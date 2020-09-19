Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý phát tài, tuổi Tỵ bị thị phi đeo bám

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý phát tài bất ngờ nhờ vận may tài lộc. Nhân cơ hội này, tuổi Tý tích góp tiền bạc hoặc đầu tư sinh lời.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của 12 con giá p để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tài lộc ổn định nhưng nên cân nhắc chi tiêu.

Tuổi Sửu đừng dại nghe theo lời khuyên của người chưa có kinh nghiệm. Học hỏi cũng nên chọn lọc đối tượng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày cuối tuần khá vui vẻ, thảnh thơi. Đừng để đầu óc căng thẳng, hãy làm những việc mình thích trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được bạn đồng hành lý tưởng trong hôm nay. Đây sẽ là người cho bạn nhiều bài học hay về cả cuộc sống và công việc.

Điểm sáng thứ hai trong ngày là tin vui trong gia đạo.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn kinh doanh cẩn trọng với mặt hàng hay kế hoạch buôn bán mới.

Tình duyên khá trắc trở với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ cẩn thận vận thị phi đeo bám, khiến bạn đánh mất danh tiếng.

Bù lại, tài lộc khởi sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đi làm phát huy thế mạnh, lấy được lòng tin từ cấp trên. Bên cạnh đó, đồng nghiệp cũng giúp đỡ bạn nhiều.

Tài lộc không tăng nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi kinh doanh nên có kế hoạch mới, cẩn thận thâm hụt vốn.

Người có đôi cẩn trọng vận đào hoa gây rạn nứt tình cảm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân khá bấp bênh trong công việc, khiến cuối tuần của bạn cũng nhiều căng thẳng.

Nhưng cuối ngày, hãy dành thời gian thư giãn đầu óc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cố gắng giữ tinh thần tích cực, đừng lo âu suy nghĩ quá nhiều.

Tài lộc không tăng, nên có kế hoạch chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có bước tiến mới trong công việc. Cuối tuần này, bạn có thể dành cho gia đình hoặc bạn bè.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 20/9/2020, tuổi Hợi có vận may tình duyên. Tài lộc cũng khởi sắc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.