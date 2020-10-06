Người tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì theo phong thủy?

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 07:29

Một chậu cây hợp tuổi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn đem lại vượng khí cho gia chủ. Vậy người tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì theo phong thủy?

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Mỗi loài cây phong thủy đều có những đặc điểm riêng biệt. Nếu muốn tìm hiểu người tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì theo phong thủy thì việc bạn cần làm là đối chiếu năm sinh và mệnh. Căn cứ vào đó để chọn được cây cảnh phù hợp nhất một cách dễ dàng. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu tới bạn đọc một số loài cây phong thủy hợp với tuổi Canh Ngọ 1990.

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Người tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì theo phong thủy? - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về tuổi Canh Ngọ 1990

Người tuổi Canh Ngọ 1990 có năm sinh từ ngày 27/1/1990 - 14/2/1990 (theo dương lịch). Xét theo quy luật ngũ hành, người tuổi Canh Ngọ 1990 có mệnh Thổ, chi tiết hơn là Lộ Bàng Thổ, nghĩa là đất ven đường. Theo các chuyên gia về phong thủy, đây là mệnh khá yếu bởi đất ven đường thì không thể dưỡng được, Thổ lại không ngăn được Thủy.

Mệnh Thổ này không vượng, do đó người tuổi Canh Ngọ 1990 thường thiếu đức tính bền bỉ, ổn định. Cuộc đời Canh Ngọ 1990 thường phải trải qua nhiều vất vả, thử thách thì mới chạm tới được ngưỡng cửa thành công. Điều may mắn ở đây chính là những người tuổi Canh Ngọ khá thông minh, có tài, khi để các cây phong thủy phù hợp trên bàn làm việc sẽ bổ trợ tốt hơn, giúp thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp.

Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì?

Vì tuổi Canh Ngọ 1990 không bị khắc bởi yếu tố Mộc nên có rất nhiều loại cây xanh phù hợp. Tuy nhiên, xét theo ngũ hành thì cây phong thủy hợp với tuổi Canh Ngọ nên có ngũ hành thuộc mệnh Hỏa (tương sinh) hoặc mệnh Thổ (tương hợp).

Dưới đây là một số loài cây phong thủy tốt cho người tuổi Canh ngọ:

Cây lưỡi hổ

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Lưỡi hổ là loài cây phong thủy cực kỳ phù hợp với người tuổi Canh Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Canh Ngọ hợp cây phong thủy gì? Lưỡi hổ là một trong các loài cây phong thủy được người tuổi Canh Ngọ lựa chọn nhiều nhất dựa vào ý nghĩa về phong thủy cũng như đặc tính sống lâu, dễ chăm sóc của nó. Điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ chính là nó không có thân, chỉ toàn là lá trừ rễ.

Lá cây mọc thẳng, độ dài dao động trong khoảng 30 - 80cm. Lá cây lưỡi hổ thường cứng, dài, thuôn nhọn, giống như một thanh gươm, bộc lộ khí chất ngay thẳng của người tuổi Canh Ngọ. Khác với những loài cây bình thường khác, cây lưỡi hổ có lá với đặc điểm đặc biệt, đan xen giữa màu xanh lá nhạt và xanh sẫm như vân trên thân con hổ. Phía ngoài mép lá có một lớp viền màu vàng.

Cây lưỡi hổ có ngũ hành thuộc mệnh Thổ, chính vì vậy nó là lựa chọn hoàn hảo cho người tuổi Canh Ngọ, tiếp thêm nguồn năng lượng, vượng khí cho gia chủ.

Cây lan hồ điệp

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Cây lan hồ điệp với vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Canh Ngọ hợp cây gì trong nhà? Cây lan hồ điệp cũng được rất nhiều người ưa chuộng để đặt trong nhà hoặc trên bàn làm việc nhờ vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp mà nó mang lại. Loài hoa này được bán với giá thành vừa phải, phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng, không ngoại trừ những người tuổi Canh Ngọ 1990.

Vẻ đẹp dễ dàng nhìn thấy nhất của cây Lan hồ điệp chính là sự đối xứng tuyệt vời, từ hoa cho đến lá. Cùng với đó là thân cây tròn trịa toát lên một ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp trong phong thủy, biểu tượng cho sự thịnh vượng, tài lộc.

Cũng giống như cây lưỡi hổ, cây lan hồ điệp cũng có màu vàng đặc trưng. Do đó, ngũ hành của loài cây này cũng thuộc mệnh Thổ, được nhiều người tuổi Canh Ngọ lựa chọn làm cây phong thủy đem lại may mắn.

Cây hoa trạng nguyên

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Cây hoa trạng nguyên mang lại thành công, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nếu muốn đạt được thành công sớm, nhanh chóng đỗ đạt cao trong lĩnh vực học vấn thì nên lựa chọn cây hoa trạng nguyên để đặt trên bàn làm việc, góc học tập đều rất tốt. 

Loài cây này có màu sắc tươi sáng, dễ chăm sóc, rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc, giúp không gian xung quanh trở nên tươi mới. Đồng thời còn giúp chủ nhân của nó giảm stress một cách hiệu quả mỗi khi học tập, làm việc căng thẳng.

Cây xương rồng

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Cây xương rồng thể hiện sức sống mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng là loài cây được biết đến với sức sống mãnh liệt, khả năng chịu được khô hạn cực kỳ cao. Trong phong thủy, cây xương rồng được xem là loài cây tượng trưng cho ý chí, tinh thần mạnh mẽ của những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. 

Hơn thế nữa, việc sử dụng cây xương rồng này làm cây phong thủy còn mang lại may mắn, thuận lợi cho những người tuổi Canh Ngọ.

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Cây lô hội

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Cây lô hội giúp tăng may mắn và vượng khí cho người tuổi Canh Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Cây lô hộ không chỉ được sử dụng phổ biến trong làm đẹp da, trang trí nhà ở mà còn được nhiều người lựa chọn làm vật phẩm phong thủy giúp tăng may mắn, vượng khí cho người tuổi Canh Ngọ. Loài cây này sẽ giúp người tuổi Canh Ngọ 1990 xóa tan năng lượng xấu, chiêu tài kích lộc, giúp cuộc sống thăng hoa.

Hy vọng qua bài viết này, người đọc đã có thể tự trả lời câu hỏi tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì. Chúc bạn thành công và may mắn hơn trong cuộc sống nhờ việc chọn được cây phong thủy hợp với mình!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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