấu nhất trong các sao xấu”.