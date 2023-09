Xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nam mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021

Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Bính Thìn 1976 tương phá với Thái tuế, do đó vận khí khó dung hòa. Tổng quan năm 2021 sẽ là một năm tương đối trắc trở đối với Bính Thìn, sự nghiệp bị quấy phá bởi kẻ tiểu nhân, các mối quan hệ làm ăn hoặc bạn bè anh em chia cắt, ảnh hưởng xấu tới tài vận một cách gián tiếp. Về mặt học tập gặp nhiều thuận lợi, bản mệnh cần chú tâm vào việc trau dồi các kỹ năng, nâng cao năng lực bản thân.

Trong năm mới 2021, nam mạng Bính Thìn đã bước sang tuổi 45. Câu Thần hung tinh sẽ khiến tinh thần Bính Thìn áp lực, cảm xúc khó chịu do bị đè nén. Do vậy, bớt lo chuyện bao đồng để tránh ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân. Đặc biệt, đừng đặt ra các mục tiêu quá xa vời, chỉ cần bạn giữ tinh thần lạc quan, thân thể bình an, công tác vững vàng và gia đình hòa thuận là được.