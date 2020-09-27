Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nam mạng chi tiết nhất

Bạn đang muốn biết tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nam mạng có những vận may nào và vận hạn gì cần chú ý, con đường công danh sự nghiệp sẽ phải đối mặt với những thử thách nào, từ đó chuẩn bị mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Sức khỏe của bạn năm nay có gì đáng lo ngại không? Hướng xuất hành nào là tốt nhất cho năm 2021, đem lại tài lộc cho bản thân và gia đình? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp tất cả các câu hỏi đó!

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong tối ngoài sáng, thế cho nên việc đề phòng cũng không thừa. May mắn là thời gian hung họa của tuổi Kỷ Tỵ nam mạng trong năm 2021 chỉ vỏn vẹn 3 tháng 10 ngày, xuất phát từ thời điểm cuối xuân sang hạ. Khi bước sang lập thu, không khí mát mẻ trong lành, muôn vật đều thay xoay chuyển, cuộc sống cũng vì thế mà thoải mái, yên ổn, sức khỏe dồi dào.

Vận hạn trong năm của tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 rất xấu, gặp ác hổ hoành hành, bị bạch hổ giáng họa, tài sản tiêu tán, có nhiều chuyện không hay nảy sinh ngoài dự kiến. Dù nam mạng Kỷ Tỵ 1989 có thông minh lanh lợi tới đâu cũng khó tránh được các tai ương này, do đó tốt nhất là hãy cẩn thận trong mọi việc.

Tổng quan tử vi Kỷ Tỵ 2021 nam mạng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nam mạng chi tiết

Về phương diện ngoại giao, sự nghiệp

Năm 2021 là một năm không được tốt lắm với nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 về con đường công danh sự nghiệp. Tất cả mọi thứ dường như đều có kẻ chặn đường, đặc biệt là vào đầu năm, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, các kết quả đạt được sẽ không như mong đợi. Bạn phải cố gắng vất vả xây dựng tất cả.

Trong năm nay, bạn cần tránh càng xa càng tốt những điều thị phi thì mới có thể thành công. Chú ý cẩn thận không vướng vào các vụ kiện tụng không đáng có. Trong việc giao tiếp, nên lựa chọn các đối tác phù hợp.

Sự nghiệp, ngoại giao của Kỷ Tỵ nam mạng không được tốt trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình duyên

Chuyện tình duyên năm 2021 của nam mạng Kỷ Tỵ có phần gặp nhiều trắc trở. Nói cách khác, bạn sẽ không gặp được duyên tốt trong năm 2021 cũng như không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác giới. Nếu đang cô đơn, bạn sẽ vẫn cô đơn trong năm 2021.

Về phương diện tài lộc

Năm 2021 sẽ là một năm tài lộc tương đối, bình bình đối với nam mạng Kỷ Tỵ 1989. Cuối năm sẽ có nhiều lộc còn đầu năm thì nên cẩn thận một chút, tránh bị kẻ xấu hãm hại.

Tài lộc đầu năm bình bình, cuối năm nhiều hơn một chút - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện gia đạo, tình cảm gia đình

Cuộc sống gia đình của bạn năm nay sẽ có nhiều hạnh phúc, có đôi lúc cãi vã nhưng cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt, không đáng lo ngại. Con cháu trong gia đình tu chí, phấn đấu làm ăn, học hành ngoan ngoãn.

Về phương diện sức khỏe

Năm 2021, phương diện sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại. Bạn có thể thoải mái tự do, nhưng cũng đừng quên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

Về sao chiếu mệnh

Năm 2021, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây là vì sao hung tinh, nhị bát khẩu thiệt, cực kỳ vào tháng 2 và tháng 8. Vì vậy, người bị sao này chiếu mệnh nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh xảy ra tranh chấp bất lợi, kiện tụng cò bót.

Năm 2021, Kỷ Tỵ bị sao Vân Hớn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm người xưa, nếu bị sao Vân Hớn chiếu mạng, mỗi tháng đúng ngày 29 âm lịch, hãy dùng 15 cây đèn cầy (nến), trà nước, hoa quả, bánh trái, 3 cây nhang rồi quay mặt về hướng chính nam khấn vái “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

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Về hướng xuất hành tốt

Sau khi có người xông nhà đầu năm mới xong, bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021. Xuất hành ở đây có nghĩa là rời khỏi nhà sau lúc giao thừa. Cũng có người đi lễ chùa ngay sau giao thừa, có người đi vào sáng mùng 1 Tết, cũng có người mùng 3, mùng 5 Tết, tùy từng hoàn cảnh cụ thể.

Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Các hướng tốt cho nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên xuất hành đầu năm mới 2021 là:

Mùng 1 Tết (ngày 12/2/2021, thứ sáu): hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết (ngày 14/2/2021, chủ nhật): hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết (ngày 16/2/2021, thứ ba): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Tuổi xông nhà

Đầu năm, chủ nhà tuổi Kỷ Tỵ nên mời những người sinh năm Canh Ngọ, Nhâm Tuất, Tân Sửu đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm mới 2021 được thuận lợi, nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, làm ăn phát lộc cả năm.

Mong rằng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn nắm rõ được tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nam mạng, từ đó có những kế hoạch hợp lý, chu toàn nhất cho cả năm sung túc và hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*