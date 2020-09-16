Cuối tháng 9 hoan hỷ, đầu tháng 10 vương giả, 3 con giáp hóa giàu ngoạn mục, tài lộc bùng nổ bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2020 05:00

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, có 3 con giáp may mắn đổi vận bất ngờ, nghèo hóa giàu ngoạn mục, tài lộc bùng nổ.

Theo tử vi học, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, 3 con giáp này khổ tận cam lai, thần Tài không còn bỏ mặc họ. Ngược lại, tài lộc bùng nổ, vận thế khởi phất, cơ hội đổi đời đến liên tục.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp hiền lành, siêng năng, luôn kiên nhẫn đợi chờ cơ hội tốt. Tuổi Thân khá độc lập, không thích cậy dựa vào người khác. Tiền vận, con giáp này không thuận đường tài lộc nhưng luôn nỗ lực không ngừng. Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi khi đến một độ tuổi nhất định.

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Trong năm 2020, đặc biệt là từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, vận may của tuổi Thân bùng phát bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2020, đặc biệt là từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, vận may của tuổi Thân bùng phát bất ngờ. Tuổi Thân nắm bắt thời cơ quý giá trong thời gian này thì chắc chắn sẽ được thần Tài ưu ái, làm gì cũng phát đạt, tình đầy tim, tiền đầy túi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi con giáp, tuổi Dậu chăm chỉ, hiền lành theo đuổi cuộc sống như mong muốn. Đây là con giáp không gặp nhiều vận may nhưng làm gì cũng tự mình cố gắng.

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Càng đến cuối năm, đặc biệt từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, tuổi Dậu nắm bắt vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Càng đến cuối năm, đặc biệt từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, tuổi Dậu nắm bắt vận may lội ngược dòng. Mọi mặt trong cuộc sống, từ tài lộc, tình duyên đến cuộc sống đều khởi sắc không ngừng. Dù đã từng gặp khó khăn thế nào thì bước vào thời gian này, tuổi Dậu đều chuyển bại thành thắng, từ nghèo hóa giàu, cuộc sống vinh hoa phú quý đang đợi chờ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão sống hiền lành, làm gì cũng suy xét cẩn trọng. Người tuổi Mão không quá tham vọng nhưng luôn được quý nhân phù trợ, gặp nhiều điều tốt lành.

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Tuổi Mão là một trong 3 con giáp bung tài nở lộc trong thời gian cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là một trong 3 con giáp bung tài nở lộc trong thời gian cuối năm. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, tuổi Mão đón nhận không ngớt tin vui về tiền bạc, sự nghiệp. Cuối năm nay, con giáp này có vận thế Phượng Rồng, ngậm phú quý, giữ tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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