Xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng chi tiết

Tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng năm nay chủ yếu gặp trắc trở, không mấy thuận lợi. Bản mệnh cần giữ cho mình một thái độ tích cực, không bi quan quá mức, không lạc quan một cách mù quáng, cần chủ động nhiều hơn nữa. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng. Cùng theo dõi ngay!

Trong năm mới 2021, nam mạng Bính Thìn đã bước sang tuổi 45. Câu Thần hung tinh sẽ khiến tinh thần Bính Thìn áp lực, cảm xúc khó chịu do bị đè nén. Do vậy, bớt lo chuyện bao đồng để tránh ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân. Đặc biệt, đừng đặt ra các mục tiêu quá xa vời, chỉ cần bạn giữ tinh thần lạc quan, thân thể bình an, công tác vững vàng và gia đình hòa thuận là được.

Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Bính Thìn 1976 tương phá với Thái tuế, do đó vận khí khó dung hòa. Tổng quan năm 2021 sẽ là một năm tương đối trắc trở đối với Bính Thìn, sự nghiệp bị quấy phá bởi kẻ tiểu nhân, các mối quan hệ làm ăn hoặc bạn bè anh em chia cắt, ảnh hưởng xấu tới tài vận một cách gián tiếp. Về mặt học tập gặp nhiều thuận lợi, bản mệnh cần chú tâm vào việc trau dồi các kỹ năng, nâng cao năng lực bản thân.

Tổng quan về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng

Về phương diện sự nghiệp

Sự nghiệp tuổi Bính Thìn trong năm 2021 sẽ không được như ý, thường có kẻ tiểu nhân hoặc các đối thủ cạnh tranh quấy phá. Bản mệnh rơi vào thế bị động, có thể tranh cãi và gây thị phi với đồng nghiệp do bản tính nóng nảy. Ngược lại, việc học tập thi cử của tuổi Bính Thìn lại tốt, thuận lợi cho việc thăng quan tiến chức sau này.

Quan hệ nhân tế của Bính Thìn trong năm 2021 rất kém, các mâu thuẫn cạnh tranh khốc liệt xuất hiện, thậm chí là khắc khẩu với cả cấp trên. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh trong tất cả các tình huống, đừng bộc lộ cảm xúc qua đà, điều này sẽ giúp giải quyết mọi chuyện êm đẹp hơn rất nhiều.

Sự nghiệp tuổi Bính Thìn trong năm 2021 sẽ không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, có thể nói Bính Thìn nam mạng là người có tài nhưng không gặp thời. Bản mệnh cần củng cố niềm tin cũng như ý chí phấn đấu, cố gắng hết mình. Sau một thời gian, chắc chắn cấp trên sẽ nhận ra tài năng của bạn, từ đó trọng dụng bạn hơn. Bạn cần chú ý rằng năm 2021 sẽ là một năm khá bận rộn với bạn, cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Về tài vận

Bính Thìn 1976 nam mạng có tài vận không tốt, dễ thất thoát tiền của, ít cơ hội kiếm tiền, một phần do các mối quan hệ xã giao kém. Vận tiền bạc của Bính Thìn trong năm mới chịu nhiều ảnh hưởng của Phá Thái tuế, thu nhập không tăng nhưng chi tiết lại tăng vọt. Các chi phí nhọt ặt nhặt như ăn, mặc, đi lại, nhà cửa, giá cả mọi thứ đều tăng lên, tiền chi càng nhiều.

Tài vận tuổi Bính Thìn năm 2021 không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể đến các rắc rối phát sinh ngoài dự tính như sinh bệnh mua thuốc, sửa sang phòng ốc, đi lại xã giao,… Tuổi Thìn là người có bản tính tiêu tiền hoang phí, không tiết kiệm được gì. Con giáp này cần biết vun vén, tích cóp tiền bạc hơn trong năm nay.

Về phương diện tình cảm

Năm nay, Bính Thìn không có sao tốt chiếu mạng, lại phạm Phá nên dễ xảy ra mâu thuẫn, điều tiếng qua lại với nửa kia. Đôi bên đều cần kiềm chế một chút, nam mệnh nên nhường nhịn vợ con, tránh lục đục gia đạo.

Tuổi Bính Thìn nam mạng có đường tình duyên tạm được. Tuy vợ chồng không tới mức thường xuyên cãi nhau nhưng tình cảm thì có phần phai nhạt. Cả 2 đều quan tâm đến sự nghiệp mà lơ là đối phương lẫn con cái.

Cả 2 đều quan tâm tới sự nghiệp nên tình cảm có phần phai nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí là ly hôn, do đó con giáp này cần quan tâm hơn đối với vợ con, cuối tuần thu xếp công việc và dành thời gian tổ chức tụ họp vui vẻ bên gia đình.

Về sức khỏe

Tuổi Thìn và Thái tuế năm 2021 đều thuộc mệnh Thổ, mệnh này quá vượng khiến Mộc bị tổn thương. Con giáp này cần đề phòng va chạm xây xước thân thể, mắc bệnh tật hay gặp phải tai ương ngầm. Cần hạn chế can thiệp vào chuyện của người khác, kiềm chế bản thân để tránh đụng độ chân tay.

Sức khỏe tuổi Bính Thìn nam mạng năm nay rất xấu. Bệnh cũ có thể tái phát, bệnh mới chưa lui, bản mệnh cần cẩn trọng hết sức. Khi dùng điện, nước hay các đồ vật sắc nhọn, đi cầu thang, cần chú ý chậm rãi. Khi gặp thời tiết xấu, không nên đi xa hoặc đơn giản là ra ngoài.

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Sức khỏe tuổi Bính Thìn nam mạng năm nay rất xấu - Ảnh minh họa: Internet

Về hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt nhất đối với tuổi Bính Thìn nam mạng trong 3 ngày đầu năm là:

Mùng 1 Tết (ngày 12/2/2021, thứ 6): hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết (ngày 14/2/2021, chủ nhật): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Mùng 5 Tết (ngày 16/2/2021, thứ ba): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là những thông tin về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng chi tiết và dễ hiểu nhất. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thêm những kiến thức hữu ích cho cuộc sống tốt đẹp.